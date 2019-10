PELİN KAYA

'Demet Akalın denildiğinde aklınıza gelen ilk üç şey nedir?' diye sorsam, eminim içlerinde Gucci markasını da duyarız. Lüks markalı ve bol logolu giyinmeyi seven Demet, yıllar içinde Gucci'nin Türkiye fahri temsilcisi olmayı başardı. Peki giydiklerini beğendik mi, yakıştırdık mı? Tabii ki hayır. Ama bunu zaman içinde tarzı yapmayı başardı. Hatta sadece Gucci ile kalmadı, yanına Versace, Moschino gibi markaları da ekledi. Bu konuda en az Demet Akalın kadar iddialı olan Hadise'ye gelirsek... O da lüks markalardan Christian Dior'a takıldı gidiyor. Giydiğini yakıştırma konusunda Demet Akalın'dan bir tık daha başarılı gibi görünse de bir Dior kadını olmadığı açık seçik ortada. Ama zaten önemli olan da giyilenin yakışması değil, bol bol konuşulmak. Bunda da haklarını teslim etmek gerek.



Türkiye'nin en güzel kızını seçtik

Gelen ani teklifle kendimi bir anda Miss Turkey 2019'un seçildiği yarışmanın jürisinde buldum. Öyle keyifli bir gündü ki. Yarışacak 20 adayın tüm heyecanını toplasanız, benim heyecanımın ancak yarısına ulaşırdı. Miss Turkey Organizasyon Başkanı Can Sandıkçıoğlu'nun titiz çalışmasının önderliğinde değerli jüri üyeleriyle birlikte Türkiye'nin en güzel kızını seçtik. Yıllardır ekran başında izlerken bu işin kolay olduğunu sanırdım ama değilmiş. Kızların podyuma her çıkışında benim kararım en az 20 kez değişiyordu. Benim birincim harika gülümsemesi ve farklı havasıyla Zübeyde Lokmanoğlu idi ama dereceye giremedi. Oy çokluğuyla kazanan güzelimiz Simay Rasimoğlu oldu. 1.88 boyunda 22 yaşındaki güzelimiz Londra'da Miss World'de Türkiye'yi temsil edecek. Miss Universe'te yarışacak olan güzelimiz ise Bilgi Nur Aydoğmuş. Miss Supranational'da da Büşra Turan yarışacak. Eğitimli, kültürlü ve güzel kızlarımızın hepsini tebrik ediyor, ülkemizi temsil edecekleri yarışmalarda bol şanslar diliyorum.



Sloganlı gelin

Justin Bieber ve Hailey Bieber çifti çok önceden evlenmelerine rağmen çok konuşulacak bir düğünleri olmamıştı. Geçtiğimiz günlerde nihayet istedikleri gibi, dünyanın konuştuğu bir düğüne imza attılar. Tabii en merak edilen unsur Hailey'nin nasıl bir gelinlik giyeceğiydi. Kendisinden klasik bir gelinlik beklemiyordum. Hatta sıra dışı ve orijinal bir seçim yapacağından adım kadar emindim. Ne de olsa stil konusunda en popüler ünlülerden. Ve beklediğim gibi de oldu. Bir gelinlik tasarlamasını beklemediğimiz Virgil Abloh'dan hem Off- White markasının çizgisine, hem de Hailey'nin tarzına uygun bir gelinlik çıktı karşımıza. Balık kesim gelinliğin kendisi çok sıra dışı olmasa da en dikkat çekici detay duvaktaki 'Ölüm bizi ayırana kadar' yazısıydı. Hem romantik, hem şık, hem de bir ilk olması açısından tam bir 'Trend belirleyen, başlatan' gelinlik örneği. Hatta sırf Hailey'ninkine benzer olsun, gelinlikler karşılaştırılsın, konu olup konuşulsun diye bir sürü sloganlı gelin göreceğimden adım kadar eminim.