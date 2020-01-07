Herkesin dilinde aynı soru; "Ya İran-ABD savaşı çıkarsa?" 10 yaşındaki oğlum bile "Baba, abim Google'dan okudu. 3. Dünya Savaşı başlıyormuş, ne yapacağız?" diye bana soruyordu. "Yok oğlum, olmaz" dedim. Bir yandan da 'İran sert bir karşılık verirse, bu Trump'ın sağı solu belli olmaz, seçim yatırımı için savaş çıkartır mı?' diye de düşünmeden edemedim.

Nitekim İranlı General Kasım Süleymani'ye yapılan saldırı, ABD Başkanı Donald Trump ara seçim yılına girdikten iki gün sonra gerçekleşti. Ayrıca bu saldırının Trump'ın azledilme sürecinde Senato'da ifade vermeyi beklerken gerçekleşmesi, ABD Başkanı'nın siyasi kazanım peşinde olduğu yönünde yorumlandı.

1984 seçimlerinin bir sene öncesinde Ronald Reagan, Grenada'yı işgal etmişti, Bill Clinton da 1996 seçimlerinden bir yıl önce Sırp Ordusu'nu bombalamıştı. Her ikisi de tekrar ABD Başkanı seçildiler. 1983'te yapılacak genel seçimlerinde kazanma şansı çok düşük görünen İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, 1982'de Falkland Adaları için Arjantin'e savaş açtı ve sonrasında yükselen milliyetçi dalgayla seçimi kazandı.



İRAN GEMİLERİ YAKTI!

Kasım Süleymani saldırısından sonra Trump'ın 2011'de sade bir vatandaş olarak attığı "Yeniden seçilmek için Barack Obama, İran'la savaş başlatacak" tweet'inin şimdi gündeme gelmesi de manidar!

Tim Hamilton'ın çizdiği bu karikatür de Trump'ın seçim yatırımı yaptığını söylüyor. Deneyimli asker, çömezine şöyle soruyor: "Bu, senin ilk başkanlık ikinci dönem seçim kampanyan mı evlat?"

İran hükümeti ise gemileri yaktı! Nükleer anlaşmadaki uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu. Peki, bu gerginlik savaşa dönüşürse! İşte bunu düşünmek bile istemiyorum.

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Fındıkta rekor



Türkiye 2019'da 319 bin 772 ton iç fındık ihraç etti. Bu tüm zamanların en yüksek fındık ihracatı. Elde edilen gelir 2 milyar 28 milyon dolar.

Fındığı en çok bizden alan ünlü İtalyan çikolata markasının yıllık kazancı ise 12 milyar dolar. Türkiye, fındık üretiminde lider ülke ama dünya çapında bir marka yaratamadığımız için İtalyanlar bizim fındığımızla bizden kat kat çok kazanıyor.

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Şeyma gibilere bu kozu verme!



Fatih Altaylı, "Şeyma Subaşı, THY'den talepte bulunmuş.'İbiza'ya gitmek aktarmalarla dokuz saati buluyor, perişan oluyoruz. Lütfen buraya direkt uçuş koyun.' THY bu talebi kabul eder mi bilmiyorum. Ancak tam bir 'Köy yanar, k... taranır' durumu" diye yazdı. Altaylı'nın yaptığı kaba benzetmeyi 'Güzel laf çaktı' diye beğenenler oldu. Oysa bu tarz eleştiriler, Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki gibi tepki çekip gündemde kalmaya çalışan yeni nesil ünlülere yol, su, elektrik olarak geri dönüyor.



APTALI OYNUYORLAR

İnsanlar Şeyma ve Aleyna ile dalga geçtikçe kendilerini iyi hissediyorlar ama eleştirilmek, hatta aşağılanmak yeni nesil ünlüleri daha çok popüler yapıyor ve daha çok reklam geliri elde ediyorlar. İsmi bende kalsın, ünlü bir şarkıcının menajerinden bizzat şunu duydum: "Abi biz gündemde kalmak için aptalı oynuyoruz, ona göre tweet atıyoruz ve siz yazınca da mutlu oluyoruz."



SUBAŞI'NI MUTLU ETTİ

Ben aptal rolünü oynayan yeni nesil ünlülerin saçma açıklamalarını gerekmedikçe yazı konusu yapmıyorum. Diğer yazarlara da aynı tavrı almalarını tavsiye ederim. İşte son örnek Şeyma, Altaylı'nın kendisine laf çakmasından mutlu oldu ve şu paylaşımda bulundu:

"Fatih Altaylı, Ahmet Hakan, Cüneyt Özdemir ve birçok değerli gazeteci yazarlarımız. Allah razı olsun sizlerden. Lütfen köşelerinizde bana daha fazla yer verin. Bir gün söz yemek yiyeceğim, söz sohbet edeceğim sizinle."

Tam Şeyma'nın kalitesini gösteren bir paylaşım değil mi? İşte bu kozu vermeyeceksin!