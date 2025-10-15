Bilkent Üniversitesi'nde gündem olan "Performatif Erkek" etkinliği ve yarışması, İstanbul-Moda sahilinde de gerçekleştirildi.

Kimileri için bu akımı eğlence buluyor, bazıları ise cinsiyet kalıplarına meydan okuma olarak görüyor.

'Performatif Erkek' kadınların beğenisini kazanmak için sahte feminist tavır takınan erkeklere deniyor.

Bu noktada "Sevgili bulmak için performatif olmayan erkek mi var? Hepsi rol yapıyor" diyebilirsiniz.

Aslında bazıları için 'performatif erkek" olmak bir yaşam biçimi. Onlara metro-seksüel erkeğin bir üst level'ı da diyebiliriz. Bu erkekler genelde görselliğe ve gösterişe önem veriyor ve modayı yakından takip ediyorlar.

Elinde mutlaka kahve bulunan ve köpeğini yanından hiç ayırmayan, tote bag takan, baggy pantolonlar giyen, aksesuar kullanmayı ihmal etmeyen bu tip erkekler, klasik maskülen erkeğin tam zıttı bir profil çiziyorlar.

Hatta kadınların dikkatini çekmek için feminist edebiyatı tercih ediyorlar ve Taylor Swift gibi kadınların çok hoşlandığı şarkıcıları dinliyorlar.

Kadınların sevdiği şeyleri sevmeye çalışan ya da buna kendini zorlayanlar da var.

Ama Moda sahilinde düzenlenen yarışmaya katılanlardan bazıları gerçekten de "performatif" kelimesinin hakkını verecek şekilde normalde benimsemedikleri ama kadınların beğenisini kazanmak için düşünce olarak feminizmi savundular.

Giyim tarzı, hareketler, mimikler ve konuşma şekilleriyle gerçekte inanmadıkları bir profili gerçekmiş gibi sundular.

Ve bu durum da izleyenleri epeyce güldürdü.

Bazıları da gerçekten performatik erkek' modelini benimsemiş gibi gözüküyordu.

Ve bu yarışma sosyal medyada epeyce tartışıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Performatif erkek neymiş arkadaş. Erkek erkek gibi olmalı."

"Erkeklere bu kadar ilgi vermeyi sıkıntılı buluyorum."

"Gençleri rahat bırakın amaçları eğlenmek. Asıl sorun silahla dolaşıp kadına çocuğa hayvana zarar verenlerde..."

"Böyle giyinmek zorunlu mu? Sadece kadın haklarını savunsak olmuyor mu?"

"Performatif erkeklik Amerikan sağcılarının, ilerici genç erkeklere kulp takma amacıyla yaygınlaştırdığı bir etiket. Tarz kısmı bahane, asıl dertleri feminizm ve antifaşizme destek veren erkeklerin varlığı."

"Boş işlerle uğraşmayın gidin kendinize sigortalı bir iş bulun"

"En marjinal siziniz tamam."

"Koskoca Samanyolu Galaksisinde muhatap olduğumuz tiplere bak."

Elbette herkesin fikri kendine. Abartamamak lazım böyle konuları. Gençler eğlenmek için farklı aksiyonlara imza atıyorlar. Erkekliğin tanımı elbette saçla, giyimle, aksesuarlar olmaz. Öte yandan 'performatik erkekler', tas kafa tıraşlı, kadına şiddet uygulayan, döven, yan baktı bahanesiyle adam bıçaklayan, racon kesmeyi hayatın anlamı görenler ağır abilerden daha eğitimli ve zararsızlar.

Asıl tartışmamız gereken raconcu, maco, ağır abi erkekleri çok seven kadınların sayısının sanılandan fazla olması!

***



DOĞA DİRENİYOR!

Nature Plants'te yayımlanan yeni bir araştırma, İklim Değişikliği'ne neden olan artan karbondioksit seviyelerinin Amazon Yağmur Ormanlarında "gübre etkisi" yarattığı ortaya çıkardı.

Ezber bozucu bir araştırma sonucu.

Aşırı sıcaklar ve kuraklık aslında Amazon Yağmur Ormanları üzerindeki yıkıcı etkileri var.

Amazon havzasındaki 188 farklı bölgede 30 yılı aşkın bir süre boyunca ağaçların boyutlarının izlendiği yeni araştırmada ise büyük ağaçların her on yılda ortalama yüzde 3,2 büyüdüğü tespit edildi.

Atmosferdeki CO2 seviyelerinin son 30 yılda yaklaşık yüzde 20 artması büyük ağaçların normalden daha fazla büyümesine neden oldu.

Karbondioksitin artması öncelikle büyük ağaçlara yarıyor. Büyük ağaçların gölgesinin artması ise genç ağaçların büyümesine negatif etki yaratıyor.

Tabii bu Amazonlar gibi sık ormanların olduğu yerlerde geçerli.

Aslında doğa insanoğlunun yarattığı tüm yıkıma rağmen kendine bir çıkış yolu arıyor.

Biz insanlar doğanın bu muhteşem direnişten kendimize dersler çıkartmalıyız!

***



YENİ HIZ LİMİTLERİ

Trafik cezalarına ilişkin yasa teklifi bu hafta TBMM'de görüşülecek.

Şu an hız sınırı aşımında alt sınır 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor.

Teklif ile alt sınır 2 bin, üst sınır ise 30 bin liraya yükselecek.

Mevcut durumda uygulanan yüzde 10 tolerans da kaldırılacak.

Yeni düzenlemeyle yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek.

Bir yanım hızlı araç kullananlar için böyle ağır cezalar uygulanmalı diyor. Diğer yanım ise bu cezaları abartılı buluyor.

Bazen araç sollarken yüzde 10 toleransı kullanmanız gerekiyor.

Bazen sollama yapmadığınız için hem kendinizi hem de diğer sürücüleri riske bile atabiliyorsunuz.

Birçok sürücü ceza yeme korkusuyla hız limiti 80 olan yollarda 50-60'la gidiyor!

Yüzde 10 toleransın kalkması bence adil değil!

***



HAVA KİRLİLİĞİNE İYİ GELİYOR

Leicester Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, meyve açısından zengin beslenmenin hava kirliliğinin akciğer fonksiyonlarına verdiği zararı kısmen azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Pek dikkate alınmıyor ama hava kirliğine sürekli maruz kalmak, akciğer ve alt solunum yolları hastalıklarına yakalanma riski bakımından günde bir paket sigara içmeye eş değer.

Özellikle meyve ve sebze açısından zengin beslenme alışkanlığına sahip olmak ise hava kirliliğinin yarattığı negatif etkiyi bir miktar azaltıyor.

Hava kirliliğinden kaçamıyorsanız ya da sigarayı bırakamıyorsanız en azından meyve ve sebze ağırlıklı beslenin. Belki bir faydası dokunabilir.

***



Altyazı

"İntikam iyi bir şey değil, Mathilda. İnan, unutmak daha iyi." (Leon)