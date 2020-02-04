Manuş Baba olarak bilinen sanatçı Mustafa Özkan, 'Eteği Belinde' şarkısıyla meşhur olmuştu.

Üç yıl önce besteci Atilla Yılmaz 'Eteği Belinde' şarkısının 2005'te piyasaya çıkarmış olduğu 'Vaktidir' albümünde yer alan 'Senden Gayrı' eserinin birebir kopyası olduğunu söyleyip dava açmıştı. Musiki Eser Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) hazırladığı raporda da şarkının birebir kopya olduğu ilan edilmişti. Manuş Baba, MSG'nin hazırladığı raporun yasal gerçeklere aykırı olduğunu belirtmiş ve hem MSG'ye, hem de raporu yayınlayan medya kuruluşlarına dava açacağını açıklamıştı.

O günlerde Manuş Baba'yı eleştiren bir yazı yazmıştım.

Çünkü Manuş Baba, sosyal medyada MSG'yi, raporu ve raporun haber olmasına kızan 'atarlı' bir açıklama paylaşmıştı. Açıklamada "Memlekette her şey artık o kadar anormal ki... Kötü adamlar, kötü kadınlar, çiçeğe, doğaya, sevgiye, dostluğa, insanca yaşam taleplerine karşı durup bunun mizahını yapıp gülünç buluyorlar...

Şu memlekette hiçbir şeyin benim istediğim gibi olmayacağını anlamış olmakla beraber asla bu hayal kırıklıklarından dolayı da vazgeçecek değilim" gibi memleket ve sistem eleştirisi de yapıyordu.

Elbette Manuş Baba da memleket eleştirisi yapabilirdi.

Ama başkasının şarkısından birebir kopya çekmekle suçlanırken muhalif rolü kesmek alakasız bir durumdu...



ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?

Adam hem şarkı hırsızı, hem yalancı, hem de iftira atıyor ve tüm bu yaptıklarına duygusal muhaliflik sosu katıyordu. Bu eşine az rastlanır bir kurnazlıktı!

19 Aralık 2017 tarihli yazımın başlığı "Sen neymişsin be Manuş Baba!"ydı. Bu başlık hâlâ geçerli!

Geçen hafta mahkeme, Yılmaz'ın eserinin 'Eteği Belinde' şarkısında kullanıldığının tespit edildiğini belirterek Manuş Baba'nın 22 bin 500 lira maddi tazminat ile 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Evet Manuş Baba, şimdi başta Atilla Yılmaz olmak üzere herkesten özür dileyecek misin?



Kim bu utanmaz adam?

İstanbul Bahçeşehir'de çekildiği söylenen bir video sosyal medyanın gündeminde. Görüntülerde sarhoş bir adam, Arap aileyi asansöre kadar kovalıyor, yumruğunu sıkıyor ve küfürler ediyor. Arap ailenin reisi "Lütfen yapma" derken çocuğu korkudan ağlıyordu... Söylentilere bakılırsa bu olay bir yıl önce yaşanmış. Aile videoyu yeni paylaşınca olay Orta Doğu ülkelerinde büyük tepki çekmiş. Yaşananlara neden olan kişi hakkında daha önce dava açıldığı bir diğer iddia. Olayın çıkış nedenini bilmiyoruz ama ne olursa olsun yapılan bariz bir ırkçılıktır. Irkçılığı geçtim, yanında eşi-çocuğu olan bir babanın üstüne böyle gidilmez, küfür edilmez!

Bu ırkçı adama; Arap turistlere yardımcı olmak, Suriyeli göçmen kamplarında çalışmak gibi öyle bir ceza verilmeli ki, ibret olsun.



Bu nasıl kriz?

Bu fotoğraf yarıyıl tatilinin son gününde çekildi. Araç kuyruğu 25 km., Uludağ'da pist bölgesine kadar uzuyor. Uludağ'a çıkan teleferik istasyonunda da kuyruk vardı. Elbette bu kuyruğun çoğunluğu günübirlikçiler ama oteller de full dolu. Havalimanları da yabancı ülkelere gidecek yolcularla dolu. Önceki gün medyaya şöyle bir haber düştü: Banka hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı. Haberler bu nasıl ekonomik kriz diyeceğiniz türden değil mi? Aslında yeni 45 bin 314 milyonerimiz olmasaydı ya da o para faizde ya da dövizde tutulmasaydı, krizin lafını bile etmeyecektik!