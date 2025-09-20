Instagram'da 'parodi. anne' isimli bir hesap var.

Evli, çocuklu kadınlarla ilgili ilginç paylaşımlar yapılan bu hesapta, takipçilere "Kocanızı hiç dolandırdınız mı?" sorusu yöneltildi.

Ve aklınıza hiç gelmeyecek kocadan para koparma taktikleri ortaya çıktı. İşte onlardan bazıları:

"Çocuğu özel kreşe gidiyor sanıyor her ay 10 bin veriyor ama devlete gidiyor."

"Okullar açıldı şükür bizim işler de açıldı. Her yıl okul kayıt parası alıyorum, 15-20 işime ne gelirse."

"Komşumdan borç aldım diye para alırım, komşum da kocasına aynısını diyor."

"Market önlerine atılan fişleri toplayıp kocama gönderiyorum, bunları aldım diye parasını alıyorum." Evet, komik paylaşımlar. Eğer bu paylaşımlar gerçekse kocaya mı eşe mi üzüleyim bilemedim.

Muhtemelen bu taktikleri çalışmayan, ekonomik özgürlüğü olmayan bazı kadınlar yapıyor ya da yapmak zorunda kalıyor!

Ev hanımlığına zor bir meslek gözüyle bakıyorum.

Erkekler genelde kadınların yaptığı ev işlerini, çocuk bakımını vs. iş gibi görmezler.

Oysa kadın hayatını adar ailesine! Yeri gelince çocukları için kariyerinden vazgeçer.

Ve kadının, kocasından aldığı parayı kendisine harcaması düşük bütçeli ailelerde bazen krize yol açar!

Tabii her şey biraz da eve giren para ve ekonomiyle alakalı!

Dar ya da orta gelirli ailelerde kredi kartı borçları, kira, faturalar ve çocuk masrafları önce gelir.

Böyle olunca yukarıdakiler ekstrem örnekler olsa da kadın kendine bir şey almak isteyince bazen tatlı yalanlara başvurur.

Eşinden harcamalarının fişini isteyecek kadar muhasebecilik yapan ya da çocuğunun hangi kreşe gittiğini bilmeyecek kadar ilgisiz bir koca bence kandırılmayı hak ediyor!

***



İNTİKAM MI ALIYOR?

ABD First Lady'si Melania Trump, eşi Donald Trump ile katıldığı İngiltere devlet ziyaretinde giyim tarzıyla siyasetin bile önüne geçti.

Özellikle gri takımıyla kombinlediği, yüzünü kapatan mor şapkası sosyal medyada espri konusu oldu.

Onedio'da Melania'nin dev şapkasıyla ilgili çok ilginç yorumlar derlenmişti.

İşte onlardan bazıları:

"Tanık Koruma Programı'na katılmış gibi."

"Uyku moduna geçmiş, yeniden başlatılması gerekiyor."

"Acaba gerçekten o mu?"

"Donald Trump'ı küçük düşürmek için bilinçli yapıyor." Bu son yoruma çok takıldım. Hemen hemen her etkinlikte Melania'nin Trump'ın eşi olmaktan pek mutlu olmadığı hissediliyor.

Melania'nin boşanmak istediği ama Trump'ın ikinci kez başkan olabilmesi için bu kararından vazgeçtiği de konuşuluyordu.

Oysa ABD'de First Lady olmak ABD Başkanı'ndan sonra sembolik olarak en yüksek ikinci mevki gibi.

Kocası sayesinde böyle yüksek seviyeye ulaşan bir kadın, neden intikam almak istesin?

Ya da kocasını küçük düşürmeye çalışsın?

Belki de Melania'nin intikam almak için çok nedeni var!

Trump'ın Jeffrey Epstein ile olan bağlantısı bile tek başına yeterli bir neden olabilir.

***



KONYA-İSTANBUL ARASI KAPSÜLLE 30 DAKİKA!

Elon Musk 10 yıl önce uzun bir tüpün içinde, manyetik alanlarda süzülerek kapsül ile saatte 700 km hızla seyahat etme fikrini ortaya atmıştı.

Musk, Los Angeles ile San Francisco arasındaki yaklaşık 645 kilometrelik mesafenin Hyperloop ile 30 dakikada kat edileceğini iddia edince akla bilimkurgu filmleri gelmişti.

Ve 10 yıl sonra Hollandalı bir şirket bu çılgın fikri hayata geçirmek için testlere başladı.

Hollanda'dan Hardt Hyperloop'un Genel Müdürü Roel van de Pas, "Geçen yıl hız 30 kilometre/ saat idi. Bu yıl mühendisler, test tüpünde ulaşılabilecek maksimum hız olan 85 kilometre/ saate yükseltmeyi başardı. İtişi artırdık, yani hızlanma kapasitesini yüzde 50 oranında artırdık ve daha önce yapabildiğimizden yüzde 200 daha yüksek hızlara ulaştık." Bir yılda hız yüzde 200 artırıldıysa, 700 km hıza ulaşmak hayal değil.

Bu müthiş gelişme bana Yahya Kemal Beyatlı'nın Deniz Türküsü şiirindeki şu mısrayı hatırlattı;

"Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar." Eskiden imkansız denilen gelişmeler şimdi yaşanıyor!

Kapsüllerin tüpler içinde saatte 700 kilometre hıza kadar çıkması ve Amsterdam ile Paris arasındaki seyahat süresini 45 dakikaya inmesi demek.

Bu gelişme ticareti, çalışma şekillerini, toplumları, insanların yaşam biçimini vs. büyük ölçüde değiştireceğe benziyor.

İnsanlar evlerinden 645 km uzakta bile çalışabilecekler ya da bu uzaklıktaki herhangi bir etkinliğe 30 dakika içinde ulaşabilecekler.

Elbette bu teknolojinin ticari bir yatırıma, sonra da günlük hayata uyarlanabilmesi için daha zamana ihtiyaç var ama çalışmaların hızına bakılırsa tüple saatte 700 km yolculuk yapmak için uzun yıllar beklemeyeceğiz!

Şirket 2030 yılına kadar yolcularla ilk testi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şirketin CEO'su Roel van de Pas "Artık temel teknik sorulardan ziyade ticari sorulara odaklanıyoruz. Bu teknolojilerin sadece teknik olarak mümkün olması yeterli değil" diyor.

Yani teknolojik açıdan sorun yok, asıl önemli olan projenin karlı ve sürdürülebilir olması.

Bence Konya'da yaşayan biri İstanbul'daki işine 30-35 dakikada gidebilecekse, bir kargo 645 km mesafeye yarım saate ulaşacaksa ticari açıdan da hiç sorun olmaz.

Bu teknoloji, 'Uzay Yolu' dizisindeki ışınlanma olayının düşük dozu gibi bir şey.

Dizideki meşhur "Işınla beni Scotty" repliğinin kapsül yolculuk versiyonu da diyebiliriz.

***



Altyazı

"Ustayla acemiyi, yaşlıyla genci, siyahla beyazı kavgaya tutuşturuyorlar. Her şeyi, bizi olduğumuz yerde tutmak için yapıyorlar." (Blue Collar)