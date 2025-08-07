Önceki gece Yenikapı Festival Park'ta sahne alan Jennifer Lopez, başarılı performansı ve enerjisiyle hayranlarını mest etti.

Sahne şovu için kullanılan 70 tır ekipman, 800 ışık ünitesi ve 36 metrelik dev ses kuleleriyle izleyicilere etkileyici bir görsel şölen sunuldu.

Ancak bu müthiş şovdan geriye konser alanındaki altyapı eksiklikleri, uzun tuvalet kuyrukları ve fazla bilet mi satıldı tartışmaları kaldı!

Konser alanına kapasitenin üzerinde seyirci alındığını, bu durumun güvenlik ve sağlık açısından risk yarattığını iddia edenler oldu. Her organizatör çok bilet satmayı ister lakin satılan bilet oranında altyapı önlemleri alınmalıydı.

70 tır ekipmanla, 36 metrelik dev ses kuleleriyle müthiş bir sahne hazırla ama yeterli tuvalet alanı yapma! Bu ne yaman çelişkidir?

Kapıların saat 16.00'da açıldı. Lopez'in sahneye çıkışı 22.00'yi buldu.

Bu uzun süre boyunca izleyiciler aynı anda tuvalet ihtiyacını gidermek istediğinde asıl kriz başlar!

Yeterli tuvalet yoksa o konser çileye dönüşür!

Konser müdavimi kadınlar tuvalette sırası beklememek için fazla sıvı almaya dikkat etseler de tuvalet sayısı ihtiyacı karşılamalıdır.

En ucuz biletin 4000 bin TL, sahne önü 10 bin TL, vip bölümü biletlerin 18 bin TL olduğu bir konserden bahsediyoruz! İnsanlar büyük paralar ödediler. Ancak sosyal medyada paylaşılan videolarda, pek çok izleyicinin konseri tuvalet sırasından izlemek zorunda kaldığı görülüyor.

"10 bin TL ödedim. Tuvalet sırası beklerken konser bitti" diyenler bile var!

Geçtiğimiz hafta Justin Timberlake konserinde de güvenlik zafiyeti, konser alanına biletsiz alımlar yaşanmıştı.

İstanbul'da daha büyük konserler düzenlenmişti. Her konserde bazı aksaklıklar yaşanır ama hem Timberlake hem de Lopez konserlerinde üst üste skandalların yaşanması garip!

Yoksa organizatörler konser düzenlemeyi unuttular mı?







AŞI KARŞITLARI HAKLI MI ÇIKTI?

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy "Elimizdeki veriler Biontech gibi mRNA aşılarının COVID'e karşı etkili koruma sağlamadığını gösteriyor." dedi

mRNA teknolojilerini değiştirerek ve sınırlamalarını aşarak evrensel bir aşı bulmaya odaklandığını belirten Kennedy, grip ve COVID-19 aşılarının geliştirilmesine ayrılan 500 milyon dolarlık fonunu durdurdu.

Tartışmalı bir karar.

Fonu kesmek için bahane mi ürettiler? Yoksa ABD Başkanı Donald Trump, bir önceki seçimi kaybetmesinin nedenleri arasında gösterilen; Biontech'in aşısının yetişmemesinin rövanşını mı alıyor?

Ya da Sağlık Bakanı Kennedy'nin belirttiği gibi mRNA aşı teknolojisi COVID'e karşı etkili koruma sağlamadı mı?

Aşı karşıtları yine haklı çıktıklarını söylüyorlar.

Öte yandan uzmanları, mRNA teknolojisinin güvenli olduğunu ve bu teknolojinin 2020 koronavirüs pandemisini yavaşlattığını belirtiyorlar.

Ayrıca gelecekteki pandemilerin mRNA'lar olmadan kontrol altına alınmasının zor olacağını söylüyorlar.

Hatta Minnesota Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar ve pandemi hazırlıkları uzmanı Mike Osterholm, kararla ilgili "50 yıllık meslek hayatımda halk sağlığı alanında daha tehlikeli bir karar gördüğümü sanmıyorum" dedi.

Komplo teorilerine açık bir karar bu.

Aşı tartışması yeniden alevlendi. Bu tartışmanın biteceği de yoktu zaten!







999 KİŞİYİ ZEHİRLEMENİN CEZASI

Kocaeli'nde bir işletmede 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Zehirlenmeye neden olan bakteriler:

Bozuk ve çiğ etten bulaşan mikrop.

İnsan kaynaklı, bulaşıcı mikrop.

Beklemiş yemekte üreyen mikrop.

İnsan kaynaklı mikrop ne acaba?

Aynı anda bozuk, çiğ et ve beklemiş yemeği sunarken çalışanların ellerini yıkamamaları vs. düşündükçe insanın midesi bulanıyor.

Zehirlenen kişi sayısı da ilginç! Mikropları 999'da tutan neydi acaba? Belki de döner bitmişti.

Peki, davada tutuklu iki sanık hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmesi az değil mi?

Kimse ölmediğine göre muhtemelen az yatıp çıkar bu iki gıda teröristi. İş yeri mühürlemek yetmez!

Halkın sağlıyla oynayanlara daha ağır cezalar verilmeli.







SOSYAL MEDYAYA MALZEME VERİRSEN...

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Beşiktaş'la oynadığı karşılaşmalar sonrası Ukraynalı güzel spiker ile yaptığı röportajlarda bakışlarını kaçırmıştı.

Bu durumuyla sosyal medyada eleştiri ve espri konusu olmuştu.

Arda aynı spikerle yaptığı son röportajda ilk röportajlardaki soğuk ve mesafeli tavırları bir tarafa bıraktı.

Bu kez göz teması kurdu ve gülümsedi.

Daha önce böyle yaparsa yine sosyal medyanın diline düşer diye yazmıştım. Beklenen oldu.

Bu kez sosyal medya ahalisi ''Ne değişti Arda?'' diye soruyor!

İlk röportajdaki gibi Arda, spikerin yüzüne bakmasa daha iyi miydi?

Sosyal medyacıları memnun etmek mümkün değil.

Onlara bir kere malzeme verdin mi yandın!

Aslında Arda hatalarından anından ders çıkaran, özeleştiri yapan farklı bir kişiye dönüştü.

Bu değişimi kariyerinde de yükselmesini sağladı.

Oynattığı futbol, Atletico Madrid ve Barcelona kariyerinde edindiği bilgi ve vizyonun pratik zekayla harmanlanmış hali gibi duruyor.

Shakhtar'ın oynadığı futbol için Atletico Madrid direnci ve disiplininin Barcelona'nın pozitif futbolu ile birleşmesi diyebiliriz. Shaktar, Samsunspor önünde de favori gözüküyor. Arda'nın kariyerine Avrupa'da devam etmesi son yıllarda aldığı en doğru karardı.







Altyazı

"Hiç düşündün mü; şu berbat hayatının en mutlu anını çoktan yaşamış olabilirsin ve geleceğinde hastalıktan ve acılardan başka bir şey olmayabilir." (Naked)