Daniel Ek'in, kurucusu olduğu Spotify'dan kazandığı serveti savunma sanayine aktardığını daha önce yazmıştım.

Ek, 2022 yılında Almanya merkezli savunma sanayii şirketi Helsing'e henüz emekleme aşamasında 100 milyon Euro yatırım yapmıştı.

Ve sadece birkaç ay sonra Rus ordusu Ukrayna'ya saldırıp, Avrupa savaş tehdidi altına girince, Helsing'in değeri artmış ve Ek turnayı gözünden vurmuştu!

Ek geçtiğimiz haziran ayında Helsing'e 600 milyon Euro daha yatırım yapmıştı. Şirketin değeri 12 milyar doları geçti.

Daha da ilginci Ek, Helsing'in yönetim kurulu başkanlığını da yürütüyor!

Daniel Ek'in müzikseverlerin parasını savaş endüstrisine yatırması mide bulandırıcı.

Bu durum müzisyenlerin tepkisini çekiyor. Örneğin geçtiğimiz hafta ünlü alternatif rock grubu Massive Attack, Daniel Ek'in askeri yapay zeka yatırımlarına "Sanatçıların emeği ölümcül teknolojilere kaynak olamaz" diye tepki göstererek Spotify'dan ayrıldı!

Grup, bu kararını, yeni katıldıkları 'No Music for Genocide' adlı kampanyayla birlikte duyurdu.

Bu kampanya kapsamında 400'den fazla sanatçı ve plak şirketi, İsrail'de müziklerinin yayınlanmasını engellemek için dijital platformlardan çekiliyor.

Bizim sanatçılardan böyle bir girişim gördünüz mü? Bizimkilerin vizyonu o kadar dar ki, Spotify'dan sadece düşük gelir elde etmekten şikayetçiler!

Dünyadaki müzisyenler ise Ek'in müzikten kazandığı büyük paraları yatırdığı Helsing şirketinin geliştirdiği silah teknolojilerinin İsrail tarafından Gazze'de kullanılıp kullanılmadığını tartışıyorlar!

Öte yandan bir Spotify sözcüsü "Spotify ve Helsing tamamen ayrı şirketlerdir" dedi ve Helsing'in Gazze'de yer almadığını, faaliyetlerinin Ukrayna'nın savunmasına odaklandığını açıkladı.

Madem iki şirket arasında bir bağ yok, Spotify sözcüsü neden Helsing'i savunmaya çalışıyor? Ek'i savunan bir açıklama bu!

Helsing'in yazılımları, savaş alanındaki sensör ve silah sistemlerinden gelen verileri analiz ederek gerçek zamanlı askeri kararları yönlendirmek için yapay zeka kullanıyor.

Şirket ayrıca HX-2 adlı kendi askeri insansız hava aracını da üretiyor.

Böylesine gelişmiş teknolojileri İsrail'in kullanmadığına inanan var mı?

Massive Attack hem Spotify hem de İsrail'e karşı boykot çağrısı yaparken hedefini de şöyle açıklıyor:

"1991'de Güney Afrika'daki apartheid şiddeti, kamuoyunun boykotları, protestoları ve sanatçıların eserlerini çekmesiyle sona erdi.

O dönemde o rejimle işbirliği kabul edilemezdi. 2025'te aynı durum soykırım uygulayan İsrail devleti için geçerlidir. Bugün müzisyenler için, kısa süre önce 4.500 sinemacı, oyuncu ve sektör çalışanı tarafından imzalanan @filmworkers4palestine kampanyasının bir karşılığı vardır...

Tüm müzisyenlere çağrımız, üzüntülerini, öfkelerini ve sanatsal katkılarını Filistinlilere saatlerce yaşatılan tarif edilemez cehennemi sonlandırmak için makul, tutarlı ve hayati bir eyleme dönüştürmeleridir." Bizim sanatçılar, hatta Spotify'da üyelikleri bulunan müzikseverler de aynısını yapmalı.

Sanatın gücünü hafife almayın!

Başta Massive Attack olmak üzere soykırıma karşı çıkan sanatçıların, eserlerinin İsrail'de yayınlanmasını engellemeleri ve savaşa yatırım yapan Spotify'dan çekilmeleri İsrail'i daha da yalnızlaştıracak!

Çocukların, gençlerin Spotify'a verdikleri abone ücretleri savaşa yatırılıyor!

Müzikten kazanılan paralar çocukların üstüne bomba olarak düşmemeli!

***



UYKUSUZLUK BEYNİ YAŞLANDIRIYOR

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden araştırmacılar, MRI taramaları yaptıran 27 bin 500'den fazla kişinin Birleşik Krallık Biyobankası'ndaki sağlık verilerini inceledi ve yetersiz uyuyanların beyinlerinin daha hızlı yaşlandığını ortaya çıkardı.

Uzmanlar kötü uykunun beyindeki artan iltihaplanmayla ilişkili olmasından şüpheleniyor.

Daha önce de yetersiz uykunun, demans hastalığıyla bağlantısı ortaya çıkarılmıştı.

Uyku en basit en faydalı tedavi yöntemi aslında.

Ne yazık ki, cep telefonları, sosyal medya, dijital platformlar vs. uyku kalitemizi düşürdü!

Yaşam süresinin uzamasını da hesaba katarsak gelecekte dünyanın demans hastalarıyla dolu bir huzurevine dönüşme ihtimali yüksek!

***



KURT KOCAYINCA...

Gençler yapay zeka kullanarak evlerine tanımadıkları biri girmiş gibi görseller üretiyorlar.

Ve bu görselleri yaşlı aile bireylerin telefonlarına gönderip "Evde tanımadığım biri var" mesajı atıyorlar.

Yaşlılar da paniğe kapılıyor.

Gençler ise yaşlıların bu panik hallerini sosyal medyada paylaşılıyor.

Bu şaka şu an trend oldu.

Z Kuşağı, yaşlı bireyleri sosyal medyada takipçi kazanmak için kullanıyor!

Boşuna "Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur" dememiş atalarımız!

Eskiden yapay zeka ve sosyal medya yoktu. Şimdi bu maskaralık boyutu iyice arttı.

Evet, şaka komik ama kötü sonuçlara da yol açabilir.

Fenalaşan, sağlık sorunu yaşayan yaşlılar olabilir!

***



DOĞALLIK HER ZAMAN KAZANIR

Gençler, kurumsal şirketler vs. YouTube'ta çok izlenen videolar oluşturmak için her yolu ve teknolojiyi deniyor.

Ama kazanan her zaman samimiyet oluyor!

İşte bunun son örneği;

İtalya-Sansepolcro'da yaşayan 89 yaşındaki Nonna Natalina'nın ravioli yemeği yaparken çektiği tek bir video 54 milyon kişiye ulaştı.

Natalina'nın artık 4 milyondan fazla takipçisi var.

Natalina torunlarına yemek yaparken, torunları onun yemek videolarını paylaşarak büyük paralar kazanıyor.

İçerik üreticilerinin bu hikâyeden alacağı ders de şu galiba; doğallık ve samimiyet her zaman kazanır!

***



Altyazı

''Gerçekliği algılamak bir yetenek işidir. Çoğu insanda bu yetenek yoktur ama belki böylesi daha iyidir.'' (Höstsonaten)