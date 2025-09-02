İstanbul Valiliği, motosiklet ve motorlu bisikletler için yeni bir düzenleme açıkladı.

Valilik, ilgili belediyelerin ivedilikle motosiklet park alanlarını belirlemesi gerektiğini duyurdu. Bu park alanlarının trafik akışını engellemeyecek şekilde düzenlenmesi istendi. Yani belediyeler topu başkasına atmayacak!

Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet parkı yapılmayacak.

Trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş kesinlikle yasak olacak. Belirlenen alanlar dışında park yapan motosiklet sürücülerine yasal işlem uygulanacak.

Ayrıca bütün otopark alanlarında yüzde 1'den az olmamak üzere bisiklet ve motosikletler için park yeri ayrılacak.

Bunların hepsi geç alınmış doğru kararlar. Şehirde özellikle motosiklet kullananların sayısı arttı.

Türkiye'de 5 milyonu aşkın motosikletin 851 bini İstanbul'da bulunuyor.

Beşiktaş gibi popüler ilçelerin merkezlerinde, semtlerinde kaldırımlar, bina önleri motosiklet otoparkına dönüştü.

Canı isteyen her yere motosikletini bırakıyordu. Beşiktaş'ta bazen apartmanların girişini engelleyecek derecede motosiklet park edenlere çözüm olarak bariyerler kullanılmaya başlandı.

Elbette asıl önemli olan alınan kararların uygulanması. Zaman zaman denetim yapıp ceza kesmek çözüm olmaz! Daha sıkı denetime ihtiyaç var.

Asıl ihtiyaç ise otopark! Şehirde yeni otopark alanları açılmalı. İnsanlar park yeri için kavgaya tutuşup birbirini öldürüyor!

Bir diğer sorun da scooter'lar! Motosiklet kadar yer kaplayan bu araçlar da yayaların yürümesini engelleyecek şekilde park ediliyor.

Scooter'lar da yönetmelik dışı tutulmamalı!

***



INSTAGRAM DA PARALI OLUYOR!

Aylık 2 milyar, günlük ise 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan Instagram, 'reklamsız abonelik' seçeneği sunmaya hazırlanıyor.

Bu seçenek reklamların tamamen kaldırıldığı ve reklam amaçlı veri işlenmesinin durdurulduğu bir kullanım deneyimi sunuyor.

Tabii hizmet ücretli olacak. Aylık 7,99 euro olacağı konuşuluyor. Türkiye'de ise 384 TL!

Türkiye için yüksek bir fiyat bu!

Hep aynı taktik! Önce rakipsiz bir küresel markaya dönüş. Sonra tıpkı YouTube'da olduğu gibi Instagram'ı da reklama boğ!

Kullanıcılar reklamlardan şikayet etmeye başladığında da çözüm olarak reklamsız ücretli abonelik seçeneği sun!

Para ödemeyenler ise reklam işkencesi yaşamaya devam edecek.

***



'YARALI YÜZ' İLE YENİDEN!

1983 yapımı kült suç filmi 'Scarface' (Yaralı Yüz) yeniden beyaz perdeye uyarlanacak.

Amerikan rüyasının karanlık yüzünü perdeye taşıyan filmde, Küba'dan göç eden Tony Montana'nın yükselişi, bir uyuşturucu baronuna dönüşümü ve düşüşünü konu alıyordu.

Al Pacino denince 'Baba' serisinden sonra akla ilk gelen filmlerden biriydi 'Scarface'.

Yeni filmin eskisinden farkı 'Scarface'in birebir uyarlaması olmayacak.

Filme esin kaynağı olan Armitage Trail'in 1930 tarihli romanı yeniden sinemaya uyarlanacak.

Tony Montana karakterini ise Danny Ramirez canlandıracak.

'The Last Of Us', 'Top Gun: Maverick', 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya' yapımlarında başarılı performansıyla dikkat çeken Ramirez, yetenekli bir oyuncu.

Ancak Al Pacino, o kadar üst seviye oynadı ki, Tony Montana denince akla hep o gelir diye düşünüyorum.

Ramirez aynı tadı verir mi meçhul!

Hollywood'da son dönemde yeniden çevrimlerin sayısının artması üretimsizliğin de bir göstergesi.

Dijital platformlar yaygınlaştığından beri genelde düşük bütçeli filmler çekiliyor.

O eski görkemli yapımlar artık çekilmiyor.

Tutmuş bir filmin yeni versiyonunu çekmek yapımcılara daha garanti bir iş gibi geliyor.

Filmin öyküsünün her zaman güncelliğini koruması da ilginç bir detay.

ABD'de Latin göçmenlerin yarattığı sorunlar bitecek gibi gözükmüyor.

***



EFSANELER ÖLMEZ!

Efsane yönetmen Ridley Scott, 'Gladiator 2' çekeceğini açıkladığında ilk filmin hayranları bayram etmişti.

Ancak devam filmi ilk filmin başarısının yanına bile yaklaşamadı.

Eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu.

Paul Mescal'ın canlandırdığı Lucius karakteri, Russell Crowe'un oynadığı Maximus gibi ikonik bir karaktere dönüşemedi.

Kötü karakterde de sorun vardı. İlk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Commodus, ikinci filmde Denzel Washington'ın hayat verdiği Macrinus'tan kat kat etkili bir kötü karakterdi.

İkinci film 250 milyon dolar bütçesine rağmen 500 milyon dolar hasılat elde etti ama ilk film gibi gişe rekoru kıramadı.

Scott'ın çekmek istediği 'Gladiator 3'ün iptal edileceğini düşünülürken usta yönetmen üçüncü filmin hazırlık sürecinde olduğunu açıkladı.

Yeni film, Mescal'ın canlandırdığı Lucius karakterinin maceralarına kaldığı yerden devam edecek.

Lucius'u Roma'nın yeni imparatoru olarak izleyeceğiz. Sisteme karşı mücadele veren isyancı gladyatörü imparator olarak izlemek ilginç bir deneyim olabilir.

Bazılarının aksine ben üçüncü filmi de merakla bekliyorum. Ve 87 yaşındaki Ridley Scott'ın enerjisine hayranım.

'Thelma ve Louise', 'Alien' serisi, 'Blade Runner', 'Hannibal', '1492' gibi birçok kült filmi çeken Scoot normalde çoktan emekliliğin tadını çıkarması gerekirken, hayatının son döneminde daha da üretken oldu.

'Marslı', 'Son Düello', 'Gucci Ailesi', 'Napolyon' gibi eski 'hit'leri kadar olmasa da başarılı yapımlara imza atmaya devam ediyor.

Tıpkı 95 yaşındaki Clint Eastwood gibi o da merak uyandıran filmler çekiyor.

Scott ve Eastwood'un hala film çekiyor olmalarına şükretmeliyiz.

***



Altyazı

"Herkes her şeyin farkında ve kimse hiçbir şeyi yanlışlıkla yapmadı." (Şahsiyet)