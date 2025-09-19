Şu görüntüde art niyet olmadığını düşünen var mı?

Fırat Aydınus'un dediği gibi; "Ben hayatımda bundan daha net bir penaltı görmedim. Kural kitabını bilmeyenler penaltı değil diyor. Sadece gülüyorum."

Cihan Aydın gözünün önünde futbolcu topu eliyle süpürürken düdük çalmadı!

Bu pozisyonda iki saniye önce Oosterwolde'nin kalenin içine sürüklenerek indirilmesi de penaltıydı.

Hadi hakemin gözüne perde indi diyelim VAR ne işe yarıyor?

Fenerbahçe yönetimi sürekli hakem ve VAR hataları yüzünden hakkının yendiğini söylüyorken, bir ara ligden çekilmeyi bile gündeme almışlarken hakem hatalarının artarak devam etmesi çok garip!

Demek ki, karşımızda tahmin ettiğimizden daha büyük bir 'YAPI' var. 25 milyon taraftarla dalga geçecek kadar büyük!

Bizden başka bu güzel oyunun hakem ve VAR hatalarıyla işkenceye ve öfke histerisine dönüştüğü bir ülke var mı?

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında da kale çizgisini geçen topa gol kararı çıkmamıştı!

Bazıları dünkü maç için "İyi de Fenerbahçe penaltı kaçırdı, kaleci büyük hata yaptı" diyorlar.

Futbolda her zaman bu tarz hatalar olur. Dünya Kupası finalinde bile penaltı kaçar, kaleci yenmeyecek golü yer!

Bizim ligde ise durum şöyle;

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için futbolun içinde olan bu hataları yapma lüksü bile yok!

Çünkü rakibi ne hikmetse hakem hatalarına maruz kalmıyor.

Üstüne hakem kıyakları çekiliyor!

Size olacakları söyleyeyim;

Fenerbahçe toparlanır ama rakibi hakem hatalarına maruz kalmadığı için sıfır kayıpla yoluna devam eder.

Ve derbide Fenerbahçe yenilirse yine 'YAPI' ve hakem hataları unutulur!

Yıllardır sportif gerçekliği olmayan bu lig ve bu bozuk düzen devam ediyor!

Fenerbahçe sıfır hatayla oynamalı, hakemleri, VAR'ı yenmeli ve bütün derbileri kazanmalı!

Ancak bu mucizeler gerçekleşirse Fenerbahçe şampiyon olur!

Mahalle kasabının bile kıyma makinesine düzen kurduğu, bu kadar çok sahtekârlığın yaşandığı bir ülkede ve tek bir maç bahisinde milyon dolarların döndüğü bir piyasada maç başına 55 bin TL alan orta hakemlerin sizce yüzde kaçı dürüst maç yönetiyor?

Elbette işini hakkıyla yapanlar var ama penaltıyı görmemek için kör olmanız gereken bir pozisyonda böyle hatalar yapılıyorsa ve VAR müdahale etmiyorsa insan farklı düşüncelere kapılıyor!

"Yok, artık" denecek hataları sürekli yapan hakemler ve VAR hakemlerinin, akrabaları dahil hesapları incelenmeli!

Bütün dünyada futbol keyif alınarak izleniyorken, bizde bu güzel oyun adil yönetilmediği için öfke histerisine dönüşüyor!

Yaşananlar karşısında insanın midesi bulanıyor!

***



BU İNAT NİYE?

Moritanya ve Libya'dan bile hakemlerin görev aldığı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tek bir Türk hakem görev almazken...

Hakemlerimize Avrupa kupalarında nadiren görev verilirken...

Ve Süper Lig'de sürekli skandal hakem hataları yaşanıyorken yabancı hakem istememenin mantığı nedir?

Hep söylüyorum; futbolcusundan teknik direktörüne neredeyse yüzde 80'lere varan oranda yabancıların görev aldığı bir ligde hakem hatalarının azaltılması için yabancı hakem istemek kadar doğal bir şey olamaz!

Maçları Türk hakemlerin yönetmesi olmazsa olmazımız ise ligde yabancı futbolcu ve teknik direktörler de olmasın!

Böyle saçmalık mı olur?

Hakemlerimizin seviyesi yükselene kadar, VAR ve orta hakemlerin tamamı yabancı olmalı!

***



BÜYÜKSÜN İSPANYA

İspanya hükümeti, İsrail'in yer alması halinde İspanya Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı alabileceğini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor..." dedi.

Pedro Sanchez, bazı sessiz kalan Müslüman liderden daha delikanlı ve vicdan sahibi çıktı.

Adamlar Dünya Kupası'nın bir numaralı favorisi.

Çektikleri reste barak mısınız?

***



DENİZALTILARIN DEVRİ BİTECEK Mİ?

Çinli bilim insanları, geleneksel denizaltı bulma yöntemlerini değiştirecek yeni bir sistem geliştirdiler.

Yapay zekâ destekli bu sistemde, su altı sensörleri, radar, sonar şamandıraları gibi sistemleri ve denizdeki sıcaklık-tuzluluk oranları gibi birçok veri aynı anda analiz edilip denizaltılar yüzde 95 isabet oranıyla tespit edebiliyor.

Çin'in denizaltıları yüzde beş hatayla tespit edebilecek bir sistem geliştirmesi, denizlerdeki savaş stratejisini kökten değişir.

Denizaltıların nükleer füze taşıdıkları da hesaba katılırsa yeni sistem, nükleer rekabeti de değiştirebilir.

Bir nükleer denizaltının maliyeti 2-3 milyar dolardan başlıyor.

Eğer böyle büyük bir proje başlatılıyorsa, özel tersane tesislerine, nükleer reaktör üretim kapasitesine ve radyoaktif malzeme taşıma sistemlerine de ihtiyaç duyulacağı için toplam maliyet çok daha fazla olabilir!

Bu sistem işe yararsa ve başka ülkeler de bu sistemi geliştirirse büyük maliyetlerle nükleer denizaltı üretmek anlamsız kalabilir!

Nasıl tankların devri kapanıyorsa, denizaltılar da zamanla oyun dışı kalabilir.

***



İDAM BİLE HAFİF KALIR

Batman'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve iki çocukları hayatını kaybetti.

Saldırı anında 9 ve 6 yaşındaki iki çocuğun araçtan inmeyi başardığı ancak saldırganların peşlerinden giderek iki çocuğu da öldürdüğü öğrenildi.

Muhtemelen katiller çocukların tanıdığı kişilerdi ve delil bırakmamak için onları da öldürdüler!

Belki de o kadar şeytani katillerdi ki, bir aileyi toptan yok etmeyi kafaya koydular!

Bu katliam için idam cezası bile hafif kalır?

***



Altyazı

"Tam bir mutluluk yoktur. Herkesin kendine göre bir eksiği vardır. Hayat yarım bir battaniye gibidir. Üstünü çekersin ayakların üşür; ayaklarını çekersin kolların üşür. Ne tarafa çekersen çek, hep bir tarafın eksik kalır." (Yeşil Deniz)