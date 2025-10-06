Özellikle Batı ülkelerinde TikTok'a getirilen yasaklar veri güvenliği ve siyaset üzerinden değerlendiriliyor.

Ancak TikTok'un çocuklar ve gençler üzerindeki zararları da çok daha fazla.

Birçok araştırma ünlü sosyal medya platformunun çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor.

TikTok, oluşan tepkiler üzerine çocukların zarar görmemesi için bazı uygulamalar başlattı.

Şirket, gençlerin güvenliği için özel olarak tasarlanmış 50'den fazla özellik ve ayar bulunduğunu, 'kısıtlı mod' özelliğiyle uygunsuz videoların yüzde 90'ının kullanıcılar görüntülenmeden önce kaldırıldığını vurguluyor.

Ancak İngiltere merkezli denetim kuruluşu Global Witness'ın yaptığı araştırmaya göre TikTok'un 13 yaşındaki kullanıcıları cinsel içeriklere yönlendirdiği ortaya çıktı.

'Kısıtlı mod' kullanılsa bile bu kullanıcılar için önerilen arama terimlerinin 'yüksek derecede cinsel içerikli' olduğu belirtiliyor.

Platformun destek sayfasına göre 'kısıtlı mod', 'herkesin rahat olmayabileceği içeriklere' özellikle cinsel içerikli içeriklere erişimi sınırlıyor.

Öte yandan Global Witness, üç test hesabında cinsel içerikli arama önerilerinin kullanıcı arama çubuğuna ilk tıkladıkları anda sunulduğunu ve yedi test kullanıcısına birkaç tıklama sonrasında pornografik içeriklerin önerildiğini açıkladı.

Elbette YouTube ve Instagram'ın da çocuklar ile gençler üzerinde kötü etkileri var ama TikTok daha zararlı!

Platform çocukları koruduğunu açıklarken bile yalan söylüyor ya da bu sorunu engellemiyor.

'Kısıtlı mod'da bile çocukların pornografik içeriklere yönlendirilmesi büyük skandal!

TikTok için Türkiye'de üretilen içeriklerde çocuklar için uygunsuz görüntülerin yanı sıra şiddeti, kumarı özendiren ve terör örgütlerine sempatizanlığı artıran içerikler yer alıyor!

***



SUNUCUNUN 20 MİLYON DOLARLIK YALISI OLUR MU?

Muhtar, İstanbul-Baltalimanı'nda 2000 yılında 4.5 milyon dolara satın aldığı Boğaz'a nazır yalısını 20 milyon dolardan satışa çıkardı.

Farklı açılardan yorumlanacak bir haber.

Enflasyona karşı paranızı koruyabilecek altın, döviz, borsa, mevduat faizi gibi birçok yatırım aracı var.

Gayrimenkul ise ülkemizde hala en güvenli ve en karlı yatırım.

Paranızı enflasyona karşı korur ya da Muhtar'ın yaptığı gibi konut değeri sürekli artan bölgelere yatırım yaparak fazlasını kazanabilirsiniz!

Boğaz, İstanbul'un en değerli bölgesi ve yeni imar alanlarının açılmasını engelleyen yasalar var. Boğaza nazır yapı sayısı artmadığı için, yalı gibi özel statü sahibi yapıların değeri sürekli artıyor.

Peki, bir haber sunucusu Boğaz'da nasıl yalı alır?

Gençler bilmez, Muhtar bir zamanlar Atina'dan bildiren bir muhabirdi.

Özel TV kanallarının yaygınlaştığı dönemde Muhtar, kendine has haber sunumuyla yıllarca reytinglerde birinci olmuştu.

Örneğin canlı bağlantılarda şu tarz garip sorular yöneltirdi:

Tünel kazarak kaçan mahkumlara "Tüneli kaçmak için mi kazdınız?"

Karısını bıçaklayarak öldüren adama "Efendim başınız sağolsun."

Hamile bir kadına "Çocuk sizden mi?" gibi absürt sorular sorardı.

Haber bülteninden sonra 'Ateş Hattı' adlı tartışma programıyla devam eder ve prime-time'da bütün reytingleri toplardı.

Aslında bugünkü dizi maliyetlerine bakarsak Muhtar ucuz maliyetle büyük reytinglere ulaşıyordu.

Elbette tartışma ve yarışma programlarının ilgi gördüğü bir dönemdi o!

1990'ların başında reklam gelirinin hakimi TV kanalları arasında büyük bir rekabet vardı. Muhtar gibi fenomen kişiler büyük transfer ücretleri alabiliyordu.

Şimdi o günler geride kaldı!

Muhtar şimdi, geçmişteki gibi haber sunsa yaptığı gaflar ve etik olmayan tavırları yüzünden her gece sosyal medyada linç edilir, RTÜK'ten sürekli ceza alırdı! Muhtar haberciliğe etik anlamda büyük zararlar verse de 90'ların fenomeniydi.

Boğaz'da yalı ve daha fazlasını alacak kadar reyting getirisi vardı!

***



FRANSA'NIN GÜNDEMİ

Fransa'nın şu an bir numaralı gündemi 100 milyon Euro'nun (4,85 milyar TL) üzerinde varlığı olan bireylerden, normal gelir vergisine ek olarak en az yüzde 2 oranında vergi alınmasını önerisi.

Öneri yasallaşışa hem ultra zenginlerin daha az vergi ödüyor algısının ortadan kalkacağı hem de hükümetin bütçede kesintiye gitmeyeceği konuşuluyor.

Ultra zenginler ise bu duruma ateş püskürüyor. Peki, kaç kişi bu zenginler? Vergi sadece bin 800 kişiyi kapsayacak.

Türkiye'de 10 milyon doların üzerinde servete sahip olanların sayısı 6 bin 138 kişi.

100 milyon dolar ve üzerinde varlığı olan kişi sayısının ise 84 olduğu tahmin ediliyor.

Bazıları servet vergisinin alınmasının servet transferine neden olacağını söylüyor.

Bazıları ise 84 ultra zenginin Türkiye'den başka bir ülkede bu kadar çok kazanamayacağını, servet transferinin olmayacağını düşünüyor.

Çünkü ülkemizde en zengin yüzde 20'lik kesim, 2024 yılı verilerine göre toplam gelirin yüzde 48,1'ini alıyor.

Pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan enerji krizi, yüksek enflasyon vs. zenginleri daha zengin yaptı.

Bu servetin en azından yüzde 2'si toplumun refahı için harcansa hem bütçe harcamalarında bir rahatlama olur hem de zenginler az vergi veriyor algısı değişebilir.

***



İTALYA VE TÜRKİYE

İtalya liginde Philippe Mexes rakibinin boğazını sıktığı için kırmızı kart yiyip üstüne dört maç ceza almıştı.

Önceki gün oynanan derbide aynısını Osimhen yaptı ve sadece sarı kart yedi!

Galatasaray yönetimi ise maçtan sonra hakeme isyan etti!

Fıkra bu kadar!

***



Altyazı

"Tüm yaşamın boyunca akıllı olmaya çalışırsın ve sonunda hiçbir şey tecrübe edemezsin." (Life is Miracle)