Yılmaz Özdil, Artı 1 kanalının şu anda Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz (SBK) tarafından kurulduğunu veya finanse edildiğini ileri sürdü. Uğur Dündar küplere bindi, "Benim cenazeme gelmeyeceksin.

Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" dedi.

Özdil, "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." diye devam etti. Dündar da "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin..." dedi.



Özdil de "Neticede kanal kiminmiş?" diye sorarak tartışmayı bitirdi.

Yıllardır medyada abi-kardeş gibi poz veren, birbirlerine methiyeler düzen Özdil ve Dündar'ın birbirine girmesi muhalif kesimde şok etkisi yarattı. Kime inanacaklarını şaşırdılar. Bazıları Dündar'ı haklı buldu, bazıları da Özdil'i... "Şimdi haklıdır, haksızdır demiyorum, zaman kendi içinde kavga zamanı değil AKP mahallesini tutuşturma zamanıdır" diye akıl verenler oldu!

Eski Yunan'dan beri tragedyalar sevilir. Büyük adamların düşüşü, birbirleriyle kanlı bıçaklı oluşları ibretle izlenir. Ama "Özdil mi, Dündar mı haklı?" tartışmasında cevaplanması gereken daha önemli sorular var!

Tıpkı Veyis Ateş'in SBK'dan 10 milyon Euro rüşvet isteme skandalında olduğu gibi!

Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman'ın köşelerinden dürüst gazetecilik nutukları çekip Veyis'i 'oyun dışı' bırakmasıyla kapanacak mevzular değil bunlar!

Örneğin adı skandallara karışan gazeteciler neden genelde Habertürk'te ekrana çıkıyor? Veyis'in arkasında kim vardı? Bir din kültürü öğretmeniyken güçlenip, palazlanmasına kim yol verdi?



ARTI 1 TV'Yİ KİM KURDU?

Sonuçta Özdil, muhalif gazetecilerin Korkmaz'ın finansörlüğünde televizyon kurduğunu ifşa etti! Medyada patlayan bu son lağımdan gelen kokular fena! Artı 1 TV'yi kim kurdu? Sahibi kimdir?

İşin aslı nedir?

Resmi belgelerde Artı 1 TV, Düzey Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş'ye ait ve kurucusu da Tuncay Mollaveisoğlu olarak görünüyor. Kanal 29 Nisan 2013'te düzenli yayına geçti.

Kanalın kuruluşunun perde arkasında ise Uğur Dündar, Erdoğan Toprak ve Ekim Alptekin olduğu iddia ediliyor. Alptekin'in kara para aklama firarisi SBK'ın ortağı olduğu söyleniyor.

Öte yandan Dündar'ın kanalı kuran paravan şirketin arkasında Korkmaz'ın olduğunu öğrenince kanaldan ayrıldığı iddia ediliyor.

Ancak "Benim hakkımda soru soramazsın, cenazeme gelme" demekle de olmuyor bu işler! Dündar hep "Gazetecilik soru sormaktır" derdi. Özdil de sordu işte! Dündar da haklı olabilir. Araştırılsın doğrular ortaya çıksın!

Artı 1 TV kadrosunda Uğur Dündar'ın yanı sıra; Can Dündar, Mirgün Cabas, Banu Güven, Barbaros Şansal, Özgür Mumcu gibi muhalif isimler de yer alıyordu. Can Dündar, sunduğu haber bülteninde FETÖ kaynaklı tapeleri bile yayınlıyordu! Sonra kanal kapandı. Mali kriz yüzünden kanal kapandı dediler!

Asıl bu sorular tartışılmalı: "Onlar yandaş" lafını ağızlarından düşürmeyen, her gün dürüst gazetecilik nutukları atanlar, Korkmaz'ın kara parasıyla mı habercilik yaptılar?

Ya da kara parayla habercilik yaptıklarını biliyorlar mıydı?

Sonra ne oldu da mali kriz çıktı? Kara para CHP medyasına uzanmış mıydı? Çok karışık, oyun içinde oyunun da olabileceği olaylar bunlar!

Sezgin Baran Korkmaz'ı daha çok konuşuruz!

KORKMAZ'I ANLAMAK İÇİN 'OZARK'I İZLEYİN

Jason Bateman'ın başrolünü üstlendiği 'Ozark' dizisi Chicago banliyösünde yaşayan sıradan bir ailenin, aile babası Marty Byrde'ın Meksika'nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Finans konusunda üstün yeteneklere sahip olan Byrde hiç istemediği halde ve ailesini korumak için kara para aklamak zorunda kalıyor.

'Ozark' dizisi kara para nasıl aklanır sorusuna referans olacak kalitede bir dizi. Finanstan hiç anlamayan sıradan bir vatandaş bile bu diziyi izleyince kara para aklamanın püf noktalarını öğrenebilir.



Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklamada Byrde kadar zeki mi bilmiyorum ama Türkiye'de zeki olmasına gerek yok!

Diziyi referans alırsak; ABD'de içinde 5 milyon dolar olan bir çanta buldunuz diyelim. O parayla ne alırsınız? Lüks bir yat mı? Lüks bir villa mı? ABD maliyesi buna izin vermez? İşte bu noktada Byrde gibi finans dahileri devreye girer

UĞUR DÜNDAR, ÖZDİL'İ DÖVER!

Yılmaz Özdil ile olan tüm dostluğunu bitiren Uğur Dündar, "Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" diye eski arkadaşını tehdit etti.

Bence Özdil bu tehdidi ciddiye almalı. Dündar 77 yaşında ama Özdil'den daha fit ve güçlü. Düzenli spor yapan, yüzen Dündar yakın dövüş tekniklerinde de uzman.



Dündar'ın kızınca nasıl 'Hulk'a dönüştüğünü merak edenler ünlü sunucunun eski videolarını izlesin. İSKİ iddialarını sormak üzere gittiği ABD'de kendisini engellemeye çalışan adamı öyle bir dövmüştü ki, adam güçlü biri olmasına rağmen yerden kalkamamıştı.

Özdil'in yerinde olsam Dündar'ın karşısına çıkmam!

VUHAN'DAKİ LABORATUVAR ÖDÜLE ADAY!

2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs, 4 milyona yakın can aldı.

Ve virüsün sızdığı iddia edilen laboratuvarın bulunduğu Vuhan Viroloji Enstitüsü, Çin Bilimler Akademisi'nin 2021 Üstün Bilim ve Teknoloji Başarı Ödülü'ne aday gösterildi!



Dünyanın 'laboratuvarı bağımsız araştırmacılara aç' çağrılarına kulaklarını tıkayan Çin'in, 'olağan şüpheli' laboratuvarı ödüle aday göstermesi şaka gibi! Elbette bu adaylık Çin'in dünyayı umursamadığının, iddiaların asılsız olduğunu ilan etme biçimi!

Vuhan'daki bu laboratuvar için 'Pandora'nın Kutusu' benzetmesi yapanlar da var. Dünyada bu tarz gelişmiş laboratuvarlarda Covid- 19'dan daha tehlikeli virüsler üzerinde bilimsel araştırmalar yapılıyor!

Altyazı

"Kalbim bana hep insanların içlerinin iyi olduğunu söyler, deneyimlerim ise tam tersini." (Blood Diamond)