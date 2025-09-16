Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti boşanma kararı almış ama tazminat konusunda uzlaşamadıkları için resmen gerçekleşmemişti.

Ve Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Vuslat Sabancı'nın talep ettiği tazminat tutarını ortaya çıkardı. Rakamın 5 milyar TL olması ülkede gündem oldu.

Cankurt'u kutlarım o da olmasa magazin medyasında özel haber okuyamayacağız.

5 milyar TL sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İşte o yorumlardan ilginç bulduğum bazıları:

"Uçaklarda suyu parayla satmayı ve hatta iş görüşmesi için mülakata gelenlerden para almayı akıl eden adamın bir kuruş ödeyeceğini sanmam ama siz bilirsiniz."

"100 milyon Euro tazminat vereceğime boşanmam öyle düz yaşarım."

OSIMHEN DAHA UCUZA GELDİ

"Biz Osimhen'i harbi ucuza almışız galiba."

"5 milyar tazminat kulağa akıl almaz geliyor ama aslında para, ilişkilerin nasıl bir silaha dönüşebildiğini gösteriyor. Aşkın bitişi bazen bir gözyaşıyla değil, bir banka dekontuyla mühürleniyor."

"Paraya bak. Bu devirde evlenen erkek resmen soyuluyor."

"Aydın Doğan'ın kızı ile evlenirsen 30 yıl sonra da olsa mutlaka kazık yersin. Cimriliği ile meşhur bir aileye ağır darbe!"

Parayı çok bulanlara şaşırdım doğrusu. Biz düz maaşlıların hayalini bile kuramayacağı hayatlar yaşıyorlar onlar!

Örneğin şu yorumu ben de haklı buldum: "Pegasus'un uçak sayısı 124. Ortalama bir uçak fiyatını 100 milyon dolar desek 1,2 uçak parası eder. Az bile istemiş."

Peki, eşi kadar olmasa da çok ama çok zengin Vuslat Hanım bu tazminatı istemekte haklı mı?

Cankurt'un önceki yazılarını takip edenler Vuslat Hanım'ın eşine gerçekten bir ders vermek istediğini tahmin ediyordur diye düşünüyorum.

Filmi geriye saralım; 2023 yılının 24 Ağustos günü, Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı ve çocukları geçirdikleri deniz kazasından ölümden dönmüştü.

Aile, Yunanistan'ın Leros Adası'nda akşam yemeğine giderken Ali Sabancı iddiaya göre eşinin "Zodyak botu sen kullanma" uyarısına rağmen ısrar edip botu kullanmış ve dikkatsizliği sonucu kayalıklara çarpmıştı.

Arkada oturan çocuklar ve iki mürettebat, çarpmanın etkisiyle bottan fırlayıp denize düşmüş. Önde bulunan Sabancı çifti ise bodoslama kayalara çarpmışlardı.

Entübe edilen, dalağı alınan ve iç kanama geçiren Ali Sabancı, uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.

Vuslat Hanım'ın ise çenesi kırılmış ve yüzü ağır şekilde hasar görmüştü. Vuslat Hanım, yüzündeki hasarı düzeltmek için New York'a gitmek zorunda kalmış ve burada üç ayrı ameliyat geçirmişti.

Vuslat Hanım'ın eşinin botu kullanmamasını istemesinin nedeni ise daha önce Capri Adası açıklarında deniz kazası geçirmeleriydi. Dümenin başında yine Ali Sabancı vardı!

Tüm uyarılarına rağmen eşinin kullandığı araçlarla iki kez ölümden dönen Vuslat Hanım'ın amacının bence tazminat zengini olmak değil, Ali Sabancı'ya unutamayacağı bir ders vermek olduğunu düşünüyorum.

960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34'üncü kişisi olan Ali Sabancı için 5 milyar TL düşük bir rakam.

Dünyada ultra zenginler boşanırken çok daha fazlasını ödüyorlar!

Bu arada Galatasaray'ın stadından loca alırken bile pazarlık yapan Ali Sabancı'nın cimriliğini de unutmayalım.

Tam da uçaklarda suyun ücretsiz dağıtılma kararına seviniyorken Ali Sabancı'dan 5 milyar TL istemek! Vuslat Hanım oldu mu şimdi bu?

Tazminatın faturası biz normal vatandaşlara çıkabilir!

Şu yorumunda belirtildiği gibi; "Yakında uçaklarda tuvaletler de paralı olabilir!"

***



QR KODLU MEZAR TAŞI

QR kodlu mezar taşları yaygınlaşmaya başlamış.

QR Kod aracılığıyla vefat eden kişinin ses kayıtlarına ve fotoğraflarına erişilebiliyorsunuz.

Güzel fikir. Mezar ziyareti sırasında vefat eden sevdiklerimizin fotoğraf ve videolarına bakarak onlarla olan anılarımızı hatırlayabiliriz. Bu yöntemin hologramı da gelir! Vefat eden kişinin hologramı mezarda karşınıza çıkar. Sizinle olan bin anısını anlatır vs.

Ya da yapay desteğiyle sizinle konuşur! Fazla mı abartıyoruz? Ne dersiniz? Ölen kişiyi tanımayan ama merak edip QR kodunu okutanlar da olabilir!

Umarım dolandırıcılar mezar taşlarına QR kodu koymayı akıl etmezler!

***



800 BİN TL VERSENE!

Şarkıcı Çelik Erişçi, kendisinden para isteyen bir takipçisinin mesajını ifşa etti.

Ve şöyle isyan etti:

"O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki... Mantık sınırlarını aşan şeyler...

Birçok sanatçı arkadaşım gibi canı gönülden destek olduğum çok fazla şey var... Ancak böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici. Benden 800 bin TL borcunu kapatmamı istiyor!?"

Parayı isteyen hanımefendi maaşının 31 bin TL olduğunu yazmış. Güya 800 bin TL kredi borcunu kapatmak istiyor!

Çelik haklı insan babasından bile 800 bin TL'yi kolay kolay isteyemez.

Dolandırıcı olabilir diyeceğim ama dolandırıcılar edebiyat yapar, mantıklı gerekçeler sıralar.

Bir sağlık sorunu olabilir diye düşündüm ama hanımefendi parayı nereye harcadığından da bahsetmemiş!

Düz 800 bin TL istemiş! Şaka gibi, çok garip insanlar var.

***



FUTBOLDAKİ YATIRIMI BASKETE YAPSAK...

A Milli Basketbol takımımızın şampiyonluğu son iki dakikada kaybetmesine çok üzüldük. Aynı durumda futbol takımımız olsaydı daha çeyrek finalde kutlamalara başlardık!

Futbolcularımız en azından ilk turlarda elenip bizde bir beklenti yaratmıyorlar!

Maçların son saniyelerini nefeslerimizi tutarak izlettirmiyorlar!

Futbolu izlerken kafamız daha rahat oluyor! Hatta gol yedikçe makara yapıyoruz!

Futbola yapılan yatırımların birazı basketbola, voleybola ve diğer spor dallarına yapılsa karşılığını şampiyonluklarla alırdık.

Ülkede mutluluk oranı artardı.

***



Altyazı

"Ben bağlaç olan 'de' miyim leyla? Neden benden ayrı duruyorsun? (Leyla ile Mecnun)