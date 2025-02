Sabancı Ailesi'nin DJ torunu Faruk Sabancı, Saba Tümer'in programına konuk oldu.

Ve ikili arasında şöyle enteresan diyaloglar geçti:

Saba Tümer: "Bir şey alırken bakar mısın fiyatına?"

Faruk Sabancı: "Tabii ki bakarım."

Tümer: "Bizde Sabancılar Koçlar fiyata bakmaz gibi bir algı vardır ya."

Sabancı: "Yok bakarım. Fiyatların zaman içerisinde nereden nereye geldiğini merak ederim. İmkan sahibi olmak başka bir şey, imkânla kötü bir ilişki içerisinde bulunmak başka bir şey. Bir şeyin fiyat etiketine bakmamak birini umursamaz yapıyor."

SAKIN TEST YAPTIRMA

Tümer: "Boyun kaç? Sizin ailede de çok uzun yok da ondan sordum"

Sabancı: "Bütün uzun boylular olarak basketbol oynamıyoruz. Bizim ailede uzun boylu yok. Beni bazen hastane de karıştırdıklarına dair bazı teorilerim var."

Tümer: "Sakın test yaptırma."

Sabancı: "Yok, ben çok iyi yere düştüm.'

Son dönemde TV'de rastladığım en iyi esprilerden biriydi.

Alışveriş yaparken pazarlık yapması, boyunun kardeşlerinden çok uzun olması vs. Tümer zeki kadın, "Sakın test yaptırma" demesi bombaydı.

Sabancı'nın Tümer'e espriyle karşılık vermesi eminim izleyicileri de güldürmüştür.

Daha yeni Hacı Sabancı'nın evlilik dışı evladının olduğunun DNA testiyle tescillenmesinin üzerine bu espriler zamanlama açısından da manidardı.

Tümer'in dediği gibi test yaptırıp risk almaya gerek yok!

Tabii bunlar hep espri. Hayatı böyle ti'ye alan ünlülerle TV sohbetleri keyifli oluyor.

***



ÇİPLİ KİMLİKLE BELGELEME

Eskiden bankalardan hesap açmak için kimlik fotokopisi yeterli olurdu.

Adalet Bakanlığı'nın duyurduğu 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde artık bankaların çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacağı yazılı.

Böylece vatandaşın farklı amaçlarla kurumlara, iş yerlerine verdikleri kimlik fotokopileri dolandırıcıların eline geçse bile işe yaramayacak. Ya da dolandırıcılar sahte kimlikle hesap açamayacaklar.

Haberlerde hep okuyorduk; işsiz ya da asgari ücretli insanların kimlik fotokopileriyle şirketler açılıp, krediler çekiliyordu.

Böyle birçok insanın hayatı kâbusa dönmüştü!

Özetle geç alınmış doğru bir karar.

***



EN FAZLA ÜÇ HAT!

4. Yargı Reformu Strateji Belgesini okudukça insan mutlu oluyor.

Vatandaşın yararına birçok yasa hazırlanmış. Örneğin yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Böylece dolandırıcıların elindeki telefon hatları işlevsiz kılınacak. 2012'den beri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 15 adet, yabancı uyruklu şahıslar için 3 adet hat alabiliyordu ve bu da dolandırıcıların işine yarıyordu.

Şimdi ise vatandaşın en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek.

Bu sayede dolandırıcıların telefon hattı almaları zorlaştırılacak.

Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.

Bu güzel kararları alınması için neden yıllarca beklenildi?

Bu haberle ilgili bir kişi, şöyle bir yorum yazmış: "Dolandırıcılar elde ettikleri kimlik bilgileri ya da fotokopisiyle GSM operatörüne başvurup ya da GSM bayisindeki tanıdıklarının yardımıyla vatandaşın bankaya kayıtlı telefonunun SİM kartı yenileniyor ve SMS'le telefona gelen tek kullanımlık şifreyi kullanıp, insanların hesapları boşaltılıyordu. Buna da önlem alınacak mı?"

Güzel soru.

Bu konuyla ilgili bazı önlemler alındı diye biliyordum.

SIM kartı yenilemek yerine artık mesajla yollanan linkler üzerinden cep telefonları kopyalanıyor.

İşte bunun önüne geçebilmek için SMS ile çifte doğrulama dışında daha gelişmiş güvenlik önlemleri alınmalı.

***



ATM'LERDE YÜZ TESPİTİ

Adalet Bakanlığı, ATM'lerde güvenlik kamerası ile yüz tespiti yapılacağını duyurdu.

Yüzü tespit edilemeyen kişiler para çekemeyecek.

Yanlış anlaşılmasın; yüz tanıma ile doğrulama olmayacak!

ATM'lerden işlem yapmak için kişinin yüzünün belirgin şekilde kameraya kaydedilmesi yeterli olacak.

Amaç maskeli ya da yüzünü kapatmış kişilerin para çekmesini engellemek.

ATM güvenlik kamerası kayıtları en az iki yıl süre ile saklanacak.

Böylece başkasının banka ya da kredi kartını çalıp, şifresini ele geçiren kişilerin yakalanması daha kolay olacak.

Güvenlik açısından yerinde bir uygulama.

Umarım bankalar, ATM'lerdeki yüz tarayıcılarındaki teknolojilerini geliştirirler.

Kamera yüzü iyi taramazsa para çekmekte sorun yaşanabilir.

***



CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

95 yaşındaki Gene Hackman ve 63 yaşındaki eşi Betsy Arakawa, ABD-Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu.

Başta ikilinin birlikte intihar ettiği düşünüldü ama çiftin köpeği de ölü bulundu! Polis cinayetten şüpheleniyor.

'Bonnie ve Clyde', 'The French Connection', 'Unforgiven' gibi birçok unutulmaz filmde izleme fırsatı bulduğumuz Hackman'ın iki Oscar, iki BAFTA, dört Altın Küre ödülü vardı. Hackman'a Oscar adaylığı kazandıran 'Mississippi Yanıyor' filmi siyah haklarının kazanımı yardımı dokunan yapımlardan biriydi.

2004 yılında oyunculuktan emekli olduktan sonra "Justice for None" (2004) ve "Escape from Andersonville" (2008) gibi tarihi kurgu romanları kaleme almış.

Ayrıca, "Payback at Morning Peak" (2011) ve "Pursuit" (2013) adlı romanları da yazmıştı.

Hackman'ın muhteşem bir oyunculuk kariyerinin ardından yazarlık da yapması övgüyü hak ediyor.

Hackman büyük oyuncuydu.

"Gene Hackman varsa o film izlenir" dedirtirdi. Kişisel fikrimi soracak olursanız; Al Pacino, Robert De Niro'dan bile iyi aktördü.

Sinema adına büyük kayıp.

***



Altyazı

"Nefret sizinle beraber doğmaz, sonradan edinilir." (Mississippi Yanıyor)