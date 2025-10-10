İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sokaktaki suçları ve kural dışı davranışları kolayca bildirebileceği 'Gereği Yapıldı' adlı bir mobil uygulama geliştiriyor.

E-Devlet ile giriş yapılacak uygulamada asayiş ve trafik olarak iki ayrı bölüm olacak.

Vatandaşlar ilgili bölüme resim ve görüntüler yükleyerek suç bildiriminde bulunacak.

Bildirimde bulunan vatandaşın kimlik bilgileri gizli tutulacak.

Çekilen görüntü veya resim bu uygulama ile anında bakanlığa ulaşacak ve gereği yapılacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uygulama için "Amaç şu; devlet kolluk ile beraber önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmekle ilgili İçişleri Bakanlığı çalışıyor, kolluk görevini yapıyor, milletimiz de bunu bilsin diyoruz" dedi.

Bu açıklamadan ben şunu anladım; devlet ve kolluk güçleri zaten işini yapıyor.

Bu uygulama biraz da devletin ve kolluk güçlerinin çalıştığının, sorunları çözdüğünün görülmesi için hayata geçirilecek.

Bazıları bu açıklamayı iddialı bulabilir lakin çoğu zaman sosyal medyaya düşen birçok şikayete anında müdahale edildiğini de görüyoruz.

Uygulama için "Vatandaştan muhbir yaratılmaya çalışılıyor" diyenler de var.

Son yıllarda vatandaş zaten sosyal medyadan şikayetini, derdini paylaşıyordu.

Sosyal medya bir ihbar ve şikayet platformuna dönüşmüştü.

CİMER'e de birçok şikayet geliyordu.

Hak aramak ya da bir sorun için çözüm bulunmasını istemek bence muhbirlik değil.

Şimdi vatandaşın ihbarları delillerle birlikte 'Gereği Yapıldı'da düzenli, derli toplu bir şekilde tutulacak.

Uygulamaya e-devlet üzerinden girilmesi de asılsız ihbarların sayısını azaltır.

Peki, 'Gereği Yapıldı', devlet aleyhine konuşanların videoya alınıp ihbar edildiği bir uygulamaya dönüşür mü? İşte burası önemli!

Uygulamada 'asayiş' ve 'trafik' olmak üzere iki ayrı bölüm olduğuna göre insanların fikirlerine yönelik ihbarların yapılacağı bir seçenek yok diyebiliriz.

Ama halkımız şikayet etmeyi sever. Uygulamadaki asayiş bölümüne "Bu adam devlet aleyhine konuşuyor, hakaret ediyor" benzeri paylaşımlar yapanlar olabilir!

Bu tarz şikayetler ciddi boyutlarda değilse dikkate alınmayacağını düşünüyorum. Dikkate alınırsa işin içinden çıkılmaz!

Uygulama hayata geçtiğinde trafikteki kural ihlalleri ve günlük hayattaki eşkıyalıklar için her gün binlerce ihbarın yapılma olasılığı yüksek.

Sonuç olarak uygulamanın, toplumda huzurun sağlanmasına ve kurallara uyulmasına faydasının dokunacağını düşünüyorum.

***



ÜRKÜTÜCÜ AÇIKLAMA!

"Kemerlerinizi bağlayın. Belirsizlik yeni normal ve kalıcı olacak. Küresel dayanıklılık henüz tam test edilmedi.

Testin yakında gelebileceğine dair işaretler var.

Altına olan küresel talebin yükselişine bakın." Bu açıklamayı dikkat çekmeyi seven bir ekonomist yapsa ciddiye alınmazdı.

Oysa açıklama Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ya ait.

Yani piyasaların ciddiye alması gereken bir uyarı!

Belirsizliğin yeni normal ve kalıcı olması piyasalar açısından ürkütücü bir durum.

Altına müdahale mi edilecek? Müdahale edilirse faturayı kim ödeyecek?

Kemerleri kim bağlayacak? Dar ve orta gelirli zaten uzun zamandır kemerleri sıkıyor!

Umarım küresel boyutta yeni bir ekonomik kriz çıkmaz!

***



GELİRİ 599 BİN TL, HARCAMASI 121 MİLYON TL!

"Maliye, yüksek harcama yapanların peşine düşmeye hazırlanıyor.

599 bin TL gelir beyan eden bir vatandaşın, aynı yıl 118 milyon TL'lik gayrimenkul, 3.4 milyon TL'lik araba satın aldığı belirlendi.

Bu kişilerden 'özel gider bildirimi' istenecek.

Harcamalarını açıklayamayanlar vergisini ödeyecek." 599 bin TL gelir beyan eden birin aynı yıl 118 milyon TL'lik gayrimenkul, 3.4 milyon TL'lik araba satın alması kara para aklama gibi gözükmüyor mu?

Haberde bir yanlışlık mı var yoksa ben mi yanlış anladım?

Bu kişilerin vergi kaçırdıkları açık.

Vergi kaçırdıkları için ceza ödemeleri gerekirken bu kişiler, Maliye'nin tespiti sonrası sadece ödemeleri gereken vergileri mi ödeyecekler?

Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçıranlara karşı gösterdiği mücadele övgüyü hak ediyor. Vergi adaleti sağlanırsa ülkede birçok sorun çözülür.

***

HANGİSİ EN DEĞERLİ?

Şu an futbol piyasasında en değerli Türk futbolcusu kim?

Arda Güler diyorsanız yanılıyorsunuz.

Arda'nın piyasa değeri 60 milyon Euro.

Şu anda futbol tarihinin en pahalı Türk oyuncusu Kenan Yıldız.

Piyasa değeri iki yılda gösterdiği üstün performansla 75 kat arttı.

2023'de 1 milyon euro değerinde olan Kenan şu an 75 milyon euro değere ulaştı.

Ve Kenan ile ilgilenen birçok takım var. Seneye Kenan'ı İngiltere'de izleme ihtimalimiz var.

Aslında Arda ve Kenan Türkiye'nin Messi ve Ronaldo'su gibiler.

Bu ikili arasındaki tatlı rekabet medyada köpürtülmeli.

Bizim spor medyası yıldızlarımızı parlatmıyor, kaos ve kavgadan besleniyor.

***



KONYA'DA FUTBOLCUNUN SANAYİCİLERİ GEÇMESİ...

Konyaspor'dan üç futbolcu, Konya'da 2024 yılında en çok vergi ödeyen 50 kişi arasına girdi.

Guilherme Haubert Sitya, 12.567.272 TL vergi ödeyerek 12'inci sırada, Alassane Ndao 6.713.000 TL ile 27'nci, Adil Demirbağ ise 3.883.000 TL ile 50'nci sırada yer aldı.

Transfer rekoru kıran Victor Osimhen vergide kaçıncı sırada acaba?

Elbette üç büyüklerin yıldızları İstanbul'da vergi ödüyorlar, orada ilk 100'e bile girmek zor!

Ancak Konya da Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan iller sıralamasında 13. sırada.

Bu şehirde bini aşkın fabrika var.

Koskoca Konya'da Guilherme vergi ödemeden 12. sırada yer alıyorsa nerede bu fabrikatörler, sanayiciler?

Yakıştı mı bu tablo Konyalı dev sanayicilere?

***



Altyazı

"İnsan, zamanı durdurmak istediği yere aittir." (Amelie)