PELİN KAYA

Haftayı Yasemin Özilhan'ın pantolonunu tartışarak geçirdik desek abartmış olmam. Her zaman minimal bir şıklık içinde gördüğümüz Özilhan'ın üstünde ondan hiç beklemediğimiz cesarette bir model görmek hepimizin dengesini bozdu. Aslında kruvasan formu denilen bu hacimli modelleri, bluzlarda sıkça görüyoruz. Attico markası, cesareti olanlara pantolon alternatifini de sunmuş. Ben modelini sevmesem de Yasemin'in cesaretini çok sevdim. Pantolona öyle esprili yorumlar yapıldı ki, birkaçını sizlerle de paylaşmak isterim.

Şalvartolon

Kilo alamayan ancak bunun nasıl bir duygu olduğunu merak edenlerin pantolonu...

Açık parantez kapalı parantez pantolonu

Tavuk budu pantolon

Maho Ağa Jean

Şişmanloton

Yasemin Ağa pantolonu

Balontolon

Modern Sinbad

Çayda çıra halay başı kreasyonu

Emmi Jeans