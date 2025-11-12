Dün, 'Dünya Bekârlar Günü'ydü. Bu özel günle ilgili sosyal medyada çok farklı yorumlarla karşılaştım. İşte onlardan bazıları:

"Yani evde kalanlar günü."

"Biz bu günü 365 gün kutluyoruz zaten."

"Bekârlık sultanlık değil arkadaşlar uyanın!"

"Bekârlar günümüz kutlu olsun. Nice özgür ve mutlu günlere."

"Bekâr olmak öyle güzel bir şey değil sizi kandırıyorlar."

"Yani Dünya Akıllılar Günü."

Bekârlık mı, evlilik mi daha iyi tartışmasının sonu gelmez.

Ama günümüz şartlarında evli ve çocuklu olmanın eskiye göre daha zor olduğunu düşünüyorum.

TÜİK verileri de bunu gösteriyor: Türkiye'de evlenme çağında olup hiç evlenmeyenlerin sayısı 19 milyon 485 bin 977'ye ulaştı.

Erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,3'e, kadınlarda ise 25,8'e yükseldi.







Boşananların sayısı da artıyor.

2023'te 173 bin 342 olan boşanma sayısı, 2024'te 187 bin 343'e çıktı. Kaba boşanma hızı binde 2,19!

Bireyselleşen yaşam tarzları, gençlerin önce kariyer yapıp sonra evlenmeyi tercih etmesi, ekonomik şartlar vs. bekârların sayısının artmasına dair birçok neden sıralayabiliriz.

Türkiye'de bekâr oranı yüzde 16. Aslında bu yüzde birçok ülkeye göre daha iyi.

Örneğin İsveç'te bu oran yüzde 51, Danimarka'da yüzde 50, Finlandiya'da yüzde 49, Almanya'da yüzde 48.

Hadi bu ülkeleri çok gelişmiş ve bireysel yaşamın zirve yaptığı ülkeler kabul edelim.

Rusya'da bile bekârların toplumdaki oranı yüzde 24, Hindistan'da bu oran yüzde 25, Meksika'da yüzde 26.

Evlilik kurumu tüm dünyada gücünü kaybediyor.

Avrupa ülkelerinde evlilik veya resmi birliktelik dışında doğan çocukların oranı da ciddi bir şekilde artıyor.

Evlilik dışı doğum oranında yüzde 69.4 ile İzlanda'da birinci sırada.

İzlanda'yı, Fransa (yüzde 63.5), Portekiz (yüzde 60), Norveç (yüzde 58.5) ve Slovenya (yüzde 57.7) takip ediyor.

Listenin en altında ise yüzde 2.8 ile Türkiye yer alıyor.

Türkiye'nin en yakın takipçisi Belarus'ta bile bu oran yüzde 13.

Özetle Avrupa'ya göre Türkiye'de evlilik kurumu daha sağlam.

Ekonomik zorluklar aşıldığında evlilik oranlarında yükselme bekleniyor.

Ancak bekârların sayısı dünyadaki kadar hızlı olmasa da ülkemizde de artmaya devam edecek gibi gözüküyor.







BAHİSÇİ FUTBOLCU OYNATMAK GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMAZ!



Türkiye Futbol Federasyonu, 27'si Süper Lig'den olmak üzere bahis oynadığı ortaya çıkan toplam 1024 futbolcuyu açıkladı.

PFDK'ya sevk edilen futbolcular arasında Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Beşiktaş'tan ise Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal da var.

Eren, hemen A Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

"Eskiden oynuyordum şimdi oynamıyorum", "Benim adımı başkaları oynadı" gibi savunmalar pek gerçekçi gözükmüyor. Elbette hukuk kimlerin suçlu olacağına karar verecek.

Bazı kulüplerin yaşanan skandalı önemsiz gibi göstermeye çalışmasını ise hayretle karşıladım.

Normalde kulüpler bu futbolcuları kadrolarından çıkarmalılar!

Onları sahada görmek daha büyük skandal olur!

"Bahisçinin yanındayız" gibi bir algı çıkar ortaya.

Devlet özellikle gençlerde bağımlılığa dönüşen, yuvaları yıkan, intiharlara neden olan yasa dışı bahisle mücadele ederken, Beşiktaş ve Galatasaray bu futbolcuları oynatmaya devam ederse hem devletin hassasiyetle yürüttüğü bu mücadelede "Biz yokuz mesajı" verilmiş olunur hem de gençlere kötü örnek olunur.

Bahisçi futbolcuyu oynatmak Galatasaray ve Beşiktaş gibi köklü kulüplere yakışmaz!







SÖZCÜ TV MANİPÜLASYONU!



Bahis oynayan futbolcularla ilgili gelişmelerin aktarıldığı Sözcü TV yayınında arkaya Fenerbahçeli oyuncuların antrenman görüntüleri koyuldu, iyi mi?

Oysa açıklanan listede Fenerbahçe'nin oyuncusu yok! Beşiktaş ve Galatasaray'dan ikişer futbolcu bahisçi çıktı ama Sözcü TV'nin bu haberi sunarken arkada Fenerbahçeli futbolcuları gösterip, sonra da özür dilemesi yaşanan skandalı hafifletmez.

Rejide görüntüleri seçen kişi fanatik Galatasaraylı mıydı acaba?

Öyle olsa bile bu olay milyonları seslenen bir TV kanalından yaşandı! Fenerbahçeli taraftarlar takımlarında bahisçi olmadığı için gurur duyarken Sözcü TV manipülasyon mu yapmaya çalıştı, anlamak mümkün değil!

Öte yandan okurlarımdan spor medyasının genelinde büyük bir Galatasaraylı yorumcu ve yazar hakimiyetinin olduğuna dair mesajlar alıyorum.

Ben de Fenerbahçeli yorumcu ve yazar sayısının, Galatasaray ve Beşiktaşlılardan az olduğunu düşünüyorum.

Sporda tarafsızlık adına internet, TV ve yazılı medyada bir denge tutturulmalı.







1600 BAHİS OYNAYAN FUTBOLCU



PFDK'nın Disiplin Kurulu'na sevk ettiği 1024 futbolcudan biri olan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın tam bin 600 maça bahis oynadığı iddia edildi, iyi mi?

Hangi ara bu kadar bahis oynadı acaba? Bu bahisleri hangi maçlarda oynadı?

Bin 600 bahis oynayan bir futbolcu bahis bağımlısı mıdır yoksa bahis mafyası ile birlikte mi hareket etmiştir?

Tüm bu önemli sorular yanıt bulmalı.







AHTAPOT DÖNER



Almanya'nın Karlsruhe kentinde açılan Romanya merkezli bir restoran zinciri, klasik döneri baştan tanımlayarak 'ahtapot döner'i menüsüne ekledi.

Ahtapot kolları önce özel bir sosla marine ediliyor, ardından şişte pişirilip ince ince dilimleniyor. Tıpkı klasik döner gibi ekmek arasında; içine yeşillik konularak servis ediliyor.

Elbette yeniliklere açık olmalıyız ama bu fazla zorlama bir yenilik olmuş sanki.

Haberin videosunda bile usta, döneri kesemiyordu. Ahtapotun bir kolu kopmuş aşağıya sarkmıştı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dönerin tescili için başvurusu kabul edilse 'Ahtapot' ile 'döner' yan yana gelmezdi.

Gelse bile buna kimse döner diyemezdi!







Altyazı



"Bazen güzel şeyler kötü insanlara olur." (Shuttle)