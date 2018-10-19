Gıda ve hijyen denetimi yapan gıda mühendisi Mirati Haydar Dedeoğlu, Muğla'da evinin önünde kimliği belirsiz iki kişi tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Dedeoğlu, saldırganların yüzünü görememiş çünkü ona arkadan saldırmışlar. Dedeoğlu, "Bir işletmeden, açık bir şekilde, ben ve birlikte görev yaptığım arkadaşım tehdit aldık. Bu insanların gözlerini bu kadar karartacağını düşünemedim" diye bir açıklama yaptı. Dedeoğlu, muhtemelen hijyen kurallarına uymayan bir işletmeye ceza kestiği için feci şekilde dövüldü. Kulağıma geliyor; bazı mafyatik restoranlar, teftişe gelen gıda mühendislerini, bellerindeki silahı gösterip 'İstersen ceza yaz' diye tehdit ediyormuş. Sonra da 'Neden restoranlar, kafeler pislik içinde?' diye yakınıyoruz. Eğer gıda terörünü istemiyorsak, Dedeoğlu'nu dövenler mutlaka bulunmalı ve gıda mühendisleri korunmalı.