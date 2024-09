İnternet üzerinden para karşılığı sahte diploma almaya çalışan şahıslar, şikayet sitelerine sahte diploma yapanları şikayet etmeye başlamışlar.

"Yok, artık" tepkisi verip haberlerin detayını ve şikayet sitelerini incelediğimde ciddi ciddi sahte diploma hazırlayanları şikayet ettiklerini gördüm.

İşte o şikayetlerden bazıları: (Reklam olmasın diye site isimlerini yazmadım.)

"İnandırıcı referanslarla göz boyadılar, 10 bin TL parayı alıp iletişimi kestiler. Havale yaptım, iban numarası duruyor, (xx) bu siteyi şikayet edeceğim..."







"Eğitimim yarım kaldığı için işe girebilmek adına bir diploma almam gerekiyordu. İnternette (xxx) siteye denk geldim. İlk başta her şey çok profesyonel göründü; müşteri temsilcisi oldukça ilgiliydi ve diplomanın birkaç gün içinde elimde olacağını söyledi. 4 bin TL'yi havale ettim. Ancak para gönderildikten sonra tüm iletişim kesildi. (xx) sitesi dolandırıcı tuzağıdır."

Başta her şey oldukça profesyonel göründü. (xx) adlı web sitesi düzgün çalışıyordu. Müşteri temsilcisi oldukça ikna edici konuştu ve beni acele etmem için sürekli teşvik etti. 15 bin TL'yi havale ettikten sonra ne diploma geldi ne de başka bir bilgi."

"Çok güzel bir site yapmışlar. Bana taslak olarak yapıp fotoğrafını gönderdiler. Sonra da parayı gönderir göndermez engellediler. Sitenin üç adı var bunları yazıyorum (Xxx)."







Bazı vatandaşlarımız gerçekten saf! Hadi dolandırıldın kendini niye ihbar ediyorsun?

Sahte diploma satın almak ya da almaya çalışmak yasalarca suç sayılmakta!

Siber polisler bu şikayette bulunanların 'IP' adresini bulursa, bu kişiler hakkında anında soruşturma başlatılır.

Burası önemli; sahte diploma hazırlayanlar öyle kurnazlar ki, şikayet sitelerine kendileri de sahte şikayette bulunuyorlar.

Örneğin bir şikayette "Yalvarırım mezuniyet sağlayın ve diplomamı gönderin" yazılmış. Aynı kişi daha sonra güya kendisine sahte diploma yapıldıktan sonra 'Allah ne muradınız varsa versin inşallah mezuniyet her sistemde gözüküyor diploma da geldi" paylaşımı yapmış.

Muhtemelen parasını kaptıranları tekrar dolandırmak için olta atıyorlar. Eminim bu yemi yutanlar da vardır!

Gençler yeri geldiğinde sosyal hayatını sıfırlayıp, gece gündüz çalışıp üniversitelerden mezun olup iş arayışına giriyorlar.

Bu uyanıklar ise bir saatte diploma sahibi olmaya çalışıyorlar! Suçu geçtim, bu büyük kul hakkı yemektir.

Emniyet, bu ikiyüzlüleri mutlaka bulup haklarında işlem başlatmalı!

***



KAÇ SAHTE DİPLOMALI VAR?

Sahte diploma olayına ülkece geç uyandık aslında!

Antalya'da 42 yıl sahte diplomayla çalışan, arkeoloji kazılarında bile görev alan sahte mimar...

Zonguldak'ta sahte diplomayla 21 yıl okullarda çalışan sahte öğretmen...

Hatta Kanada Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin sahte diplomalarını kullanarak özel bir üniversitede Yardımcı Doçent olarak Farmakoloji ve Sağlık Lisesi'nde de farmakoloji uzmanı olarak çalışan sahte doktor bile tespit edildi.

Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, hastaneler bile kandırılıyorsa özel sektörde ortaya çıkmayanları siz hesaplayın!

Kim bilir kaç kişi sahte diplomayla çalışıyor?







Sahte diplomalı öğretmenler skandalından sonra YÖK'ün diploma sahteciliğini önlemek için hazırladığı 'Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi' devreye girdi. MEB'in 1 milyon 30 bin öğretmenin diplomasını sorguladığı haberleri çıktı.

Artık e devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulaması yapılıyor ama üniversitelerin dijital sisteme geçmediği dönemde verilen diplomalar da var!

İçişleri Bakanlığı, YÖK ile ortak bir proje geliştirip geçmiş dönemlere yönelik diploma araştırması yapabilir.

Eski diplomalar dijital ortama taşınarak Türkiye'deki tüm çalışanlardan diplomalarının gerçek olduğunu kanıtlayacak bir mekanizma geliştirmek de mümkün.

Sahte diploma ile yıllarca çalışanlar tek tek tespit edilmeli!

En önemlisi; sahte diploma satanların yakalanması. Google dolandırıcıları engellemiyor. Hatta dolandırıcılardan milyarlarca reklam geliri elde ederek sahteciliği teşvik ediyor.

Siber polisler, Google denen dolandırıcı çöplüğünde sahte diploma satanların sitelerini sürekli kapatmalı ve bu kişileri yakalamalı.

***



SAHTE DİPLOMA NASIL TESPİT EDİLİR?

Sahte diploma hizmeti sunan dolandırıcılar internetin tüm katmanlarında hizmetlerini pazarlayabiliyor.

İnsanlar da sosyal medya platformlarından kolaylıkla sahte diploma talebinde bulunabiliyor.







En pahalı sahte diplomalar hukuk, mühendislik ve öğretmenlik bölümleri için satılıyor. E-devlet üzerinden barkodla belge kontrol yönteminin önüne geçtiklerini iddia eden dolandırıcılar bile var!

Şirket ve kurumların insan kaynakları çalışanları genelde manuel, el ve gözle diploma kontrolü yaptıkları için sahte diplomalar gözden kaçabiliyor.

İnsan kaynakları departmanları diplomaların sahte olduğunu anlayabilmeleri için barkotlu dijital kontrol yapmaları ve e-devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama'ya girmeliler.

***



KAZA DEĞİL CİNAYET!

Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyen eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Datça'da kaldırımda beklerken trafik kazasında hayatını kaybetti.







Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarpmış.

Haberlerde trafik kazası olarak bahsediliyor ama sürücü alkollüyse bu cinayettir.

Çok içtiysen bin taksiye git! Bu kadar basit.

Eğer sürücü alkollü araç kullanacak kadar kendine güveniyorsa bu olayı kaza diyerek basitleştirmek doğru değil. Bunun adı cinayettir!

Bu kişiler kasten cinayet işleme suçundan yargılanmalıdır.

***



Altyazı

"Susan: Sen hiç depresyona girdin mi?

Stevie: Depresyon burjuvalar içindir. Biz sadece sabah erkenden kalkar ve yollara düşeriz hepsi bu." (Riff-Raff)