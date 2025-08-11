Bir vatandaş internetten kiraladığı Fethiye'deki villayı görünce yaşadığı hayal kırıklığının videosunu sosyal medyada paylaştı.

Villada çöp kovası ağzına kadar doluydu. Yani villa temizlenip bırakılmamış.

Tuvaletin kapı kolu yoktu ve herhangi bir şekilde kapanmıyordu.

Eski klima çok ses çıkarıyordu. Havuz ise pisti.

En kötüsü elektrik kesikti. Tatilci, villada jeneratörün olmadığından da şikâyetçiydi.







Videodaki bir başka villada ise jeneratör vardı ama buzdolabı iyi çalışmadığı için tatilcinin etleri bozulmuştu.

Vatandaş "Böyle yerler için 50- 60-90 bin TL kira almayın. Eğer bu parayı alıyorsanız hizmet vereceksiniz" diyordu.

Bence iyi kötü kalacak bir yer bulduğuna bile sevinmeli!

Otel, ev vs. için ön ödeme yapıp 8-10 saat yolculuktan sonra dolandırıldıklarını öğrenen vatandaşların haberlerini okuyoruz sürekli!

Dolandırılanlar, ödeme dekontu ile beraber tüketici hakem heyetine başvurabilir.

Ancak bu süreçte yaşanan sinir harbini çekmek istemeyenler ise hiç uğraşmıyor. Uğraşsanız da fazla bir şey değişmiyor.

Yerli turist tatil için rezervasyon yaparken bile artık 'Acaba dolandırılacak mıyım?' diye strese giriyor!

Klasik bir tatil için bile dolandırılmamak için dedektif gibi hareket etmek gerekiyor.

Söz konusu Fethiye videosu da ibretlik.

İnternette bakıyorsunuz harika bir ev, güzel bir havuz vs. gittiğinizde ise bambaşka sefil bir yerle karşılaşıyorsunuz!

Turizm sektöründeki dolandırıcılık olayları çok arttı.

Yerli turistin artık yurtdışını tercih etmesinin nedenlerinden biri de bu.







İKİ GÜNDE BULDU

İtalyan Alplerinde kaybolan dağcının cansız bedeni, bir yıl süren aramalara rağmen bulunamamıştı.

Kaybolan dağcının telefonundan alınan sinyallerin işaret ettiği bölge, 29 Temmuz'da itfaiye helikopteri ve birkaç drone tarafından detaylı bir şekilde fotoğraflandı.

Toplamda 183 hektarlık alanda 2 bin 600 fotoğraf çekildi.

Bu büyük fotoğraf arşivi, her pikseli ayrı ayrı inceleyebilen özel bir yapay zeka yazılımına yüklendi.

Yazılımın görevi bu görüntülerdeki 'anormallikleri' tespit etmekti.

Yani, doğal dağ manzarasına ait olmayan nesneleri bulmaktı.

Yapay zeka iki gün süren analizden sonra üç hedef belirledi.

Bu hedefler arasında en dikkat çekeni, dağdaki doğal kayalık ve bitki örtüsünden tamamen farklı duran kırmızı bir kask oldu.

Bu bölgeler yeniden taranarak kayıp dağcının cesedi, Monte Viso'nun kuzey yamacında, yaklaşık 3.150 metre rakımda bulundu.

Müthiş bir olay değil mi?

Arama kurtarma ekiplerinin bir yıldır bulamadığı cesedi yapay zeka sadece iki günde buldu.

Elbette yapay zekaya yardımcı olması için 2 bin 600 fotoğraf çekildi.

İnsanoğlu ve yapay zeka el ele verince birçok angarya, zor iş daha kolay bitirilecek.

Elbette bu da birçok insanın işsiz kalmasına neden olacak.

Dünya Ekonomi Forumu'nun son raporuna göre, teknolojik dönüşüm 2030'a kadar klasik mesleklerin ağırlıkta olduğu mevcut 92 milyon istihdamı ortadan kaldırabilir!







BARINAK GÖREVLİLERİNİ AĞLATTI

Mersin'de bir adam, beş yıl boyunca baktığı köpeği barınağa bıraktı.

Sahibinin arkasından ağlayan köpek, barınak görevlilerini de ağlattı.

Bu olayın videosunu izleyen çoğu insan da aynı üzüntüyü yaşadı.

Köpekler insanlara çok bağlı canlılar. Kurdukları dostluk; kitaplara, filmlere bile konu oluyor.

Ölen sahibinin mezarının başından ayrılmayan köpekleri hatırlayın.

Bir köpeğe beş yıl bakmak uzun bir süre. Sahibi muhtemelen zorunluluktan köpeği barınağa bırakmak zorunda kalmış olabilir.

Bir de kısa süreli bir heves uğruna sahiplenilip sonra sokağa bırakılan köpekler var.

Ev ortamında büyümüş ya da bu konforlu alanla alışmış köpeklerin sokakta yaşaması çok zor.

Yeni yasada sahiplenilen köpeği sokağa bırakmanın cezası var.

Köpek sahibi olacaklar iyi düşünmeli.

Bu sorumluluğa almaktan şüphesi olanlar hiç köpek sahiplenmemeli.

Çünkü köpekler, sahiplerine saf ve çıkarsız bir sevgi sunuyorlar.







İŞİNE BAĞLI YÖNETİCİ BULMAK DA ZOR

Gallup verilerine göre işine bağlı yöneticilerin oranı bir önceki yıl yüzde 23 iken geçen yıl yüzde 21'e düştü.

Özellikle genç yöneticilerde bu durum çok yaygın. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Z kuşağı çalışanlarının yarısından fazlasının kariyerlerinde orta düzey yönetici rolü üstlenmek istemediğini ortaya koydu.

Bu şirketler için gizli bir tehlike.

Gallup'un araştırmasında belirtildiği gibi mutsuz ve motivasyonu düşük yöneticiler, ilham kaynağı olmayınca genç yeteneklerin de verimi düşüyor.

Yarının potansiyel liderleri, yöneticiliğin yaşanan strese değmeyeceğine karar verince ara yönetici bulmak da zorlaşıyor.

Böylece şirketlerde, sadece verilen işi yapan, çalışıyor gibi gözükenlerin sayısı hızla artıyor.

"İnsanlar şirketler için çalışmaz.

İnsanlar için çalışırlar. Gerçek liderliğe yatırım yaparak bu bağlılık krizini tersine çevirebilirsiniz" yorumuna yüzde 100 katılıyorum.

Çünkü büyük şirketlerin ismi ve kurumsal değerinin soyut bir karşılığı var.

Şirketleri verimli yapan, motivasyonu artıran asıl etken ilham verici, liderlik vasfı yüksek yöneticiler.

Kariyer uzmanı Jim Harter'a göre patronlar yöneticilerin bağlılığını artırmak istiyorlarsa onlarla düzenli olarak iletişim halinde olmak ve onlara 'İşinizde ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz' gibi sorular sormak gibi alışkanlıklar oluşturmaları gerekiyor.

Bence bu yaklaşım da temel krizi çözemez.

Eski yönetici anlayışı yok artık.

Yeni yöneticiler eskisi gibi kariyer odaklı yaşamak ve hayatın keyiflerini ertelemek istemiyorlar!







Altyazı

"Dünya bir oyun bahçesi. Bunu çocuklar biliyor ama biz büyüdükçe unutuyoruz." (Yes Man)