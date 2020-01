Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere 'Evlenin' çağrısı yapması tartışma yarattı. Evlenmeyen gençlere kayyum atanacak' esprisi yapıldı, muhalefet 'Gençler iş bulamıyor, nasıl evlensinler' dedi vesaire... Açılın, üç çocuklu bir baba olarak tartışmaya dahil oluyorum!

'Erdoğan'ın sözünü dinlemişsin' diyenlere baştan söyleyeyim: Kardeşsiz çocuk olmaz diye düşünüyorduk, iki oğlumuz dünyaya geldikten sonra eşim kız çocuk istedi ve bunun nasıl farklı bir mutluluk olduğunu öğrendik.

Tabii üç çocuk sahibi olunca eşim işini bırakmak zorunda kaldı ama 'Her çocuk rızkıyla gelir' sözünde gerçeklik payı var! Çocuk olunca erkeğin işletim sistemine adeta format atılıyor. Erkek asıl çocuk sahibi olunca bekarlığa veda ediyor. Daha çok çalışıyor, bireysel keyiflerini bir kenara bırakıyor ve önceliği ailesini geçindirmek oluyor. Böyle olunca da her çocuk, ebeveynlerin gösterdiği çabayla orantılı olarak rızkına kavuşuyor. En azından ben artık böyle düşünüyorum.

Doğumlardaki azalma küresel bir sorun. Örneğin; İtalya ve İspanya'da artık ölüm oranları, doğum oranlarını geçmeye başladı. Türkiye'de de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3.6 azalarak 1 milyon 248 bin 847 geriledi. Böyle olunca da birçok ülkede demografik yapı değişiyor, göçmenlerin genel nüfustaki oranı artıyor.



BU ADİL DEĞİL

Doğum oranının düşmesinin başlıca nedeni ise, insanların hayatta dair beklentilerinin değişmesi. Bireysel yaşam trend oldu. Artık insanlar dünyayı dolaşmayı, daha iyi yaşamak için kariyerine odaklanmayı, çocuk yerine kediköpek bakmayı tercih ediyor. Maddi durumu iyi olsa da çocuk sahibi olmak istemeyenlerin sayısı artıyor.

Peki ekonomik sistemi kim besleyecek? Huzur evlerinde bekarlara kim bakacak? Hiç çocuk yapmayıp yaşam süresini uzatan bekarların emekli maaşını kim çalışarak ödeyecek? Gerekli işçi gücünü kim sağlayacak?

Tabii ki, çocuk dünyaya getiren aileler... Çocuk yapanlar; bir açıdan da 'zenginler daha zengin olsun, bekarlar kendi kafalarına göre yaşasın' diye sistemin devamına hizmet ediyorlar.

Bekarlara vergi tartışmasını bu topraklarda ilk başlatan Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı Bey'di. 1929, 1932, 1940 ve 1944 yıllarında Bekarlık Vergisi'nin konulmasında ısrar etti. Nihayet Bekarlık Vergisi, 1949 yılında Gelir Vergisi Kanunu'nun 90. maddesi ile Bekarlık Zammı olarak yasalaştı.

Yasa, Sırrı Bey'in tam istediği gibi çıkmasa da belli oranda evlenme teşvik edildi. Aslında Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın dediği gibi maaşlar üzerindeki vergilendirmede aile yükümlülükleri de (evli, çocuk sahibi vs.) dikkate alınmalı. Vergi oranları bu yükümlülüklere uygun olarak belirlenmeli. Bekar ve çocuksuz bir çalışan ile evli ve çocuklu çalışanlar, aşağı yukarı aynı oranda vergiye tabiye tabi olması adil değil.

Arslan'ın verdiği örnekler de önemli: Almanya'da bekar birisinden yüzde 19 vergi alınırken, işin içine aile girince bu oranın yüzde 1,3'e düşüyor.

ABD'de de bekar biri, yüzde 16 vergi öderken, aile kurduğu zaman bu oran yüzde 4.1'e düşüyor. Türkiye'de ise bu oranlar bekar birisi için yüzde 13.3, evli için yüzde 11.4... Bu oran, çocuk sahipleri için daha aşağıya çekilmeli. Almanya'da 9 bin Euro'ya kadar olan gelirler vergilendirme dışı bırakılırken; evliler için söz konusu miktar iki katına çıkıyor. Buna ilave olarak her bir çocuk için 7 bin 600 Euro gelir de ayrıca vergilendirme dışı bırakılıyor. Hesap ve örnekler ortada.



OH NE GÜZEL!

Önerim şu: Çocuk sahibi olanla,r sistemin devamı için özveride bulunuyorsa, bekarlar da bunun karşılığını vermeli. Elbette işsiz bekarlardan bahsetmiyorum; kazancı iyi olan ama buna rağmen çocuk dünyaya getirmeyen bekarlardan daha çok vergi alınsın. Ayda bir Avrupa'ya git, en güzel restoranlardan Instagram'a fotoğraf koy, akşam eve gidince de battaniyeni üzerine çek, kedini sev ve dijital platformdan dizi izle! Oh ne güzel!

Çocuk dünyaya getirip onların eğitimi ve geleceği için deli gibi çalışan, tatile gitmeyen, gitse de çocuk havuzunda nöbet tutan, yaşadığı stres yüzünden daha erken hayatını kaybeden çocuklu insanlara haksızlık olmuyor mu?

En azından bir sağlık sorunu yoksa, geliri düzeyi yüksek olmasına rağmen çocuk yapmayanlardan daha çok vergi alınmalı!