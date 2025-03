Filistinli aktivist Basel Adra ve İsrailli gazeteci Yuval Abraham'ın birlikte çektikleri 'No Other Land' (Gidecek Yer Yok), En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı.

İsrail ordusunun askeri eğitim bölgesi oluşturmak amacıyla Filistinlilerin evlerini yıkma sürecini konu alan belgeselde, 2019- 2023 yılları arasında geçen gerçek olaylar anlatılıyor.

Çatışmanın iki tarafında doğan insanları, aynı yapımda bir araya getiren belgeseli farklı kılan bir diğer özellik ise Filistin-İsrail ortam yapımı olması.

Hollywood'da İsrail lobisi çok güçlü olmasına rağmen Akademi üyelerinin belgeseli Oscar'la ödüllendirmesi güzel bir gelişme.

Abraham, Oscar töreninde beş yıl süren belgesel yapım sürecinde aralarında sıkı bir bağ oluşan Filistinli arkadaşı Adra'yı işaret ederek, "Basel'e baktığımda kardeşim gibi görüyorum ama eşit değiliz. Benim sivil yönetim altında özgür olduğum, Basel'in ise hayatını mahveden ve kontrol edemediği askeri yasalar altında olduğu bir rejimde yaşıyoruz." diye konuştu.

Abraham ayrıca iki devlet çözümüne işaretle "Etnik üstünlüğün olmadığı, her iki halkın da ulusal haklara sahip olduğu farklı bir yol, siyasi bir çözüm var" dedi.

Filistinlilerin yanında olan İsrailliler de var yani!

İsrailli film yapımcısı, "Buradayken bu ülkedeki dış politikanın bu yolu engellemeye yardımcı olduğunu söylemek zorundayım" diyerek ABD'yi eleştirdi.

Çünkü festivallerde de büyük ilgi gören ve Oscar'ın favorileri arasında yer almasına rağmen ABD'de belgesel için dağıtımcı şirket bulunamadı.

Sadece 24 ülkeyle dağıtım anlaşması yapılabildi. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin olmaması garip!

Bazılarının çok eleştirdiği İstanbul Film Festivali, geçen yıl direkt yapımcısından alıp 'No Other Land' birkaç seans göstermese Oscar törenine kadar bizde kimsenin bu belgeselden haberi olmayacaktı!

Umarım Oscar zaferinden sonra bu belgeselin dağıtımını almak isteyenler olur.

Öte yandan İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, Oscar Akademisi üyelerinin belgesele Oscar ödülü vermesini protesto eden şu paylaşımı yaptı:

"No Other Land'in Oscar kazanması sinema dünyası için üzücü bir an. Sinemacılar, İsrail gerçekliğinin karmaşıklığını göstermektense İsrail'in imajını uluslararası kamuoyu nezdinde bozan anlatıları büyütmeyi tercih etti.

İfade özgürlüğü önemli bir değer ama uluslararası tanıtım aracı olarak İsrail'i karalamak sanat değildir.

Bu, özellikle de 7 Ekim katliamı ve süren savaşla birlikte, İsrail devletine yönelik bir sabotajdır."

İsrail'in Filistinli köylerdeki evleri yıkıp sonra bu köylere önce orduyu sokup sonra da İsraillileri yerleştirmesi tüm dünyanın bildiği bir kirli politika.

Belgesel de bu gerçekleri anlatıyor ama İsrailli Bakana göre bu belgesele Oscar ödülü vermek ülkesine yapılmış sabotaj!

Yok, böyle bir ikiyüzlülük!

Bakan Zohar, belgeselin İsrailli yapımcısı Abraham'a da çok kızmış.

İsrail hükümetinin sinemaya desteğine dair bir reform yaptıklarını da açıkladı!

Reform dediği ise sinema desteğinde kanun değişikliğine gidip bir daha böyle barışçıl ortak film ve belgesellerin çekilmesini engellemek.

Bu hamle, sağcı hükümetin özgürlükçü sesleri susturmak için yaptığı bir hamle olarak görülüp İsrailli bazı aydınlar tarafından eleştirilmişti.

Özetle 'No Other Land' etkileyici öyküsünün yanı sıra, Filistinlilere destek veren İsrailli vatandaşların da olduğunu ve Akademi üyelerinin İsrail'in lobi baskısına direndiğini göstermiş oldu.

***



ZAYN'IN HAYATI TEHLİKEDE!

5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, Instagram hesabından Çıldır Gölü'nde drift attığı görüntüleri paylaştı.

Ben aynısını yapsam karakola çekip, ehliyetime el koyarlardı herhalde!

Elbette Zayn'ın babası eski motosiklet şampiyonu ve milletvekili Kenan Sofuoğlu gösteri öncesi gerekli izinleri almıştır.

Zayn büyük yetenek ve babası onu Formula 1 pilotu yapmayı istiyor.

Zayn'ın Türkiye Karting Şampiyonası'nda şampiyonluğu var.

Ancak Zayn atv aracıyla otomobillerin üstünden atlamak, donmuş gölde drift yapmak gibi tehlikeli şovlara da imza atıyor.

Motor sporlarında eğitim almak başka şey, motorlu araçlarla tehlikeli şovlar yapmak başka şey!

Güvenlik önlemi ve izinler alınıyor olsa bile bir baba, oğluna nasıl ölüm tehlikesi olan gösteriler yaptırır?

Amaç sosyal medyada etkileşim kasmak mı?

Allah korusun Zayn'ın başına bir şey gelse Kenan Sofuoğlu öncelikle kendine nasıl hesap verecek?

Zayn bu gösterileri Avrupa'da yapıyor olsa çoktan ailesinden alınırdı!

***



ÇAY AĞIR METALLERİ TEMİZLİYOR

Çayın depresyonu azaltma, diyabet riskini düşürme özelliklerine sahip olduğu biliyorduk.

Northwestern Üniversitesi'nden yapılan araştırmada çay yapraklarının demlendikleri sudan toksik ağır metalleri temizleme yeteneğine sahip olduğu da ortaya çıktı.

DonanımHaber'e göre ortalama olarak bir kupa su içinde üç ila beş dakika demlenmiş tek bir poşet çayın, sudaki ağır metal konsantrasyonlarının yaklaşık yüzde 15'ini giderdiği tespit edildi.

Bu etki, milyonda 10 parça gibi yüksek konsantrasyonlardaki çok toksik kurşun için bile geçerli.

Çayı en çok tüketen ülkelerden biri olduğumuza göre, şanslıyız diyebiliriz.

***



ŞARKILARI GİBİ SAĞLAM DURDU!

Edip Akbayram 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

"Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı 45'liklerle ödüller alan, "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram, tıpkı şarkılarındaki gibi hayata karşı sağlam bir duruşu vardı.

Emekten, özgürlükten yanaydı. Atatürkçü çizgisini hiç kaybetmedi.

Fethullah Gülen'in kurucusu olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 2000 yılında bazı sanatçılara ödül vermek istemişti.

Ferhan Şensoy, Kemal Sunal, Macide Tanır, Müşfik Kenter, Tarık Akan gibi sanatçılarla birlikte Akbayram da "Bu cumhuriyetin aydını olduğum için bu ödülü kabul etmedim" diyerek ödülü geri çevirmişti.

Yani Akbayram, en güçlü olduğu dönemde FETÖ'ye 'FETÖ' diyen sanatçılardan biriydi.

***



Altyazı

"Doğru kararlar tecrübeden gelir ama tecrübe kötü kararlardan oluşur." (The Mechanic)