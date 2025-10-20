'Ağlayacaksan Oynamayalım' adlı YouTube programında "Erkekleri Dişil Gösteren Davranışlar" tartışıldı.

Programa katılan kadın konuklara göre bir erkeği dişil gösteren özellikler şunlar:

Sosyal medyayı yoğun kullanmak.

Fotoğrafta doğru açıyı bilmek.

İyi giyinmek, bakımlı olmak.

İyi karpuz ve kavun seçimi yapamamak.

Eve usta çağırmak.

Naza çekmek, trip atmak.

Hesap ödememek.

Kelek olmayan karpuzu seçmek ne zamandan beri erkeklik kriteri oldu?

Bazen pazarcı bile seçemiyor!

Peki, bu yorumlardan yola çıkarsak kadınların istediği erkek, Recep İvedik ya da mafya dizilerindeki ağır abi formatında biri mi?

Ee o zaman da kadına şiddet sorunu öne çıkıyor!

Bir grup erkek toplanıp, aynı tarzda bir yayın yapsalar eminim onlar da kadınlarda maskülen özellikler öne çıkıyor diyebilirlerdi.

Özetle son dönemde kadın-erkek ilişkilerinde 'dişil' ve 'eril' enerji çok tartışılan bir konu.

Bazıları kadınların da 'eril' enerjisinin arttığını, kaba ve erkek gibi davranmaya başladıklarını, bakımsız olduklarını ve küfürlü konuştuklarını savunuyor.

Bazıları da erkeklerin kadınlar kadar kişisel bakıma ve iyi giyinmeye önem verdiklerini ama tamir işlerinden anlamadıklarını, yeterince 'ağır abi' olmadıklarını düşünüyor.

Hatta bazıları, cinsiyet enerjilerinin değiştiğini veya dengesinin daha eşitlenmeye başladığını düşünüyor.

Gerçekten cinsiyet enerjisinde bir değişme mi var?

Bu uzmanların yanıtlayacağı bir soru, lakin sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte imaj ve dış görünümün tarihte hiç olmadığı kadar önem kazandığını söyleyebiliriz.

Belki de bu imaj takıntısı, erkekleri 'klasik erkek', kadınları da 'klasik kadın' formatından uzaklaştırıyor.

***



GELECEĞİN POLİSİ

ABD'nin Miami şehrinde otonom sürüş yeteneklerine sahip yeni bir polis aracı test edildi.

Bu araç, sadece kendi başına hareket etmekle kalmıyor.

Aynı zamanda 360 derece kameralar, termal görüntüleme sensörleri, plaka tanıma sistemi gibi gelişmiş gözetim donanımlarına ve dron fırlatma özelliğine sahip.

12 ay sürecek test sürecinde aracın polisle uyumla çalışıp çalışmadığına bakılacak.

Bence bu konsept başarılı olur.

Polisin olaylara müdahale süresi kısalır. Drone ve gelişmiş kamera sistemi suçluların daha kolay bulunmasını sağlar.

Bu teknoloji, caydırıcılığı ve polisin güvenliğini de artırır.

Robot teknolojisinde özellikle güvenlik anlamında büyük gelişmeler yaşanıyor.

Polisin yerini de robot alırsa Robocop filmi gerçek olur.

Zaten gerçek olmayan film mi kaldı?

***



1,6 MİLYAR DOLARLIK EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Müzik dünyasının milyar dolarlık yıldızı, pop müziğin en gözde ismi Taylor Swift, geçtiğimiz ağustos ayında Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce'den romantik bir evlilik teklifi almış ve nişanlanmıştı.

2023'ten beri birlikte olan çift, düğün hazırlıklarına başladılar. Ancak çiftin evlilik öncesi mal paylaşım sözleşmesi yapacakları iddia edildi! Swift'in avukatlarının ünlü şarkıcının mal varlığını evlilik öncesi detaylı bir şekilde korumaya alacak bir sözleşme hazırladıkları söyleniyor.

Ee söz konusu servet 1.6 milyar olunca, çift birbirini ne kadar sevse de avukatlar en kötü olasılığı hesap ediyor.

Sosyal medyada Kelce'nin iç güveysi olarak gelip Swift'in servetine çökeceğini iddia eden hayranları bile var.

Yorumlara bakınca Kelce asgari ücretli çalışıyor sanırsınız. Damadın da 70 milyon dolarlık serveti var. Elbette bu para, Swift'in 1.6 milyar dolarlık servetinin yanında mütevazı kalıyor ama Kelce de gariban biri değil yani! Sosyal medya böyle bir yer işte. Hayatında 10 bin doları bir arada görmemiş kişiler, Kelce'yi iç güveysi, servet avcısı ilan ediyor!

***



Altyazı

"Aşık olduğunuz anda panik yapmayın. Bir yere oturun, derin nefes alın ve katilinizle tanışmanın tadını çıkartın." (La Fille Sur Le Pont)