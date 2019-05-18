PELİN KAYA

Son Victoria's Secret defilesinden sonra televizyon izleyicisinin etkinliğe olan ilgisizliğini yine burada konu etmiştim. 2018'deki defileyi izleyen kişi sayısı 3 milyonlara kadar düşmüştü. 'Milyonlarca liralık prodüksiyon bu kadar düşük izlenme sayısını kaldıracak mı?' derken Victoria's Secret defilelerine son verme kararı alındı. Peki ne oldu da Instagram'da 60 milyondan fazla takipçiye sahip en popüler markalardan biri ekrandaki cazibesini yitirdi? Üstelik bu öyle bir şov ki, podyumda dünyanın en güzel kadınları en seksi halde yürüyor ama izleyici sayısı giderek düşmeye devam ediyordu. Aslında suçlu bulundu; sosyal medyanın ta kendisi. Defile canlı değil, bant yayın. Defile çekimi yapıldığı andan televizyonda yayınlanana kadar her şey en ince detayına kadar sosyal medyada yayınlanmış oluyor. Bu da işin merakını da, cazibesini de götürmüş oluyor. Kısacası sosyal medya denen canavar bir efsanenin kapılarını kapatmış oldu.