Dünyanın en zenginleri beslenmek için neleri tercih ediyorlar hiç düşündünüz mü?

İnternette ultra zenginlerin öğünlerini konu alan bir habere rastladım.

Ultra zenginlerin yemek alışkanlıkları meğer biz sıradan insanlardan çok da farklı değilmiş.

Örneğin İngiliz milyarder Sir Richard Branson'ın meyve salatası ve müsli yiyerek güne başlıyor. Favori yemeği tütsülenmiş ringa balığı olan Branson tam bir çay kolik. Günde 20 bardak çay içiyor.

Berkshire Hathaway'ın kurucusu Warren Buffett her sabah ofisine gitmeden önce bir zincir fast-food restoranına uğrayıp yumurtalı jambon ya da hamburgerle kahvaltı yapıyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un favori yemeği patates, pastırma, sarımsaklı yoğurt ve haşlanmış yumurtadan oluşan bir Akdeniz ahtapotu tabağı. Öğle ve akşam yemeklerinde ise genelde Fransız mutfağı ve barbekü tercih ediyor.

Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg ise tam bir et tutkunu. Genelde kendi çiftliğinde yetiştirdiği hayvanların etini yiyor. Dövüş sporları ve vücut geliştirme tutkunu olan Zuckerberg, kaslarını geliştirmek için günde mutlaka 4000 kalori alacak sağlam yemekler yiyor. O da fast-food hamburger tutkunu.

En sağlıklı beslenen ultra zengin ise eski Twitter CEO'su Jack Dorsey. Aralıklı orucu üst seviyede uyguluyor ve günde bir öğün besleniyor.

Rafine şeker ve işlenmiş gıdaları hiçbir şekilde tüketmiyor. Eğer kahvaltı yaparsa iki haşlanmış yumurta yiyor.

Yemek yemeye fazla vakit ayırmamasıyla bilinen X ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın tercihleri hazır yiyecekler ve atıştırmalıklar.

Kahvaltıda genelde pancake ya da omlet yiyen Musk, öğle yemeklerini ise atıştırmalıklarla geçiştiriyor.

Mangalda pişen her türlü ete bayıldığını söyleyen Musk'ın favori içeceği ise diyet kola.

Microsoft kurucusunun Bill Gates ise kahvaltılarda çocuklar gibi çikolatalı mısır gevreği yiyor. Vazgeçemediği iki lezzet ise diyet kola ve çizburger.

Görüyorsunuz ultra zenginler de normal insanlarla aşağı yukarı aynı şeyleri yiyorlar.

Hatta yemeğe yemeye fazla vakit harcamıyorlar. Çünkü çok yoğunlar.

Çok paran olsa da yiyeceğin şeyler belli zaten!

***



ALİ KOÇ'UN HAKKINI TESLİM EDELİM

Fenerbahçe, Bodo ve Ajax'tan daha güçlü bir takım olan Ferençvaroş'la berabere kaldı ama 2004 doğumlu Yiğit Efe Demir'i kazandı.

Geçtiğimiz sezon Karagümrük'de kiralık oynayan Yiğit kendini iyi geliştirmiş.

Önceki günkü maçta bir defans oyuncusu olmasına rağmen yüzde 95 pas isabetiyle oynadı.

Sekiz ikili mücadeleden beşini kazandı. Beş top uzaklaştırdı.

Bir Galatasaraylı taraftar şu paylaşımı yaptı; "Abi delireceğim her sene altyapıdan 30 milyonluk adam çıkarıyorlar." Doğru tespit.

Fenerbahçe geçtiğimiz yıl da 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i kaynak yaratmak için Al-Hilal'e satmak zorunda kalmıştı.

Arda Güler, Ferdi vs. gençlere yapılan yatırımlar hep tuttu.

Ali Koç'un eleştirilecek yönleri var ama altyapıya yaptığı yatırımlar Fenerbahçe'ye büyük kazanç sağlıyor.

Koç'un bu sezonki transferlerinin de hepsi tuttu.

Jhon Duran biraz soru işareti ama o da kiralık. Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a da gol atarsa parasını çıkarır!

Jose Mourinho'yu kovup Domenico Tedesco'yu getirmesi ve sezon başındaki takımın kötü performansı Koç'un başkanlığı kaybetmesine neden olmuştu. Tedesco kovulur gözüyle bakılıyordu şimdi göklere çıkarılıyor. Sadettin Saran gerçekten çok şanslı bir başkan.

Kaliteli bir kadro, başarılı bir teknik direktör, az borç ve Yiğit gibi gelecekte büyük para edecek genç futbolcuların yer aldığı bir takım devraldı.

Fenerbahçeliler, Koç'a ne kadar teşekkür etse az!

***



RUSYA İÇİN SAVAŞAN KÜRTLER

Evlilik vaadiyle Rusya'ya giden Kürtlerin Ukrayna cephesine gönderildiği iddia ediliyor.

Rudaw'ın haberine göre Erbil'in Bradost bölgesinden bir Kürt genç (Metin Wehab), dört aydır kayıp.

Ailesi, gencin "pasaport ve Rus eş" vaadiyle kandırıldığını ve şimdi Rusya'da Ukrayna'ya karşı savaştığını söyledi.

Metin Wehab'ın ağabeyi Siyamend Wehab 15 Ağustos'tan beri kardeşinden haber alamadıklarını söyledi:

"O gün kardeşlerimden birine bir video gönderdi ve videoda, 'Ben Rusya'dayım ve sınırda Ukrayna'ya karşı savaşıyorum' dedi." Aile, arayışları sırasında tanıdıkları olan ve Rusya'nın başka bir şehrinde savaşan başka bir Kürt gencine ulaştı.

Bu genç aileye, "Aramızda çok sayıda Kürt ve Iraklı Arap var" dedi.

Çok sayıda derken, acaba böyle kaç Kürt ve Arap genci var?

Zorla mı cepheye sürülüyorlar, yoksa asker maaşı mı alıyor belli değil.

Rusya asker sıkıntısı çektiği biliniyor. Daha önce de Kuzey Kore'den paralı askerleri cepheye sürmüştü.

Çağımızın en büyük sorunu göçmenlik.

Birçok insan daha iyi bir hayat için yaşamlarını riske atıyor. Görünen o ki, buna Rusya adına savaşmak da dahil olmuş!

***



HİTLER'İN ADAŞI!

Adolf Hitler'in adaşı, Namibya yerel seçimlerini art arda beşinci kez kazandı, iyi mi? Seçimleri Netflix mi yaptı acaba? Onlar sever böyle farklılıkları! Trans, lezbiyen, siyahi, Uzakdoğlu, Latin vs. aynı dizide oynatırlar! Yok, senaryo yazarları bile, Nazi sempatizanı bir Afrikalı karakter yaratmayı hayal etmemiştir. 59 yaşındaki siyasetçi Adolf Hitler Uunona, Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajda "Büyürken fark ettim:

Bu adam tüm dünyayı boyunduruk altına almak istiyormuş. Nazi ideolojisiyle hiçbir bağlantım yok" demiş.

Uunona'nın babası oğluna bu ismi verirken ne düşündü acaba? Nazi sempatizanıdır diyeceğim ama Namibya'da Hitler hayranı ne arar? Ari ırk yaratmaya çalışan Hitler, siyahi adaşını görse ne derdi acaba?

***



Altyazı

"Hayatın kolay olmasını beklemeyi bırak. Birinin seni kurtarmasını ümit etmeyi bırak. Sana yalan söyleyecek başka birine ihtiyacın yok. Bazı zor gerçeklerle yüzleşirsen inanılmaz bir hayatın olabilir.." (To The Bone)