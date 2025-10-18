Sabah gazetesinden Betül Kutgün, kişisel veri hırsızlığıyla ilgili çok önemli bir habere imza attı:

Kişisel verilerin bir havuzda toplandığı 'panel' adı verilen platformlarda her türlü özel bilgilerimiz, üye olan herkese adeta peynir ekmek gibi satılıyor.

Suç örgütlerinin de kullandığı sistemde tarife ise şöyle:

Telefon numarası öğrenmek 500 TL, ev adresi 1500 TL, araç ve gayrimenkul bilgisi 2000 TL...

Hem kamu kuruluşlardan hem de özel sektörden birçok kez vatandaş bilgilerinin çalındığını biliyoruz.

Bu bilgiler sayesinde yıllardır insanlar dolandırılıyor! İnsanların üzerine şirketler açılıyor, krediler çekiliyor vs.

Verileri çalındı artık dönüş yok. Peki, ne yapmalıyız?

TC NUMARALARI DEĞİŞSİN

Aklıma ilk gelen; tüm vatandaşların TC kimlik numaralarının değiştirilmesi.

Bu zahmetli, kapsamlı zor bir çözüm gibi gözükebilir ama değiştirilirse dolandırıcıların ellerindeki kimlik verilerini de işlevini yitirir.

"Yeni kimlik numaralarının çalınmayacağı ya da satılmayacağı ne malum" diyebilirsiniz.

Haklısınız, nüfus dairesinden, özel bir şirkete her kurumdan birileri yine bilgilerimizi satabilir ya da yine hack'lenebilir!

İşte asıl yapmamız gereken; kamu ve özel sektörde kimlik verilerine ulaşabilen çalışanların veri sızdırmasını ve dışarıdan siber saldırıları etkisiz kılacak yeni bir güvenlik sistemi kurmak.

Kamu kurumlarında kimlik bilgilerine erişim olan cihazlarda USB girişi, wife bağlantısı bile olmamalı.

Dışarıdan hack'lenmeyi zorlaştıracak, farklı IP'lerle sisteme girişi engelleyecek kamu kurumlara özel internet hattı kullanılmalı.

Vatandaşlık bilgileriyle ilgili her işlemde iki hatta üç faktörlü kimlik doğurulama yapılmalı.

Hukuki tedbirler de alınmalı!

Terör sempatizanı ya da üç kuruş için her şeyi yapacak hain çok! Özel ve kamu kurumlarında vatandaş bilgisine ulaşacak her çalışan özel mülakattan geçirilmeli.

Veri sızdıran ya da veri hack'leyenler müebbet hapis cezası verilmeli.

Yemek sipariş sitelerinden kargolara, bankalardan belediyelere vatandaşlık bilgilerini depolayan her kurum ya da şirket siper suçlara karşı güvenlik bütçesi oluşturmalı.

İki siber güvenlikçi çalıştırmadığı için hack'lenen şirketler milyonlarca kişinin verilerini çaldırdığında kuru bir özür ve bir miktar para cezasıyla bu işten sıyrılmamalı!

Veri çaldıran şirketlere çok ağır para cezaları ve ihmalden sorumlu yöneticilere uzun süreli hapis cezaları uygulanmalı.

Vatandaşlara ait sağlık, tapu, eğitim, ikamet, iletişim bilgileri vs. her türlü bilgi sızmış, internette parayla satılıyor ama çözüm üretilmiyor. Aklım almıyor!

Yahu sadece vatandaş değil ülke güvenliği de söz konusu! Biran önce harekete geçilmeli!

Anne kızlık soyadı sorarak siber güvenlik sağlanamaz!

***



KÖPEKLER YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR

Florida Atlantic Üniversitesi'nin yürüttüğü yeni bir araştırma, köpek sahip olmanın yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya çıkardı.

Araştırma köpeklerle etkileşimin telomer sağlığı üzerinde umut verici biyolojik faydalar sağladığını gösterdi.

Telomer önemli bir konu!

Her hücrenin ucunda yer alan telomerler yaşlandıkça kısalır.

Normalden daha fazla ve hızda kısalma sağlık sorunu yaşadığınızı ve daha hızlı yaşlandığınızı gösterir.

Stres, üzüntü, yalnızlık, hareketsiz yaşam vs. telomer'leri kısaltır.

Aslında köpek tek başına etken değil ama dolaylı yoldan köpekler, sahiplerini daha aktif yaşama zorluyor.

Hiç istemeseniz bile günde iki kez köpeğinizi tuvalet için dışarı çıkarmanız gerekiyor. Bu da fiziksel aktiviteyi artırıyor.

Basit bir yürüyüş bile zihni canlandırıyor.

Ayrıca köpekler, sahiplerini doğaya yaklaştırıyor ve bu da stresi düşürüyormuş.

Köpeklerin sabah enerjisi sahiplerini de güne iyi başlamasına neden oluyormuş.

Köpekler, üzgün olan sahiplerine yakınlaşması bile doğal bir terapi olarak görülüyormuş.

Köpek sahipleri farkında olmadan daha fazla sosyalleşiyorlarmış.

Parkta tanımadıkları insanlarla sohbet etmek, yeni dostluklar kurmak insanın psikolojisini olumlu etkiliyor.

Eğer yaşlı bir bireyseniz, yalnız yaşıyorsanız, dışarıya çıkmak istemiyorsanız hemen bir köpek sahiplenin. Pet-shop'a gitmeyin!

Barınaklarda gösterdiğiniz sevginin size 10 katını verecek köpek dostlarımız var!

***



65 YAŞ ÜSTÜ TEKRAR SINAVA GİRSİN

Konya'da ters yönde giderek zincirleme kazaya sebep olan 70 yaşındaki sürücü kendini şöyle savundu:

"Ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor, niye vuruyorsun?" Sokrates'in ünlü savunması bile dayının savunmasının getir götürünü yapar!

Hatasıyla yüzleşmeyen tipik insan işte.

65 yaş üstü insanların sadece sağlık raporu alıp ehliyet yenilememeli.

Tekrar ehliyet sınavına girmeliler!

***



HIRSIZDAKİ ÖZGÜVEN!

İstanbul-Kadıköy'de evlere tırmanıp, açık pencerelerden içeri girerek hırsızlık yapan ve çaldıkları otomobille kaçan 2 şahıs yakalandı.

Hırsızın videosunu izledim, Örümcek Adam gibi binaya tırmanıyor!

Yakalandığında içeride yatmayacağını bilmenin özgüveni vardı hırsızda!

Hırsızlardan birinin 104 suç kaydı varmış. Her suç için bir yıl yatsaydı 104 yıl ederdi.

Elbette her suç kaydı, adamın suçlu bulunup serbest bırakıldığı anlamına gelmez!

Bu hesapla hadi 104 suç kaybını yarıya indirelim. 52 suç için minimum bir yıl yatsa 52 yıl eder.

Hadi her suç için altı ay yattı diyelim, 26 yıl eder ama hırsız hama aramızda.

Sanki dağ tırmanışı yapar gibi keyifle işini yapıyor!

***



Altyazı

"Geriye dönemeyeceğinizi bildiğinizde ileriye gitmek daha kolay değil midir?'' (Seconds)