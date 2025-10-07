Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Köyü Camii görevlileri yaptırdıkları renkli panolara bazı ironik mesajlar içeren yazılar yazdırarak cemaatin dikkatini çekmek istemiş.

İşte o mesajlardan bazıları:

"Camimiz Cuma namazlarının dışında da açıktır."

"Bence af eder, gel konuş istersen"

"Camiler sadece tuvaletini kullanmak için değildir. Namaz da kılabilirsiniz."

"Her şeye zamanımız var da zamanı bize verene zamanımız mı yok?"

Uygulama köylünün takdirini toplarken, sosyal medyada ise genelde tepki çekti.

Örneğin bir X kullanıcısı duruma şöyle tepki gösterdi:

"Camiler yeni nesil imamların mizah panosu değildir. İbadete teşvik maskaralıkla olmaz. Yoga kulübüne katılımcı çağırmıyorsunuz."

Diğer tepkiler de şöyle:

"Çok çirkin. Cami görevlileri kafalarına göre yazı asıyorlar camilere."

"Gel konuş ne? Cami dışında duymuyor mu? Saçma sapan yazılarla kimseyi toplayamazsınız..."

Camilere sadece ücretsiz tuvalet olduğu için gidenler yok mu? Camii görevlileri de esprili bir şekilde bir kere de ibadet için gel mesajı vermişler.

"Bence af eder, gel konuş istersen" mesajı yanlış anlaşılmaya müsait gibi olsa da görevlilerin İslam'daki tövbe kavramını gençlerin anlayacağı dilden yazmaya çalıştıklarını düşünebiliriz.

Günümüz gençleri bu dili seviyor. Yerel gazetelere biraz göz atılsa. "Kastamonu'da cami çok, cemaat yok!" gibi başlıklara rastlarsınız.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2003 yılında yaptırdığı bir araştırmada, Türkiye genelinde 1494 caminin tamamen ibadete kapalı olduğu, camilerin 1424'ünün belli mevsimlerde, 2919'unun ise sadece Ramazan ayında ibadete açık olduğu ortaya çıkmıştı.

Google'da yakın tarihli buna benzer bir araştırmaya rastlamadım ama internet, sosyal medya, dizi platformlarının yaygınlaşmasını da hesaba katarsak cemaat sayısı düşmüş olabilir!

Türkiye'deki 89 bin 817 caminin ortalama cemaat sayısını araştırmakta fayda var!

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020 yılında bir cuma hutbesini "İçinde cemaati olmayan camiler gariptir. Bir caminin kapılarının ibadete kapalı olması Müslümanların yüreklerini dağlayan en büyük ıstıraptır" diyordu.

Aslında bu muhafazakâr medyada tartışılan bir konu. "Camiler neden boş? Z Kuşağı nerede?" başlıklı yazı ve yorumlara sık rastlıyoruz.

Bosna'ya gidenlerin mutlaka dikkatini çekmiştir; orada cami avluları sosyal alan gibi kullanılıyor. Büyükler çay, kahve içip sohbet ediyor, çocuklar da cami avlularında oynuyor.

Aslında Diyanet de bu sorunu görüyor. 2017'de camileri çocuklara sevdirmek için Samsun pilot bölge seçilmiş ve bu ildeki camilerde oyun alanları oluşturulmuştu. Bu tarz daha çok projeye ihtiyaç var.

Belki de Hatay'ın İncirli Köyü Camii'ndeki yeni nesil imamlar haklı!

Camilere cemaat çekmek için dikkat çekici, anlaşılır hatta bazen esprili olmak gerekiyor!

***



VEDAT MİLOR'UN OKUL İSYANI

Ünlü gurme Vedat Milor, "Oğlumu özel liseye kaydettirdim. Verdiğim ücrete göre beklediğim eğitmen kadrosu şu şekilde: Matematik: Cahit Arf, Fizik: lsaac Newton, Kimya: Marie Curie, Biyoloji: Charles Darwin, İngilizce: William Shakespeare..." diye bir paylaşım yaptı.

Özel okulların fahiş fiyat politikasını eleştiren esprili bir paylaşım olmuş.

Milor oğlunu hangi liseye yazdırdı acaba?

Robert Koleji ise hazırlık sınıfının yıllık ücreti 1 milyon 728 bin TL. Alman Lisesi ya da Üsküdar Amerikan Lisesi ise yıllık 1 milyon 395 bin TL ödeyecek!

Bu paralara dünyadaki birçok seçkin üniversitede çocuğunuzu okutabilirsiniz.

Elbette arz-talep dengesi diye bir şey var. "Veren var ki, bu fiyatlar isteniyor" diyebiliriz!

Meseleye fiyat-kalite açısından baktığınızda ise bizdeki çoğu özel okul, sunduğu imkanlar açısından Avrupa'daki sıradan devlet okullarından bile geride!

***



MUCİT GENCE CEZA

Tokat'ta bisikletini motosiklete çeviren gence 45 bin TL ceza yazıldı.

"Ödül verilecek yerde ceza kesilmiş" dediğinizi duyar gibiyim. Ama polis de kanunu uyguluyor.

Bisikleti motosiklete çevirince araç motorlu taşıt sınıfına giriyor.

O zaman da ehliyet, ruhsat, plaka ve kask zorunlu oluyor. Bu eksikler nedeniyle de 45 bin TL ceza kesilmiş.

Doğrusunu isterseniz mucit gence üzüldüm.

Gencin genlerinden mühendislik fışkırdığı kesin.

Ceza umarım bir yetkili tarafından karşılanır.

Gence de ARGE çalışmaları için destek olunursa başarılı bir mühendis kazanabiliriz.

***



BU ZAMANDA DEDE OLMAK...

Bir dede, torunlarının daha sık ziyarete gelmesi için kahve makinesi alıp kahve yapmayı öğrenmiş.

Torunu da dedesi kahve yaparken videosunu çekip sosyal medyada paylaşınca gündem olmuş.

Bu zamanda dede olmak da zor. Torunların ilgisini çekmek lazım.

Bazen harçlık vermek bile yeterli olmuyor. Evde mutlaka wife olmalı. İnternet çekmiyorsa torun hiç uğramaz!

Sırf torunlar gelsin diye eve oyun konsolu alanlar bile var!

***



DEĞMEDEN DÜŞENLER

Derbide hiç temas olmadan kendini yere atan Galatasaraylı futbolcular sosyal medyada gündem oldu.

5 milyon takipçiliği küresel futbol hesapları bile bu görüntüleri paylaştı.

Roland Sallai ve Lucas Torreira sanki uzaktan sniper atışıyla vurulmuş gibi kendilerini yere atmaları evlere şenlikti.

Liverpool teknik direktörü Arne Slot bu durumda ilk kez karşılaşmış olsa gerek Şampiyonlar Ligi maçından sonra şu açıklamayı yaptı:

"Hiç oynamadık çünkü sürekli yere yatıyorlardı. Dakikada 4-5 kez yerdeydiler."

Okan Buruk da futbolcuyken çok atardı kendini yere ama Torreira'yı bu konuda kimse geçemez.

Oscar'lık oynuyor resmen!

***



Altyazı

"Bildiğini savunamazsan, hiçbir değeri yoktur." (House M.D.)