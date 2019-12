BBC Türkçe'nin birçok medya kuruluşumuzdan daha köklü bir geçmişi var ülkemizde. 20 Kasım 1939 tarihinde kuruldu. Yıllarca İngiltere başta olmak üzere dünyadaki gelişmeleri Türkiye'deki dinleyicilerine radyo dalgalarıyla ulaştırdı.

BBC Türkçe, yıllar içinde kısa dalgadan televizyona, internet sitesinden sosyal medyaya kadar pek çok platformda büyüdü. Türk insanı, BBC'nin tarafsız yayın anlayışını, başarılı haberciliğini sevdi.

Ama son birkaç yıldır BBC Türkçe'ye bir şeyler oldu! Türkiye'ye yönelik sürekli negatif yayıncılık yapıyorlar. Başta medyada bir muhalefet açığı gördü ve orayı doldurmaya çalışıyor diye düşünüyordum ama operasyon çekmeye başladılar!

Elbette BBC Türkçe eleştirisel haberlere de yer verecek. Ama bunu yaparken BBC'nin en önemli kuralı olan haberde karşı görüşe yer vermek son dönemde unutuldu.



BAŞKA SURİYELİ YOK MU?

Örneğin 'Genç İşsizlik', 'Geçinemeyenler' başlıklı video haberlerde Türkiye batık bir ülke gibi lanse ediliyor. Haberlerde tek yanlı bir bakış açısı hakim. Evet, işsizlik sorunu var ülkede ama 'Geçinemeyenler' video haberinde iki çocuk annesi işsiz Jale Bıkmaz'a "İleri derecede İngilizce biliyorsunuz, neden tercümanlık yapmayı düşünmediniz? Ya da neden Yeni Havalimanı'ndaki iş garanti olmadan eski işinizden ayrıldınız?" diye sorular da yöneltilebilirdi.

'Genç İşsizlik' haberlerinde, işsiz gençlere "Bir kahve içecek bile paramız yok" diyorsunuz ama Türkiye'de 150 bin çoban açığı var, yurt dışından kaportacı transfer ediliyor, vinç operatörü açığı da var. Neden farklı sektörlerde çalışmayı düşünmüyorsunuz?" diye sorulmalıydı. Sonuçta bazen işsiz kalmaktansa, kötünün iyisini tercih etmek zorunda kalabiliriz. Bir başka örnek: BBC Türkçe ekibi en son, bir Suriyeli mülteciyle röportaj yaptı.

Adam mültecilere kötü davranıldığını, ülkelerine zorla gönderildiğini ve mültecileri taşıyan otobüste konuşanlara jandarma tarafından dayak atıldığını söyledi. Adam haber boyunca ülkemizi yerin dibine soktu ve sonra da kaçak yoldan Türkiye'ye döndüğünü söyledi, iyi mi... Objektif bir haberci, "Madem bu kadar kötü bir yer, niye döndün?" diye sormalıydı. Ama haberde bu soru yerine 371 bin Suriyeli zorla gönderildi algısı yaratılmaya çalışıldı.

Türkiye 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor, 40 milyar dolar para harcandı. Askerlerimiz her gün Ege'de Suriyelileri boğulmaktan kurtarıyor.

Ve BBC Türkçe muhabirleri, 4 milyon Suriyeli arasında bula bula Türkiye'yi kötüleyen göçmeni buluyor! Aksaray'da restoranlar açan, ticaretle uğraşan Suriyelilerle de konuşsanıza! Bu yaptığınız objektif habercilik değil! Neden sürekli Türkiye'yi kötüleyen haberler yayınlıyorsunuz? Bu ülkede hiç mi güzel gelişme yok? Operasyon mu çekiyorsunuz Türkiye'ye?

***

BOĞAZ'A KARŞI YENİ YIL ŞENLİĞİ

Geçtiğimiz cuma 'Christmas Market Four Seasons Bosphorus'un açılışına katıldım. Boğaz'a karşı yurt dışındaki 'Christmas' atmosferi yaratılmaya çalışılmış. Yılbaşına özgü hediyelik eşyaların satıldığı tezgahlar, 'hot dog', hamburger, gözleme, İzmir Lokması vs. çeşitli dünya lezzetlerinin sunulduğu yeme içme alanları oluşturulmuş. Çocuklar da düşünülmüş; atlıkarınca, buz pateni pisti kurulmuş. Cuma günü Defne Samyeli mini bir konser vermişti.

29 Aralık'a kadar açık kalacak 'Christmas Market'te Yalın, Kalben, Bülent Ortaçgil, Ayhan Sicimoğlu ve 13 sanatçı daha konser veriyor. Türkiye'de bu büyüklükte yeni yıl etkinlikleri pek düzenlenmiyor. Çocuklarınızla yurt dışındakilere benzer bir yeni yıl ortamı yaşamak istiyorsanız Four Seasons Hotel Bosphorus'a uğrayın derim.