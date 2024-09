Oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris Delikyol Koyu'ndaki çam ormanı içindeki denize sıfır villası kaçak çıktı.

Hani Şahan'ın Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın açarak "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldırdığı villa!

Aslında Şahan'ın niyeti önüne iskele kurup burası 'özel mülktür' deyip vatandaşa koyu kapattığında iki yüzlülüğü ortaya çıkmıştı ama sosyal medyada çevreci tweet'ler paylaşınca her şey unutuluyor.

Hatta çevreci kahraman ilan ediliyorsun!

İşte o villa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda meğer bir çivinin bile çakılmasının yasak olduğu "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsündeki Birinci Derece Sit Alanı'nda bulunuyormuş.

Sadece Şahan'ınki değil, o koyda bulunan diğer bütün yapılar her şeyiyle koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi.

Şimdi komşuları "Yaktın bizi Şahan" diyordur!

Öncelikle özellikle Ege'deki kaçak yapılaşma ve çevre katliamlarına karşı duyarlı haberler yapan Yeni Asır'ı ve bu özel haberi yapan Vural Efecik'i kutluyorum.

Aslında bu villanın kaçak olduğu Gökbakar'ın bu yapı için resmi elektrik ve su aboneliği alamadığında anlaşılmıştı.

Yani Şahan burası nadide bir doğa parçası ben buradan çıkayım demek yerine elektrik ihtiyacını arazisine kurduğu güneş panelleriyle karşılamış ve su ihtiyacını ise arazi içerisine yerleştirdiği depolara tankerlerle su getirterek sağlamış.

Durun bitmedi!

Hem villada hem de arazi üzerinde çeşitli izinsiz tadilatlar ve eklentiler yapan Şahan, daha sonra bu yapılar için İmar Barışı'ndan faydalanarak yapı kayıt belgesi çıkartmıştı.

Ancak uyanık Şahan'ın sessiz sedasız yaptığı tüm bu inşaatları önceden varmış gibi gösterdiğini Bakanlık ortaya çıkarıp, yapı kayıt belgesi iptal etti ve yıkılması için talimat verdi.

Doğayı seven vicdanlı bir insan bu karar çıkınca utanıp, o yeri terk eder değil mi? Ama Şahan, geçtiğimiz yıl karara itiraz ederek hukuki süreç başlattı.







ŞAHAN'I ÜZMÜYORLAR!

Şahan'ın tüm bu yaptıklarından haberi olan Marmaris Belediyesi, Bakanlık'ın yıkım kararını uygulama yetkisine sahip olmasına rağmen, davanın devam etmesini gerekçe göstererek kaçak yapıyı yıkmıyor!

Buradan da Marmaris Belediyesi'nin sözde çevreci olduğunu öğrenmiş olduk!

Gökbakar'ın villasıyla ilgili hem hukuki süreç hem de idari soruşturma devam ediyor.

İdari mahkemede açılan davanın sonucuna göre, yıkım kararının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenecek.

Muhtemelen yıkım kararı çıkar! O koydaki bütün yapılar yıkıldığında Bakanlık'ın yerinde olsam Şahan'ın "Burası özel mülktür" deyip, kimseyi sokmadığı koya "Burası halkın koyudur" diye levha asarım!

Bu olay çevreye duyarlı gözüken, bir ağaç kesildiğinde ortalığı ayağa kaldıran Şahan'ın da ne kadar ikiyüzlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu! Aslında Ege'de sit alanlarına inşa edilmiş böyle birçok kaçak yapı var!

Ağaçları kesip ev yapılarak doğanın katledildiği bu yapılarda oturanlar da genelde çevreci takılıyorlar!







'KONUŞTUKLARINDA EN DÜRÜST BUNLAR'!

Şahan Gökbakar'ın "Doğal Karakteri Korunacak Alan' olan bir bölgede kaçak yapılaşmaya imza atmasıyla ile ilgili sosyal medyada çıkan yorumlara da baktım.

Vatandaş Şahan'ın özellikle çevreci maske takmasına çok öfkeli yorumlarda bulundu. İşte onlardan bazıları:

"Şu utanmazlığa bakın. Konuştuklarında en dürüst bunlar, 'Ağaç, yeşil, çevre, tarih' diyen bunlar ama sit alanındaki çam ormanına kaçak yapı diken de bunlar".

"Yangın diye yırtınan, doğa dostu sit alanına villa yapar mı?"

"Şahan'ın kuyruk acısı belli oldu!"

"İmar barışından garibanların faydalandığını mı sanıyordunuz? Bodrum'un tamamı böyle!"

"Bir Recep İvedik daha yapar millet ona gider bir villa parası daha kazandırır sorun mu?"

"Belediye imar planlama dairesi nasıl onay vermiş?"

"Saha sola atıp tutuyorsun. Kendi karıştığın işler ne böyle!"

"İyi yere kapak atmışsın, ağzın boşuna köpürmemiş seni gidi".







VATANDAŞLA DALGA GEÇSİNLER DİYE Mİ SERBESTLER?

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı.

Ve Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda 'Alo Engin' deyip 'Enerji' şarkısını söyledi, iyi mi?

Dört rapor ile tespit edilen hırsızlık 500 milyon TL! Sahte fatura, 170 milyon TL! Aile şirketi arasında sahte fatura 500 milyon TL!

Kanuna aykırı kayıt dışı para tespit edilmişken ve bu kadar ciddi suçlama varken 10 ay sonra tahliye kararı nasıl çıkar?

Bu kararı alanlar gerekçelerini tek tek açıklamalılar!

Polisin emrine verilen lüks otomobilleri de geri alınca bunlar sosyal medyada şov yapar!

Adalet isteyen vatandaşlarla dalga geçerler!

Bu karardan sonra vergi kaçıranlar, kara para aklayanlarla ilgili mücadelede kamuoyu desteği nasıl sağlanır?

Bundan sonra her tartışmalı hukuk kararında ilk örnek gösterilecek olan Polat Ailesi olacak!

Bu tartışmalı kararla, alın teriyle, namusuyla para kazanıp, vergisini kuruşu kuruşa ödeyen vatandaşa verilen mesajın ne olduğunun farkında mısınız?

Şimdi "Bakın işte böyle" der gibi 'Enerji' şarkısı söyleyip vatandaşla, adaletle dalga geçiyorlar. Yazık, çok yazık!







İŞÇİLER, ZENGİNLERDEN DAHA MUTLUYMUŞ!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin ekonomik olarak dayanacak durumda olmadığını ifade ederken şöyle bir cümle kurmuş:

"O kadar sıkıntıya rağmen biz, zenginlerden daha mutluyuz. Bizim bir ayda aldığımızı onlar bir haftada kedilerine mama veriyorlar."

İşçilerin zor durumda olduğundan bahsedip böyle konuşmak büyük tezat!

Bunu diyen sendika başkanı işçilerin hakkını nasıl savunabilir?







Altyazı

"Adalet duygusu, en çok hak arayanların elinde zavallılaşır." (Bekleme Odası)