Yeni yılla birlikte site ve apartmanlardaki aidatlara da zam geliyor.

Aidatlar eskiden kiracı ve ev sahiplerini zorlamazdı.

Son yıllarda bazı sitelerde aidatlara enflasyonun üstünde, yüzde 75–100 arası zamlar yapılması haberlere de konu oluyor.

Ekonomim'in aktardığına göre kimi bölgelerde aidatlar birkaç kat birden artarken, Muğla'da rekor seviyeler görülüyor.

İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerde ise bazı sitelerde aidatlar 10 bin lirayı aşıyor.

Büyük sitelerin giderlerinin yaklaşık yüzde 70'ini personel maaşları oluşturuyor.

Bir de mafyavari yöntemlerle büyük siteleri ele geçiren yönetimler var.

Toplantılarda belli bir çoğunluğu oluşturunca bu mafyatik yönetimler, fahiş aidatlarla kiracı ve ev sahiplerini bezdiriyorlar.

Uzmanlar site toplantılarında kararların yazılı olarak şerh düşülmesinin önemine dikkat çekiyor!

Yazılı şerh düşülmeyince hak aramak zorlaşıyor.

TÜİK verilerine göre, İstanbul'da 117 bini aşkın aile yüksek aidat yükü nedeniyle evlerini bırakıp daha uygun maliyetli ilçelere taşınmak zorunda kalmış.

Türkiye genelinde ise bu nedenle yer değiştiren aile sayısı ise yaklaşık 250 bin.

Kira artışlarını tartışırken, aidatlar da sessiz bir şekilde 250 bin insanı evinden taşınmak zorunda bırakmış.

Neyse ki, devlet bu soruna el attı. Sabah gazetesinin haberine göre konutlardan ofislere kadar milyonları ilgilendiren "Tesis Yönetim Yasası" Meclis'e geldi.

Yeni yasa çıktıktan sonra genel kurul toplanmadan ya da gerekli karar alınmadan TÜFE üzerinde artış yapılamayacak.

Yani enflasyon rakamlarının üstüne çıkılamayacak. Böylece aidatlar devlet güvencesine alınacak.

Ancak yasa Meclis'ten geçmediği için fahiş aidat artışları insanları bezdiriyor.

2026 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yasanın çıkması umarım gecikmez.

***



BAŞKA DERDİNİZ YOK MU?

Bir doktor, X'te şu paylaşımı yaptı:

"Kanyon'a öğle yemeğine gitmemek lazım.

Kapısında güvenlik sanki askeri tesise giriyormuş gibi arama yapıyor.

Sorsanız 'Sizin güvenliğiniz için' filan derler. Böyle bir güvenlik sorunu varsa sokakta da yürümememiz lazım."

Bir takipçisi de "Benim puro bıçağım vardı bir defa çantamda, içeri alamayız dediler" diye yanıt vermiş. Puro makası içeri sokamadığına üzülen kişiler anlaşılacağa üzere tuzu kuru insanlar.

Ama hayat bu! Bir manyağın nereden çıkacağı belli olmaz!

Biri o puro makasıyla bir şey kesse o zaman da "Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? AVM'de bile can güvenliğimiz yok!" diye ortalığı yangın yerine çevirirler.

İnsanlar üzerinden ne çıkacağını kestirmek zor.

Canı sıkılan tetiğe basıyor artık!

Normalde işini layıkıyla yapan güvenlikçiye teşekkür etmeleri gerekiyordu!

Keşke bütün AVM'lerde güvenlik prosedürleri harfiyen uygulansa.

***



YENİ BİR PAZAR HİLESİ

X'te şöyle bir paylaşıma denk geldim: "Pazardan az bir şey çilek aldım çocuklar isteyip durduğu için, mis gibi kokuyordu. Meğer kutunun altına çilek kokulu peçete koymuşlar. Yeni bir kazık yeme tecrübesine daha erişmiş oldum."

Fotoğrafta gördüğünüz çilek kokulu peçete oluyor. Ee bu mevsimde kokulu çilek arayanı kandırırlar! Ama ortada ticari bir zekâ yok. Bu bildiğin küçük dolandırıcılığa giriyor! Eskiden zevk için pazara giderdim. Gözünüzün içine baka baka çürük çarığı kese kâğıdına dolduranlara denk geldikçe ve pazar fiyatları marketleri katladıkça pazara gitmez oldum! Özetle hile dünyamızda 'çilek kokulu peçete' diye yeni bir karakter daha eklendi! Bence yazın bile çileklere çilek esansını sıkıyorlardır. Mis gibi kokuyorlar ama saman gibi tatları var!

***



BRAVO İSPANYA

İspanya devlet televizyonu, Eurovision'dan çekildiğini Gazze saldırılarını gösteren video ile duyurdu. Televizyon ekranını ikiye böldüler. Bir yanda bombardımanlar sonucu yerle bir olmuş Gazze ve ölen çocuklar, diğer yanda ise Eurovision'dan görüntüler.

Protestonun kralını yapmış İspanyollar. Helal olsun. İspanya'nın dışında İrlanda, Hollanda ve Slovenya da Gazze'de yaşanan insanlık suçlarını ve İsrail'in Eurovision'a katılmasını protesto etmek için yarışmadan çekildiler. Onlara da bravo!

***



HİÇ Mİ SOSYAL MEDYA TAKİP ETMİYORSUNUZ?

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Zabıta Müdürü Abdürrahim Altıntaş'ın sağlıksız koşullarda üretim yaptığını tespit ettiği pideciyi mühürleme görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Altıntaş'ın pideciye "Sizi insan sağlığıyla oynatmam. Hiç mi haber izlemiyorsunuz, hiç mi kendinize saygınız yok sizin? Burayı mühürlüyoruz!" sözleri büyük alkış almıştı. İddiaya göre Altıntaş, kahvehanede oturuyorlar diye şikâyet edilen zabıta memurlarını "Benim personelim hiç mi dinlenmeyecek?" diye savunup, yöneticisiyle tartıştığı için görevden alınmış.

Zabıtaları şikâyet edenler ise hijyen kurallarına uymadıkları için ceza kesilen kafe ve fırının sahipleri oldukları iddia ediliyor! Altıntaş'ın tartışırken neler söylediğini bilmiyorum ama işini başarıyla yaptığı için övgü alan bir müdürü kısa bir süre sonra görevden almak kafalarda soru işareti oluşturur!

İlçe belediye başkanı hiç mi sosyal medyayı takip etmiyor?

Acaba Devrek küçük yer kimsenin umurunda olmaz diye mi düşündü?

***



Altyazı

"Bu burçlar falan var ya, çok saçma. İnsanın kişiliğini doğum tarihinden anlayamazsın. Anadolu insanı bunu bilir. 'Burcun ne?' diye sormaz. 'Memleket nere?' diye sorar." (Şahsiyet)