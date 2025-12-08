Muş'ta yaşayan 86 yaşındaki Rüstem Balık'ın 50 yıldır sadece çay ve gofret tüketerek hayatını sürdürdüğü iddia ediliyor.

Rüstem dede, 50 yıl önce askerde geçirdiği mide rahatsızlığından beri yemek yiyemiyor.

Dört yıl önce hayat arkadaşını kaybeden Rüstem dede, kendi yaptığı evde tek başına yaşıyor ve gününün büyük bir bölümünü evde geçiriyor.

Rüstem dedenin öz yeğeni Hüseyin Dinçer, "Çay ve gofretle nasıl yaşadığını bizler de hayretle izliyoruz. Bu, Cenab-ı Allah'ın takdirinden başka bir şey değil. 50 senedir hiç ekmek bile yememiştir.

İnsan bir gün bir şey yemese nasıl yaşar, anlamıyoruz; onun bu şekilde yaşaması bambaşka bir durum.

Şimdi yokuşa vursa dağa çıkar; hiçbir şey yemediği hâlde hâlâ yürüyüp tırmanabiliyor.

Bu takate, bu kuvvete bakınca insanlar gerçekten hayret ediyor" dedi.

Hadi bilim insanları bunu da açıklayın?

Eğer iddia doğruysa bir insan sadece çay ve gofretle 50 yıl nasıl yaşar?

Üstelik Rüstem dede, yalnız ve fazla hareket etmeden evde oturup 86 yaşına ulaşarak, hareketsiz ve yalnız yaşamanın insan ömrünü kısalttığı sonucuna varan araştırmaları da taca çıkarmış oldu!

Bir insan sıfır lif tüketerek nasıl hayatta kalır?

Sevgili Rüstem dede senin nasıl bir karaciğerin ve kalbi var? Üstelik sigara da içiyorsun!

Milyar dolarlık sağlıklı yaşam ve beslenme sektörü için büyük bir tehditsin sen!

Organik çay içsen, doğal gofret yesen hepimizi gömersin sen!

Evet, sürekli brokoli yiyen, yeşil çay içen, glütensiz beslenenler, her gün 10 bin adım atanlar, B,C,D,E vs. bütün vitamin takviyelerini alanlar, fast-food gördüğünde koşar adım kaçanlar, ağzına işlenmiş gıda sokmayanlar söz sizde!

Rüstem dede nasıl 86 yaşına kadar yaşadı? Yoksa tüm sırrı gofreti ısırmadan çaya banması mı?

Zaman zaman böyle ezber bozan insanlar çıkıyor. Örneğin İran'da "hasta olma korkusuyla" 50 yıldan fazla süredir yıkanmayan, çöplerden bulduklarıyla beslenen bir adam vardı.

Haber olduktan sonra ikna edilip yıkanınca 94 yaşında ölmüştü.

2020 yılında dünyanın en yaşlı adamı Güney Afrikalı 116 yaşındaki Fredie Blom, pandemi karantinasında tütün alamadığı için isyan edince haber olmuştu ve sonra da öldü!

Uzun ömürlülüğünün özel bir sırrı olmadığını belirten Blom, "Tek bir şey var - o da yukarıdaki Tanrı. Tüm güç O'nda. Benim hiçbir şeyim yok. Her an düşebilirim ama O beni tutuyor" demişti.

Elbette bu sıra dışı insanlara bakıp sağlıklı yaşam reçeteleri palavradır diyemeyiz ama insanoğlunun daha keşfedilmemiş birçok özelliği olduğu ortada!

Sağlıklı yaşam adına bugün doğru bildiklerimiz 30 yıl sonra yanlış da çıkabilir!

***



ARABALARIN DEVRE DIŞI KALMA İHTİMALİ!

Rusya'da farklı bölgelerdeki yüzlerce Porsche sahibi, araçlarında alarm sisteminin kendi kendine devreye girdiğini ve kontağı açmayı engellediğini açıkladı.

Üstelik bu durum yüzlerce kullanıcı tarafından aynı anda rapor edildi.

Bazı araç sahipleri akü bağlantısını söküp geçici çözüm buldu, ancak çoğu araç tamamen kilitlendi.

Bayiler de sistemle bağlantı kuramıyor.

Kesintinin kaynağı hâlâ bilinmiyor.

Porsche'nin 2022'den beri Rusya'ya yeni araç göndermemesi, teknik destek erişimini daha da zorlaştırdı. Bu durum bana daha önce yaşanmış iki olayı hatırlattı:

Elon Musk'ın Çeçenistan lideri Kadirov'a hediye ettiği Cybertruck aracını uzaktan devre dışı bırakması.

Ve İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırıda çağrı cihazlarını uzaktan bir komutla patlatması.

Tüm bu olaylar internet bağlantısıyla uzaktan yazılım güncellemeleri yapılan araçların istendiğinde devre dışı bırakılma ve hatta lityum tabanlı batarya kullanan araçların uzaktan patlatılma ihtimalini gündeme getiriyor!

Bu araçları üreten firmaların nasıl yazılım ve algoritmalar kullandığı bilinmiyor.

İstedikleri an uzaktan aracı devre dışı bırakabilirler. Hatta araçların konumunu takip edebilirler, araç içi dinleme ve veri sızdırma gerçekleştirebilirler.

Bu risk uzaktan bağlantı teknolojisine sahip olan bütün modellerdeki araçlar için geçerli. Kötü niyetli insanlar da uzaktan erişim yeteneğine ele geçirip aracın fren sitemini devre dışı bırakabilirler ya da aracı kontrolden çıkarabilirler.

Polis ve askerlerin kullandığı araçlarda risk faktörü daha da artıyor!

Gelecekte emniyet güçlerinde yüzde 100 oranında elektrikli ya da hibrit araçlara geçilmemeli.

Belli oranda manuel araçlar da kullanılmalı.

Akıllı elektrikli ya da hibrit araçların yerli üretimine hız verilmeli.

Düşünsenize; bundan 20 yıl sonra bir savaş çıkıyor ve uzaktan müdahale ile askeri araçlarınız devre dışı bırakılıyor!

Her şey bir tuşa basmaya bakar! Teknolojide geride kalan ülkeler gelecekte daha büyük tehditlere maruz kalacağı kesin gibi görünüyor.

***



MİLYONLARCA İNSANLA DALGA GEÇİLİYOR!

Puan farkı bire inince Galatasaray camiasının ortalığı yangın yerine çevireceğini, hakemleri sindirmeye çalışacaklarını, TFF'yi tehdit edeceklerini, mağduru oynayacaklarını ve sonrasında ne olacağını yazdık.

Ve beklendiği gibi oldu.

Tüm Türkiye'nin gözleri önünde Samsunspor'un son dakikada penaltısı verilmedi.

Bazı Galatasaraylı yorumcular bile bu durumdan utanıp "Şimdi haksız puan kazanıldı diyecekler" diye isyan ettiler.

TFF de acil toplantı yapılacağını açıkladı. Benim anlamadığım; herkes bu skandalları görüyor, isyan ediyor ama yıllardır bir şey değişmiyor! Bu nasıl bir güçtür?

Diğer takımlar futbolda var olan olağan puan kayıplarını yaşarken, bir takımın puan kaybının minimumda tutulması olacak iş değil! Yıllardır devam eden hakem skandalları hep bir takımın işine mi yarar?

Bu ülkede Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, Samsun vs. birçok kulübün milyonlarca taraftarı var! Taraftarlar ve şehirlerarasında kutuplaşmalar başladı! Yaşanan skandallar artık ülkedeki adalet duygusunu da sarsacak boyuta ulaştı. Çünkü bu skandallar canlı yayında, milyonlarca insanın gözleri önünde oluyor!

Devletin artık bu soruna el atması gerekiyor!

***



Altyazı

"Beynimizin potansiyelinin çok azını kullanırız. Bu uyanıkken doğrudur ama uyurken zihnimiz neredeyse her şeyi yapabilir." (Inception)