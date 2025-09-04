Diyarbakır'da bulunan malikânesinde 250 ve 500 lira karşılığında vatandaşlara muska yazan, kendini şeyh olarak tanıtan A.A. 2023 yılında gözaltına alınmış ancak delil yetersizliği serbest kalmıştı.

Daha sonra MASAK raporunda, hayatı boyunca sigortalı olarak hiçbir işte çalışmamış olan A.A'nın toplam 175 milyon lira serveti olduğu ortaya çıktı.

Savcılık rapor sonrasında yeniden harekete geçti ve A.A. hakkında 17 yıla kadar hapis cezası ile dava açtı.

"Muskacı hocanın" tüm mal varlığına da el konuldu. 250 TL ile 500 TL arasında nasıl bir hizmet farkı oluyor acaba?

2023'te görüşme başına 250 ile 500 TL alan A.A. şimdilerde ne kazanıyordur dersiniz?

175 milyon büyük bir servet! Hem de bu kişi malikânede yaşıyor!

Kolay hayat, tatlı kazanç!

Halkın manevi duygularını sömürenler her zaman oldu ve olmaya devam edecek.

Önemli olan sistemin bu kişileri cezalandırması.

MASAK raporundan sonra A.A. yakayı ele verdi demektir!

Halkın manevi duygularını sömürenlere karşı daha kapsamlı mücadele edilmeli.

***



İNGİLTERE DE YASAKLADI

İngiltere hükümeti, enerji içeceklerinin 16 yaşından küçüklere satışının yasaklanacağını duyurdu.

Bu konuda daha önce yazmıştım.

Enerji içecekleri zararsız gibi görünse de çocuklarda obeziteye, uykukonsantrasyon bozukluklarına ve başka sağlık sorunlarına neden olduğu bilimsel araştırmalarda kanıtlandı.

İngiltere'de 2024 yılında 1,2 milyon çocuk ve genç üzerinde yapılan bir araştırmada, enerji içeceği tüketimi ile artan baş ağrısı, tahriş, yorgunluk ve yetersiz uyku arasında bir bağlantı olduğu bulundu.

Bu içeceklerin ayrıca stres, kaygı ve depresyon gibi duygusal sorunların riskini de arttırdığı bulundu.

Yüksek kafeinli enerji içecekleri de ayrı bir sorun. Çünkü çoğu litre başına 150 mg'dan fazla kafein içeriyor.

İngiltere'de 13-16 yaş grubundaki gençlerin üçte biri haftada en az bir kez enerji içeceği içiyor.

Türkiye'de bu alanda resmi bir araştırmaya rastlamadım ama bizde de sayı yüksek çıkabilir.

Ülkemizde çocuklar arasında yaygın olan obezite sorununun bir nedeni de enerji içecekleri olabilir. Eminim siz de marketten, bakkaldan enerji içeceği alan çocukları görüyorsunuzdur! Türkiye'de çocuklara enerji içeceği satışı yasak. Ancak yasa kâğıt üzerinde kalmış gibi gözüküyor.

***



MOURİNHO'YU BAŞIMIZA KİM BELA ETTİ?

Aziz Yıldırım "Kulüpler, başkanların 'başarılı adam' olmak arzularının nesnesi kılınamaz. Yöneticilik de oyun değildir" diyerek Ali Koç'a gönderme yapıp başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe kulübüne emeği çok ama verdiği zararlar da çok!

En son zararı da; Jose Mourinho'yu son seçimde koz olarak kullanması, Ali Koç'un da başkan seçilebilmek için puan rekoru kıran hocası İsmail Kartal'dan vazgeçip Portekizli hocayı kulübün başına bela etmesidir!

***



KIRIK KALP SENDROMUNA NE İYİ GELİR?

Bazen bir yakının ölümü ya da büyük bir trajedi yüzünden insanların yaşadıkları ağır duygusal veya fiziksel stres, kalp krizi geçirmelerine neden oluyor.

Yıllarca birbirine çok bağlı bir çiften biri ölünce diğeri de kısa süre sonra hayatını kaybettiğini haberlerde okuyoruz.

Tıpta bu soruna takotsubo kardiyomiyopatisi (kırık kalp sendromu) deniyor.

Ağır stres altında kalp kasının şekli değişiyor, aniden bu kasta zayıflama meydana geliyor.

Dünya genelinde bu sendrom yüzünden her yıl yüz binlerce insan hayatını kaybediyor. Oksijen'in haberine göre yeni bir araştırmada 12 haftalık özel bilişsel davranışçı terapi (BDT) programı veya yüzme, bisiklet ve aerobik gibi egzersizlerden oluşan kalp rehabilitasyon programının hastaların kalplerini toparlamaya yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Böylece egzersiz yapmanın sayısız faydasına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu çok basit ve kolay bir yöntem. Çevrenizde bir yakını kaybeden ya da büyük trajedi yaşayıp ağır strese ve bunalıma giren 'kırk kalp sendromu' yaşama ihtimali olan kişileri egzersiz yapmayı tavsiye edin. En azından yürüyüş yapmalarına yardımcı olun. Onları yalnız bırakmayın, yas sürecinin çabuk atlatmaları için yardımcı olun.

Ve elbette önce bir doktora danışın.

***



ARAÇ SİGORTALARINDAKİ KISIR DÖNGÜ

Trafik poliçe fiyatı son beş yılda 10 kat birden artış gösterdi.

En düşüğü 8 bin liradan başlayan trafik poliçesi 45 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Bu yüksek fiyatlar karşısında sürücüler aileden üç-dört kişinin T.C. kimlik numarasını sigortacılara gönderip en düşük riskli kişi üzerine araç kaydetmeye başlamışlar.

Türkiye gazetesinin haberine göre bu yöntemle bineklerde 40 bin, ticari araçlarda 200 bin TL tasarruf sağlanabiliyormuş.

Öte yandan sigortasız araç sayısında da ciddi bir artış varmış.

Sigorta acente yetkilileri bu yüzden zarar ettiklerini ve diğer poliçelerden bu zararı karşılamak mümkün olmadığı için de zam yapmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar.

Yani sigorta yaptırmayanlar yüzünden araçlarını düzenli sigorta yaptıranlar her sene daha çok ödüyor!

Böylece yasalara uyan örnek sürücü bu işten zararlı çıkıyor. Trafikte sigortasız araç sürmenin cezası var. Bir yıl sigortasız araç kullanmanın cezası da daha fazla.

Muhtemelen trafik sigortası yaptırmayanlar araçlarını trafik denetlemesine denk gelmeyecekleri yollarda kullanıyorlar. Ya da ceza yeme riskini göze alıyorlar.

Bu çarpık durumu sona erdirecek bir formül bulunmalı!

***



Altyazı

"Hani her şey o kadar kusursuz ve muhteşemdir ki neredeyse buna üzülürsün çünkü bir daha hiçbir şey bu kadar güzel olmayacaktır." (Gilmore Girls)