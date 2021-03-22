İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi de muhalefet malzemesine dönüştürüldü! Sözleşmenin detaylarını bilmeden muhalefet edenler, sırf sosyal medyada takipçi kasmak için bile paylaşım yapanlar var!

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Öncelikle İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinde sanki kadınlara tanınan bütün haklar geri alınıyor gibi bir hava yaratılıyor. Devletin kadın haklarıyla ilgili imza attığı birçok uluslararası sözleşme var. Ayrıca kadın haklarının korunması için devrim niteliğinde kanunlar çıkarıldı ve uygulamalar hayata geçirildi. 2002'de 11 olan Kadın Konukevi sayısı bile 145'e çıktı.

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İstanbul Sözleşmesi'nde bazı tartışmalı maddeler var. Bu maddeler geniş katılımlı bir platformda tekrar tartışılır. LGBT ve kadın haklarının korunacağı, herkesin ortak paydalarda buluşacağı yeni bir sözleşme hayata geçirilir. Uzlaşmak varken kavga niye?



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'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' sloganıyla savunuluyor ama sözleşme ülkemizde yürürlüğe girdiğinden beri kadın cinayetleri sürekli arttı. 2014'de 294, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019'da 474, 2020'de 300 kadın öldürüldü!

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Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya ve Slovakya bu sözleşmeyi imzalamalarına rağmen neden yürürlüğe koymadı? İngiltere, Ukrayna, Moldova, Ermenistan, Lihtenştayn neden sözleşmeyi onaylamadı? Sizin mantığınızla hareket edersek bu ülkeler de LGBT ve kadın düşmanı mı?

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Polonya neden LGBT topluluğunun kendi cinsiyet anlayışını İstanbul Sözleşmesi üzerinden bütün topluma kabul ettirmeye çalıştığını öne sürerek sözleşmeden çekilmek için yasal süreci başlattı? Polonya da mı LGBT düşmanı bir ülke?

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LGBT savunucuları ve feministlerin "İşte medeni, uygar ülke" dedikleri; Yunanistan, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hırvatistan, İsveç ve Fransa da sözleşmeye çekince koydu!

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LGBT ve kadın hakları siyaset ve muhalefet malzemesi yapılmadan tartışılıp bir orta yol bulunmalı.

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TWİTTER'IN HEDEFİ SEÇİMLER



Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'ın Rusya'ya posta koyarken Türkiye'nin şartlarını kabul etmesi sürpriz bir gelişme oldu.

Bu gelişmeyi 'Twitter'ı bile dize getirmek' anlamına geldiği için hükümet hanesine büyük başarı olarak yazabiliriz.

"YouTube, Instagram temsilci atamayı kabul eder ama Twitter geri adım atmaz" diyen muhalifler bile şaştı kaldı bu işe.

Bazıları Twitter'ın reklam gelirini kaybetmemek için temsilci atamayı kabul ettiğini söylüyor.

Çin pazarını kaybetmiş, Rus pazarını da kaybetmek üzere olan Twitter "Namımız yürüsün" der, yine de Türkiye'ye temsilci atamazdı ama atadı!

Spotify'ın da temsilcisi var ama ne rezilliklerin döndüğünü GÜNAYDIN'da okuduk! Ha Spotify müzik platformu, Twitter'da siyasi bir manipülasyonda ya da algı operasyonunda temsilci anında devreye girebilir. Girmezse de şaşırmam!

Bence temsilci atama kararı 2023 seçimi ya da olası bir erken seçim hesaba katılarak alındı. Böylece seçime kadar ve seçim döneminde muhalifler en başarılı oldukları alan olan Twitter'ı aktif bir şekilde kullanacaklar.

En önemlisi Twitter, son ABD seçimlerinde olduğu gibi Türkiye'de seçim dönemi yargı dağıtabilecek. İstediği parti liderini susturup, rakibine yol verebilecek. Eski ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin nasıl susturulduğunu gördük.

Özetle; Twitter temsilci atayarak 2023 için büyük bir koza sahip oldu.

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NEDEN FORMSUZ OYUNCULAR?



A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmalar için açıklanan aday kadrosu beni hem şaşırttı, hem de şaşırtmadı!

Bundesliga 2'de 7 gol, 2 asist yapan Kenan Karaman ve La Liga'da henüz golü bulunmayan Enes Ünal çağrılırken, Bundesliga 2'de 17 gol 8 asist yapan Serdar Dursun'un çağrılmaması...

Formsuz Mert Günok çağrılırken, formda İrfan Can Eğribayat'ın çağırılmaması, ligin en formda orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Berat Özdemir yerine son 17 lig maçında sadece bir kez ilk 11'de yer bulan Dorukhan Toköz'ün tercih edilmesi, beni çok şaşırttı.

Milli takımı da kulüp takımı gibi yöneten, hep çekirdek kadroyla mücadele eden Şenol Güneş'in, Hollanda ve Norveç gibi zorlu rakipler karşısında bazıları formsuz olsa bile bildiği, denediği oyuncularla yola devam etmesi beni hiç şaşırtmadı!

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PUTİN ŞAKAYA GELMEZ!



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine katil diyen ABD Başkanı Joe Biden için "Ne diyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"... Ona ne mi derdim? 'Sağlığınız yerinde olsun' derdim. Ona iyi bir sağlık dilerdim." Rusya lideri, "İroni ya da şaka yapmıyorum" diye de eklemişti.

Ve Joe Biden, Air Force One'a binerken ayağı merdivenlere takıldı, defalarca düştü.

Putin'in sağlık temennisi çabuk mu tesir etti dersiniz? Yoksa 78 yaşındaki Biden zinde ve sağlıklı gözükmek için merdivenleri hızlı çıkmanın faturasını mı ödedi?

Biden'ın ilerlemiş yaşı başkanlık temposunu kaldırır mı bekleyip göreceğiz ama Putin'in de şakaya gelmeyecek bir lider olduğunu biliyoruz!

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ÜYE SAYISI 1 MİLYARI GEÇTİ



Küresel dijital yayın platformlarının abone sayısı resmi olarak 1 milyarı geçti.

Film, dizi, belgesel yayımcılığının geleceği dijital platformlardı ama kimse Covid-19 salgınından önce toplamda abone sayısının 1 milyarı geçeceğini tahmin edemedi. Pandemi dijital platformlara geçiş sürecini hızlandırdı.

Pandemiden önce dünya genelinde Netflix lider, Hulu, Amazon ise emekleme dönemindeydi.

Geçtiğimiz iki yılda Warner Bros. ve Disney gibi iki güçlü rakip yarışa dahil oldu.

Paramount, Peacock, Disney+, HBO Max ve diğerlerin katılımıyla yarış büyüdü. Yarışın bir de yerel boyutu var. Ve bu yarışa katılmak için hâlâ geç değil!

Asıl cevabı merak edilen soru ise; pandemiden sonra sinema salonlarına gerek kalacak mı?