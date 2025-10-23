Flaş... Flaş... Flaş... İngiltere Sanat Konseyi, ilk kez bir Türk şarkıcıyı 'uluslararası sanatçı' statüsüne aldı ve Mustafa Sandal'a ömür boyu geçerli 'Global Sanatçı Vizesi' verdi.

Asın bayrakları balkonlara, konvoy oluşturun, yakın meşaleleri! Musti, İngiltere'de yaşamaya hak kazandı!

Son dönemde okuduğum en abartılmış, köpürtülmüş olaylardan biri bu!

Ya Sandal sıradan yetenek vizesini almaya sevinecek kadar depresyonda ya da PR'cısı sinekten yağ çıkarmış!

Gören de Sandal 'Sir' ilan edildi sanacak!

İngiliz Kralı'nın 'Sir' unvanı verdiği sanatçı bile bu kadar haber olmuyor!

Evet, son dönemde Avrupa ülkelerine vize almak sorun ama Sandal gibi kendini kanıtlamış, ünlü bir şarkıcının hiç haberlerde bahsedildiği gibi olmayan vizeyi aldığının duyulmasını istemesi garip!

Öncelikle bu vizenin adı 'Global Sanatçı Vizesi' değil. Doğrusu; 'Global Talent Visa' (Küresel Yetenek Vizesi).

Bu vize, kariyerlerini Birleşik Krallık'ta sürdürmek isteyen bilim, mühendislik, beşeri bilimler, sosyal bilimler, tıp, dijital teknoloji, sanat ve kültür alanlarında yetenekli ya da gelecek vaat eden kişilere veriliyor.

Birleşik Krallık hükümeti, "Madem ülkemizde yaşamak isteyen çok göçmen var. Bari bunların arasından yetenekli olanları ya da yeteneğiyle gelecek vaat edenleri kabul edelim. Sanat, bilim, tıp vs. alanlarında çalışsınlar, belki ülkeye katkıları olur" diye çıkardığı bir vize türü.

Yani Sandal'ın aldığı vizeyi daha önce teknolojide, mühendislikte, tıpta vs. kendini kanıtlamış ya da umut vaat eden birçok insan aldı!

Geçtiğimiz ağustos ayında "Birleşik Krallık, 'Global Talent Vizesi'ni kolaylaştırıyor. Hedef 1 milyon 100 bin yetenekli kişiyi İngiltere'ye getirmek" diye haberler çıkmıştı.

Biri çıkıp "Sandal, şartlar kolaylaştırıldığı için bu vizeyi aldı" dese teknik olarak karşı çıkan olmaz.

Öte yandan haberlerde yer alan "Mustafa Sandal, İngiltere Sanat Konseyi tarafından 'uluslararası sanatçı' kabul edilen ilk Türk şarkıcı oldu" bilgisinin de palavra olma ihtimali yüksek!

Ne yani, Sandal'a gelene kadar ondan çok daha değerli sanatçılar, bu vizeye başvurmaya gerek duymadıkları için Birleşik Krallık, onları 'uluslararası sanatçı' kabul etmiyor mu?

Ayrıca haberlerde yazdığı gibi bu vize 'ömürlük' de değil! Üç ya da beş yılın sonunda eğer şartları karşılarsanız(!), sınırsız oturuma başvuru hakkınız oluyor.

Yani hemen sınırsız oturumu da vermiyorlar.

Özetle Sandal, Birleşik Krallık'ta çalışmak için başvurup onay alanlara verilen 'yetenek' vizesini sanki büyük bir ödül almış gibi haber yaptırmış!

Hatta daha da abartmış kendini 'uluslararası sanatçı' kabul edilen ilk Türk şarkıcı ilan etmiş, iyi mi?

Hadi şarkıcı abartmış olabilir, bu olayın gazetelerin birinci sayfasında kocaman, internet sitelerinde de manşetten verilmesine ne demeli?

Asıl üzücü olan ise; çok değil bundan 10 sene önce esnafı öğrencisi, emeklisi birçok insan çok rahat Avrupa'ya vize alırken, şimdi ünlü bir şarkıcının aldığı sıradan yetenek vizesinin haber olması!

***

ALMANYA'NIN GÜZELLERİ!

Miss Germany 2025 adaylarının yer aldığı iddia edilen bu fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı.

Güzellik yarışmalarında görmeye alıştığımız model ya da model adaylarının yer almadığı yarışma şaşkınlık yarattı.

İki başörtülü Türkün de yer aldığı yarışmayla ilgili sosyal medyada şu tarz yorumlar çıktı:

"Ari ırk yaratmaya çalışan Hitler, görse mezarında ters dönerdi."

"Futbolcu Bastian Sweinsteiger bunların hepsinden güzeldi gençliğinde."

"Doğu Almanya gülle takımının bile bunlardan daha güzeldi."

"Arkadaşlar güzellik o kadar da göreceli bir şey değil."

Oysa internet sitesine girdiğinizde yarışmanın adının 'Miss Germany Empowering Women' olduğunu görüyorsunuz.

Açıklama kısmında da; yarışmada alanlarında yetenekli, çalışkan kadınların katıldığı, topluma örnek olacak kadın rol modellerinin seçildiği yazıyor.

Yani bu, bildiğiniz Miss Germany yarışması değil.

Öte yandan Almanya'da güzelliğinin yanı sıra ilham verici hayat hikâyeleri olan kadınlar öne çıkarılmaya çalışıyorlar.

Geçtiğimiz Miss Germany'de ortalama bir güzelliğe sahip İran asıllı bir kadını, ilham verici bir entegrasyon öyküsüne sahip olduğu için birinci seçilmişti.

Bizde de bu anlayış yavaş yavaş gelişmeli.

***

KİRLİ İÇ ÇAMAŞIRI YAKALATTI...

2022'de Adana'da yüzleri maskeli üç hırsız, bir iş yerinden altın ve para çalmıştı.

Polisler, işyerinde parmak izi taraması yaparken dışkısını yapan bir şüphelinin bıraktığı iç çamaşırını bulmuştu.

Ferhat K., görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etmişti ama dış kalıntısından yapılan DNA incelemesinden sonra kirli iç çamaşırın Ferhat K.'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Mahkeme yeni sonuçlandı. Ferhat K.,12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diğer şüphelilerin adli süreç ise devam ediyor.

Eğer o kirli don sayesinde önce Ferhat K., sonra da diğer iki hırsız yakalandıysa, 3x12= 36 yıl eder!

Kirli bir don, toplamda 36 yıl hapis cezasına mal oldu!

Hadi cüzdanını, kimliğini düşürür ya da parmak izi bırakırsın ama olay yerinde altına yapıp, geride kirli çamaşırı bırakmak tam amatör işi.

Hırsız hiç polisiye dizi izlememiş galiba!

***

ALTYAZI

"İki insan birbirini sevdiği halde ilişkilerini yürütemiyorsa işte asıl trajedi budur." (Gone Girl)