Günaydın ailesinden yeni yıl partisi

GÜNAYDIN'ın yeni yıl partilerinin, ödül dağıtılmamasına rağmen 'Türkiye'nin Oscar'ları' gibi geçtiğini ekimizi takip edenler bilir. Sanatçılarımız ve ünlüler bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu yıl ise yeni yıl partimizi kendi içimizde, ailece kutlayalım istedik. Önceki gece sadece GÜNAYDIN çalışanlarının eşleriyle katıldığı bir parti organize edildi. Maslak 1453'te bulunan Ferruh Taşdemir'in sahibi olduğu Balkabağa'nda editöründen muhabirine, yöneticilerine kadar hepimiz bir araya gelip gönlümüzce eğlendik. Ama sağ olsunlar, bazı sanatçı arkadaşlarımızdan duyup gelenler oldu. Polat Yağcı, Samsun Demir, Cengiz- Deniz Erdem, Mabel Matiz, Cansu Kurtcu-Fettah Can, Erkan Güleryüz, Alişan, Aslı Hünel, Gökçe Kırgız, Kaan Taşaner gibi ünlü isimler eğlencemize katıldı. Partiyi sonradan duyan ve bize sitem eden sevgili sanatçı arkadaşlara da "Gece tamamen spontane gelişti, sadece duyan geldi" diyebilirim. Böyle geceler güzel oluyor. GÜNAYDIN'ı GÜNAYDIN yapan perde arkasındaki kahramanlarımızla ailece eğlendik. Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Metin Yüksel'i de aramızda görmekten mutluluk duyduk. Aslında Metin Yüksel de bu ekibe yön veren, yeni trendlerden bizi haberdar eden, yazarlarımızın bir abi gibi fikrini sorduğu GÜNAYDIN Ailesi'nin en değerli üyelerinden biri. Alişan, Aslı Hünel, Gökçe Kırgız canlı performans sergileyerek bizlere unutulmaz bir eğlence yaşattılar.







2019'A DAMGA VURDUK

GÜNAYDIN'ın yeni yıl partisinde geride bıraktığımız koca yılın muhasebesini de yaptık. GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik yönetiminde GÜNAYDIN ekibi yıla damgasını vuran birçok özel habere, röportajlara ve gündem yaratan köşe yazılarına imza attı. GÜNAYDIN'ın yazar kadrosu da genişledi. Örneğin Ömer Karahan kısa sürede gündem yaratan köşe yazılarına, özel haberlere imza attı. Hakan Uç muhabir olarak zaten yakınında olduğu müzik dünyasından keyifli konuları köşesinde işledi. İlker Gezici'yi anlatmama gerek yok, kültür-sanat ve özellikle tiyatro denince akla ilk gelen yazarlardan. Özlem Avcı magazindeki deneyimini köşe yazılarında bizlere hissettirdi. 'Röportajların efendisi' Tuba Kalçık bu yıl da çok konuşulan röportajlar yaptı. Muhalif basından gazetecilerin bile "Tuba bu hafta kimle röportaj yaptı acaba?" dediğini duyuyoruz. Cemiyet yazarımız Bülent Cankurt, moda yazarımız Pelin Kaya, astroloji yazarımız Zeynep Turan, trend yazarımız Mert Vidinli, yemek yazarımız İdil Çimrin, sinema yazarımız Funda Karayel, sağlık yazarlarımız Didem Seymen ile Dr. Halit Yerebakan, uzmanlık alanlarında yazdıkları keyifli yazılarla gücümüze güç kattılar.







GİZLİ KAHRAMANLAR

Yüksel Aytuğ için ayrı bir paragraf açmak gerek. Çünkü o TV eleştirmenliğinin lider kalemi. TV yöneticileri, starları, oyuncular ve izleyiciler Aytuğ'un köşesine bakmadan güne başlamıyorlar. Aytuğ ayrıca popüler kültür, toplumsal hayat ve sinemada leziz kalemini konuşturuyor. Bazen yazımı geç yollayıp GÜNAYDIN'ın yazı işleri müdürü Yusuf İzel'i strese soksam da o her zaman en güzel başlığı bulup birinci sayfadan anonsluyor. Yusuf gibi zekice, esprili başlık atan, birinci sayfaya şekil verenleri bu piyasada bulmak zor artık. İstihbarat şefimiz Merve Yurtyapan, editörlerimiz Öznur Kaymak, Buge Cankat Kayhan, Güler Işık Üzen, Tansu Ceylan, birinci sayfayı yapan Ekrem Yüce, sayfa sekreterlerimiz Cengiz Baksi, Ramazan Ilgaz, Tuba Tokgöz, muhabir arkadaşlarımız Gökhan Gökduman, Evren Abdullahoğlu ve Özel Istihbarat servisinde olmasına rağmen bize harika manşetler çıkaran Dilek Yaman, Atakan Irmak ve Sema Dalgıç 2019 yılında gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Hangi haberden, röportajdan bahsetsem acaba? Bodrum'daki hırsızlık çetesi 'Jet soygun' dosyası, Özcan Deniz'in kalp hastası kız kardeşi Gülcan Deniz'in yaşadığı trajedi, Mehmet Ali Erbil'in "Kardeşime benim fişimi çekin dedim" başlıklı röportaj, Berkay ve Demet Akalın'ın saat kavgası, Hadise'nin annesinin intihar girişimi, Bülent Ersoy'un elindeki morluklar, Ceren Hindistan'ın hafızasını sildirmesine kadar burada yazmaya yerimin yetmeyeceği sayıda 'bomba' haberi, röportajı GÜNAYDIN'da okudunuz.







'SİYASİ MAGAZİN'

GÜNAYDIN ayrıca 'siyasi-magazin' diye yeni bir kulvar açtı. Ekimizde toplumsal konular, kutuplaşma, sosyal medya ve sanatçı cephesinde siyaseti ilgilendiren konularla ilgili önemli yazılar, haberler çıktı. Özetle GÜNAYDIN 2019'da da magazine, popüler kültüre damgasını vurdu. Magazini 'doğru adresinde' takip eden, eleştiri mailleri ile bize yön veren okuyucularımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Umarım yeni yıl herkese barış, mutluluk ve huzur getirir.