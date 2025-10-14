İstanbul-Esenyurt'ta dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden tam 67 çeyrek altın çıktı.

Bu da 610 bin TL eder!

Dilenci teyzeye bin 406 TL idari para cezası kesilmiş. Gerçekten caydırıcı bir ceza!

Teyze tövbe eder, bir daha dilencilik yapmaz!

Şaka bir yana doktor, mühendis, yazılımcı vs. kim bu kadar kazanıyor ya da üzerinde 67 çeyrek altın taşıyor?

Borsa, kripto para, döviz vs. hepsi hikaye! Finansal okuryazarlığın kitabını yazan dilenci teyze, yatırımı nereye yapacağını da biliyor!

Allah bilir evinde de külçe altını vardır!

Vergisi yok, masrafı yok, üniversite okumaya da gerek yok!

Dilencilik mis gibi iş! Yakalanırsan da zabıtaya verirsin rüşvetini ya da komik para cezası öder dilenciliğe devam edersin!

Dilencilik artık bir iş kolu olmaya başladı.

Dileneceği bölgeye lüks aracıyla gelen dilenciler bile var!

Dilencilik kabahatler suçundan çıkarılmalı.

Dilenerek servet elde edenler dolandırıcılık suçundan yargılanmalı!

***



KANSER İÇİN YENİ UMUT

ABD'de Massachusetts Üniversitesi'nde fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde yeni nesil bir kanser aşısı geliştirildi.

Yeni aşı, bağışıklık sistemini hem doğuştan gelen hem de edinilmiş savunma mekanizmaları üzerinden harekete geçirerek agresif tümörlerin oluşumunu önlüyor.

Aşı özellikle melanom, pankreas kanseri ve üçlü negatif meme kanseri gibi tedaviye dirençli kanser türlerinde yüzde 88'e kadar koruma sağlıyor.

Bu müthiş bir oran.

Son dönemde kanserin tedavisinde umut verici birçok gelişme yaşanıyor.

Gelecekte kanser sorunu tamamen ortadan kalkabilir.

Bu da genel yaşam ortalamasını artırır.

Düşen doğum oranlarını da hesaba katarsak gelecekte dünya devasa bir huzurevine dönüşebilir!

***



ROBOTLAR SİSTEMİ TEHDİT EDİYOR

Çin, fabrika robotlarının üretimi ve kurulumunda bütün ülkeleri geride bıraktı.

Geçtiğimiz yıl Çin'deki fabrikalara yaklaşık 300 bin yeni robot ekledi.

ABD bile bu alanda 34 bin robotta kaldı.

Çin, dünyanın geri kalanının toplamından daha fazlasına; 2 milyonun üzerinde robota sahip.

Birçok alanda dünya liderliğini elinde bulunduran Çin'in robot teknolojisinde de farkı açması, süper güçler arasındaki dengeyi de bozacak.

Diğer ülkeler de Çin'i takip edeceğine göre bu hızla robot üretimi iş kalitesini artıracak.

Şirketlerin kazancı katlanarak artacak.

Öte yandan çok robot, çok işsizlik demek.

Robot kullanımı üretimi artırınca ortaya çıkacak ürünleri kim alacak?

İnsanların parası olmazsa, tüketim düşür.

Tüketim düşünce de ekonomik sistemler bundan etkilenir!

Bizi çok garip bir gelecek bekliyor.

***



TACİZCİYİ DEŞİFRE EDEN SPREY

Hollanda'da kadınların kendini koruyabilmesi için geliştirilen yeni bir sprey, saldırganın yüzüne sıkıldığında günlerce çıkmayan mavi ya da kırmızı bir leke bırakıyor.

Hollanda'da yok satan bu spreyin üstüne bir de biber gazı sıkılırsa tam olur!

Hem tacizci etkisiz hale getirilir hem de toplumda deşifre edilir. Polis yüzü maviye ya da kırmızıya boyanmış tacizciyi çabuk bulur.

Keşke Türkiye'de de satılsa.

Tabii kötü niyetli kullanımlarda bu sprey sorun yaratabilir!

***



TELEVOLE'DEN BİN KAT ETKİLİ!

Madagaskar'da elektrik ve su kesintilerine yönelik protestolar hükümeti devirdi.

Nepal'de yolsuzluk ve kayırmacılığa karşı gösteriler başbakanın istifasına yol açtı.

Peru'da gençler, otobüs ve taksi şoförleriyle birlikte kongreye yürüyerek yolsuzluk skandallarına ve artan güvensizliğe karşı ayaklandı.

Kenya'da bile sokaklara çıkan gençler hükümetten hesap verebilirlik ve reform talep etti.

BBC'nin haberine göre bu protestoların ortak özelliği; insanları sokaklara çekenlerin Z Kuşağı olmaları ve protestocuların sosyal medya üzerinden organize olmaları.

Bu yeni bir bilgi değil. Arap Baharı'ndan beri protestocular sosyal medya üzerinden organize oluyorlar.

Yeni bilgi; artık sosyal medyanın fişini çekmenin de bazen işe yaramadığı. Bu durum Nepal'de olduğu gibi ters tepebiliyor!

İsyan daha da büyüyor.

Teknoloji o kadar gelişti ki, internet bağlantısına bile gerek kalmadan Bitchat gibi uygulamalarla Bluetooth mesajlaşma üzerinden gençler organize olabiliyorlar.

Sosyal medyanın yarattığı bir diğer fark ise gençlerin hem kendi ülkelerinde hem de dünyada neler olup bittiğini daha net görebilmeleri.

MİT'in 2000 yılında yayınladığı meşhur Televole raporu vardı!

Raporda magazin programlarında kendi yaşamlarıyla tezat oluşturan bir yaşam biçimiyle karşılaşan insanlarda, özellikle dar gelirlilerde öfke ve hınç yarattığından bahsediliyordu!

Şu an Televole'den bin kat daha güçlü, insanların avucunun içinde duran sosyal medya var!

Kocasının aldığı külçe altınlarla şov yapanlar, lüks araç ve teknelerde poz verenler, pahalı alışveriş reels'leri yayımlayanlar vs. bu sosyal medya paylaşımları, kitlelerin, özellikle de gelecek kaygısı duyan gençlerin beyinlerinde depolanıyor!

İlk bakışta zenginlik şımarıklığı gibi gözüken bu paylaşımların bir de kitleler üzerindeki negatif etkisine bakmak lazım!

MİT'in son döneme ait bir sosyal medya raporu var mı, merak ettim doğrusu!

***

Altyazı

"Birisine aşık olduğunda gözlerin daha iyi görmüyor ama bir yerlere çarpmaktan daha az korkuyorsun." (Gurur ve Önyargı)