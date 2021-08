PELİN KAYA

Konserler hız kesmeden devam ediyor. Bugün köşemde sahne alan sanatçıların görünümlerine 10 üzerinden not verdim

Hande Yener, Bodrum'da sahnedeydi. Bu sefer baştan aşağı stilini çok beğendim. Önceden yaşadığı talihsiz uyumsuzluk bu kez yoktu. Notum 7.







Zeynep Bastık da Bodrum'da sahne aldı. Zeynep Tosun imzalı kostümü yakışmış. Saçı ve makyajı başarılı. Sadece çizmelerini sevemedim. Puanım 6.







Sibel Can da Bodrum'da sahne alan isimler arasındaydı. İki farklı kostüm tercih etmiş. İkisinde de şahane görünüyor.







Renklerin çok yakışmasının yanı sıra desensiz ve abartının olmadığı detaylarla sadeliği ve zarifliği çok güzel yakalamış. Puanım 9.







Gülşen Alaçatı'da yine tek kelimeyle şahaneydi! Christopher Esber elbisesi, Bottega Veneta sandaletleri ve Paco Rabanne aksesuarlarıyla kusursuz bir uyum yakalamış, kendisine 10 tam puan verdim.







DİZİ YAYINLANMADAN STİLİYLE EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA

Efsane dizi Sex and The City'nin devamı 'And Just Like That'in çekimleri devam ediyor. Çekimler sırasında dizide hangi karakter ne giyiyor şimdiden inceleyebiliyoruz. Dizinin başrollerinden Sarah Jessica Parker'ın stili en merak edilen konu. Önceki yıllarında canlandırdığı Carrie Bradshaw karakterinin stili devam ediyor. Stilinin vazgeçilmezi olan mix and match dokunuşlar yine ön planda. Sadece mini boy eteklerin yerini yaşından dolayı olsa gerek daha uzun boy etekler almış. En beğendiklerimin başında Dries Van Noten imzalı pantolonuyla oluşturduğu kombini geliyor. Yves Saint Laurent marka ayakkabıları da ayrı bir uyum sağlamış. Carolina Herrera imzalı pembe elbiseyle de çok başarılı. Eline aldığı vintage Judith Leiber çanta ile yakaladığı uyum oldukça iyi. Herhalde en çok konuşulan görünümü içine gömlek giydiği desenli maksi elbise ile olandı. Karışık ama kendi içinde uyumlu olabilen tarzını burada çok baskın bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle taktığı o Gucci x Balenciaga koleksiyonundan çanta da bu stilin altını çizer nitelikte.







Carrie Bradshaw deyince akla ikonik puantiye deseni gelir. Bu çekimlerde de görüyoruz ki puantiyeyle yine imza bir görünüme ulaşmış. Puantiyeli eteği Carolina Herrera imzalı, üzerindeki body ise Capezio'dan. Ayakkabıları ise Duchessa Gardini. Bu kıyafeti görenin aklına eminim ki eski bölümlerde giydiği unutulmaz Vivien Westwood imzalı gelinliğin saç akseusarı gelmiştir.







Dizinin çekimlerinden hoş bir pişti de geldi. Cynthia Nixon'ın canlandırdığı 'Miranda' karakterinin giydiği Dries Van Noten imzalı bir elbiseyi Arzu Sabancı'nın da üzerinde gördük. Normalde Cynthia'nın dizideki tarzını çok beğenmem. Burada da stil konusunda bir başarısızlık söz konusu. Arzu Sabancı doğru ayakkabı seçimiyle çok daha zarif ve şık görünüyor.