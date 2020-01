Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin şirketi, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde 5 bin 283 metrekarelik bir arazi satın almış. Tarkan, bu araziye imar değişikliği yapılması için tam beş kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmuş. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvurular her seferinde reddedilmiş. Tarkan, en son altıncı kez imara başvurmuş, teklifi yine uygun görülmemiş ve bu şekilde rapor hazırlanarak Meclis'e sunulmuş. Ancak rapor, oylama sırası geldiğinde İmar Komisyonu tarafından geri çekilmiş. Tarkan'ın şirketi tarafından belediyenin kabul edebileceği yeni bir teklifin sunulmuş olabileceği konuşuluyor. Tarkan'ın imar değişikliği konusunda yerel seçimlerde yakınlaştığı Ekrem İmamoğlu'na güvendiği yönünde yorumlar yapıldı. İmar başvurusunun tam oylama aşamasında geri çekilmesinin bir nedeni olmalı. Belki de topluma sempatik gelecek bir proje sunulup imar alınmaya çalışılacak. Bu olay gündeme geldikten sonra o araziye binalar dikilirse Tarkan'a kıyak yapıldığına dair söylentiler çıkar hem kendisi, hem de İmamoğlu zor duruma düşer.



TARKAN KARMA BAHÇESİ

Elbette her Türk vatandaşı yatırım amaçlı arsa alabilir ve imar için başvurabilir. Bu Tarkan'ın en doğal hakkı ama altı kez imara başvurmak, belediyeyi zorlamak garip. Olmuyorsa olmaz değil mi? Bu inat niye? Kupon arazi; yakın bir gelecekte imara açılacak, rantabilitesi yüksek arazi çeşididir. İmar simsarları, genelde belediyelerdeki çalışanlardan imara açılma ihtimali olan kupon arazilerin bilgisini alırlar ve yatırım yaparlar. Belli ki Tarkan'a da birileri "Gel al abi bu arsayı, 10 yıl sonra binalar dikersin" dedi. Arsasının imarını inatla değiştirmek istemesi 'Karma' felsefesini benimseyen, zeytin ağaçları, Kaz Dağları için duygusal açıklamalar yapan Tarkan'ın da rant peşinde koştuğunu gösteriyor. Ah Tarkan ah! Hem seni, hem de doğayı seven hayranlarının hayallerini yıktın. Oysa sen sanatçısın, sanata, eğlence dünyasına yatırım yapsana! Bayrampaşa'da kupon arazi peşinde koşup sonra da belediyelerin kapısında imar beklemek sana yakışıyor mu? Üzgünüm muhalifler, Tarkan da 'kupon arazi' peşinde koşan bir arsa simsarı çıktı! O imar peşinde koşan bir rantstar. Cevatpaşa Mahallesi'nden Şükrü Taş, "Bu arsanın neyine benzinlik yapacaklar. Bu arazinin halka açık bir şey olması lazım. Buraya bahçe yapsınlar. Bu mahalleye bahçe olsun" çağrısında bulunmuş. İşte Tarkan sana bir fırsat. Ağaçları, doğayı sevdiğini, açıklamalarında samimi olduğunu gösterme fırsatı. Gel sen Şükrü Amca'yı dinle, bahçe yap bu arsaya. Adını da 'Tarkan Karma Bahçesi' koy. O bahçedeki ağaçların gölgesinde oturanlar hep seni hatırlasınlar. Ne işin olur kupon arazi ile.

***

LEMİNA'NIN YAPTIĞI GASBA GİRER

Galatasaray'ın Denizlispor'u 2-1 yendiği maçın sonrasında sarı kırmızılı futbolculardan Mario Lemina ve Ömer Bayram soluğu gece kulübünde aldı. Saat 05.30 sularında mekandan beş kadınla ayrılan Mario Lemina ve Ömer Bayram, kendilerini görüntüleyen Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş'ın üzerine yürümüşler. Doğan olayı şöyle anlatıyor: "Futbolcuların fotoğrafını çektim. Lemina elimden fotoğraf makinemi alıp kırdı. Aramızda itişme oldu. Cihazımı en son üç parça halinde gördüm. 'Makinemi verin, fotoğrafları sileyim' dememe rağmen Lemina makineyi siyahi arkadaşına verdi ve sonra da gittiler."



BU KAÇINCI SALDIRI?

Günaydın'ın deneyimli muhabiri Evren Abdullahoğlu ile de konuştum, "Bu kaçıncı muhabirlere saldırma olayı. Can güvenliğimiz yok" dedi. İki futbolcudan da şikayetçi olan Doğan Savaş'a çok geçmiş olsun. Umarım bu olayın şokunu çabuk atlatır. Tam da Galatasaraylıların 'İyi bir futbolcu kiraladık' dedikleri şu günlerde Lemina'nın yaptığı olacak şey değil. Bu olay adam tartaklama ve gasba girer. Şimdi ayıkla pirincin taşını!