Türkiye'ye tatil için arabalarıyla gelen gurbetçilerden bazıları aşırı hız yapıyor, kırmızı ışıkta geçiyor, makas atıyor vs. trafik kurallarını uymuyorlardı.

Eskiden polise yakalanmadıkları sürece kameralara yakalansalar bile ceza ödemeden ülkelerine dönüyorlardı.

Ceza ödememek gurbetçilerin kural ihlallerini artırıyordu.

Ve bu da eşitsizliği ortaya çıkarıyordu.







Türkiye'de yaşayanlar radara yakalanmamak için dikkatli araç kullanırlarken, yanlarından yabancı plakalı araçların 200 km hızla geçmeleri gerçekten sinir bozucuydu.

Sonunda 25 Aralık 2024'te yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçlar ücretli yollarda kaçak geçiş yaptıysa ve bu ceza ödenmeden araç sınır kapısına geldiyse, Türkiye'den çıkışına gümrük tarafından izin verilmiyor.

Gurbetçiler, ücretli karayolları ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kapsamında kesilen ceza ve geçiş ücretlerini artık sınır kapılarında ödüyorlar.

Ceza ödenmediyse araçlar bekletiliyor ve her geçen gün için faiz işliyor.

Dün Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerden cezalar ve geçiş ücretleri tahsis edilme anının videosu düştü medyaya.

Gurbetçiler ceza ödemeye tepki gösteriyordu.

Kalabalığı kayıt altına alan gurbetçi vatandaş, "Sen gel 1 ay gez sonra ceza öde" diyordu.

Ne olacaktı başka?

Bir ay Türkiye'de Euro bozup harcıyorlar diye ceza ödemesinler mi?

Avrupa'da kurallara uy, Türkiye'de uymayınca ceza ödemek zoruna gitsin! Oldu mu bu şimdi?

Avrupa'daki gibi kurallara uyarsan ceza ödemezsin bu kadar basit!







KRAL ADAM MI?

Motosiklet fenomeni Deniz Servan Narin, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Arkasında "Kral öldü", "Büyük adamdı" diye mesajlar paylaşıldı.

Sevenlerine baş sağlığı diliyorum lakin 300 km hızla tünelden geçiş yapan, tek teker üzerinde 200 km hız yapan, egzoz sesi için "Tedavi" yazan biri için "Karal", "Büyük adam" diye paylaşımlar yapılması garibime gitti!

Trafikte terör estiren birinin bu kadar çok sevilmesi neyin işareti?

Kural tanımamayı öven bir kitle olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Elbette insanlarda hız ve aksiyon tutkusu olabilir ama böyle tehlikeli aksiyonları trafiğe kapalı alanlarda yapılması gerekiyor. Boş bir yolda istediğin kadar canını tehlikeye at, sorun olmaz. Bu kişinin tercihi olur.

Akrobasi hareketleri yaparken eldiven takmayı akıl edemeyen ve başkalarının hayatını tehlikeye atan biri, gerçek motor sporu tutkunlarının saygısını kazanamaz.







DEPREMDE YİNE SINIFTA KALDI

Google Android Deprem Uyarıları Sistemi, Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinden 30 saniye önce bazı kullanıcıların cep telefonlarına "5.7 büyüklüğünde" deprem olacağına dair bildirim gönderdi.

Ancak iPhone telefonlarda "Hayati Uyarı Bildirimi" seçeceği olmasına rağmen kullanıcılar herhangi bir uyarı almadı. Haliyle iPhone'un deprem bildirimi göndermemesi haliyle tepkiye yol açtı. Daha önce de iPhone deprem uyarısı yapamamıştı. En pahalı telefon ama deprem uyarısı yollamaktan aciz!







VİCTOR OSİMHEN CAMİİ!

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Bulut Camii'ne Google Haritalarda yer ismi olarak Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in ismi verilmiş, iyi mi?

Camii cemaatinden şöyle şikâyetler geldi:

"Biz buraya geldik geleli Bulut Camii'nin cemaatiyiz. Victor Osimhen olarak değiştirilmesine karşıyız."

"10 yıldır burası Bulut Camii. Osimhen Konyaspor'da bir futbolcu değil. Konya'ya iyiliği dokunmuş, Konya'nın unutamayacağı bir insan da değil. Bu ne alaka onu da anlayamadık"

Haklılar, Osimhen'in Konya'ya ne iyiliği dokunmuş!

Belli ki bir densiz, şaka yapmış ve bu şaka çok sevilmiş olsa gerek caminin Google puanı 4.2.

Eminim o yıldız beşe çıkarır.

Şaka bir yana isteyen herkesin Google Haritalar'da yapı isimlerini değiştirmesinin mümkün olması saçma bir durum!

Bu şaka virale dönüşürse Google aramalarda insanların kafası karışır!

Yıllık net kârı 100 milyar doları geçen Google'ın çatı şirketi Alphabet, bu sorunu çözemiyor mu?







TFF BIRAKTIĞIMIZ GİBİ

Gaziantep-Galatasaray maçında zeminin hali neydi öyle?

Ligin daha ilk maçında bozuk zemin mi olur?

Transferlere milyon dolarlar harcanıyor ama en saha zeminleri bozuk!

Sonra da futbolcular neden çok sakatlanıyor diye tartışıyoruz.

Süper Lig'de topsuz koşarken zemine takılıp sakatlananlar bile olmuştu.

Bu sorun yıllardır tartışılıyor ama bir türlü çözülemiyor.

Bu işin bilimsel yöntemi ve uzmanları var! Verirsin parayı güzel zeminden oynarsın!

Bir diğer sorun da ağustos sıcağında maçların oynanması.

Tamam, Süper Lig, kupa maçları, A Milli Takımı'nın hazırlık kampları ve zaman zaman ertelenen maçlar yüzünden takvim yoğun olduğu için lig erken başlatılıyor.

Peki, 1. Lig neden erken başlatılıyor? Orda takvim yoğun değil. Futbolcu sağlığı ve kaliteli rekabet için 1. Lig daha geç başlayabilirdi!

Zeminlerin kaliteli olmasını bile sağlayamayan TFF'den doğru lig planlaması beklemek hata zaten!

Gaziantep-Galatasaray maçında yaşanan hakem hatalarına ise hiç girmek istemiyorum. Bu sorun artık kangrene dönüştü! Bir türlü hakem performanslarını yükseltemeyen bir TFF var!

FIFA korkartlı Halil Umut Meler'in ilk 100 metre koşu testini geçemediği, daha sonra testin sabah 06.00'da yapıldığı ve testi izlemek isteyen gazetecilere izin verilmediği iddia ediliyor!

Bu iddia doğruysa bu sezon da YAPI'yı çok konuşacağız demektir.

TFF yöneticilerine yüklü maaşlar, son model arabalar neden veriliyor?

Çalışmıyorlar bari adil hareket etsinler ama o da yok!







Altyazı

"Kendini çok zorlama. En güzel şeyler, onları en az beklediğinde olur." (Fight Club)