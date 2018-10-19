Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı, yanına da üç yıl opsiyon konuldu. Galatasaraylılar mutlu, medya da Terim'in sözleşmesinin uzun süreli olmasını olumlu karşılıyor. Eğer çıkan haberler doğruysa, Terim yılda 20 milyon TL kazanacak ve kendisine yıllık TEFE, TÜFE üzerinden zam yapılacak. Takım şampiyon olursa 3.5 milyon TL prim alacak.

Terim, Avrupa kupalarına katılma ve tur atlama primleri de alacak.

Elbette Terim bu paraları hak ediyor. Peki, Terim'in kovulması halinde alacağı tazminat ne olacak?

Bununla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Acaba Milli Takım'da olduğu gibi Terim büyük bir tazminat alacak mı? İki+üç yıllık sözleşme gayet uzun; ya işler kötü giderse? Sonra Terim'e, 'Niye bu kadar çok tazminat alıyor?' diye kızıyorlar, sosyal medya Terim'i paragöz ilan ediyor.

Terim'in sırrı, tazminatı yüksek tutmasında... Bence sözleşme yenilenirken, önce Terim'in alacağı tazminat haber olmalı.