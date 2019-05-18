PELİN KAYA

Aylardır söyleniyordu, nihayet beklenen resmi açıklama geldi. Rihanna, dünyanın en lüks markalarını bünyesinde bulunduran LVMH Grup'ta kendi markasını çıkarıyor. 2016'da Fenty x Puma ile moda dünyasına giriş yapan, ardından Fenty Beauty ile müthiş bir satış grafiği yakalayan Rihanna, iç çamaşırı koleksiyonu da çıkararak moda dünyasında yerini sağlamlaştırmanın meyvesini almaya devam ediyor. Sektöre heyecan getiren bu anlaşmanın ilk koleksiyonunu Mayıs ayının sonunda görmüş olacağız. Koleksiyon; hazır giyim, gözlük, ayakkabı ve takılardan oluşacak. Bu gelişme moda severlerin kanını kaynatsa da, ortada bir gerçek var ki, o da sevenlerinin yeni albüm için bir süre daha bekleyecek olması. Çünkü görünen şu; Rihanna modayı çok sevdi.