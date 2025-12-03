Papa 14'üncü Leo'nun ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği İznik'te kiralar yüzde 71 oranında arttı, iyi mi?

Sosyal medyada "Papa öncesi–Papa sonrası ev fiyatları" başlıklı videolar peş peşe paylaşıldı.

Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Başkanı Göksel Birsen şu açıklamayı yaptı:

"Papa'nın geleceği belli olduğu andan itibaren fiyat artışları başladı. Özellikle göl manzaralılarda çok artış var. Üstelik bu fiyat artışı, piyasa durgun olmasına rağmen yaşandı.

Özellikle İstanbullular çok yatırım yapıyor. Osmangazi Köprüsü açılınca ilk dalga gelmişti, bu da ikinci dalga şu anda.

Konut metrekare bakınca son 1 yılda yüzde 59.24'lük bir artış oldu, kiralarda artış yüzde 71 oldu."

Sosyal medyada "Böylece Papa'nın neden geldiği de anlaşıldı", "Papa kira artışı ayini yaptı galiba!" gibi esprili paylaşımlar yapıldı. İlan sitelerinde "Papadan kutsanmış ev" diye ilan girerlerse şaşırmam!

Şaka bir yana. Fırsatçılıkta üstümüze yok!

Papa, İznik'e gelince ne değişti ki?

Evlerdeki inşaat kalitesi mi artı birden?

Turist sayısında bir artış olsa bile bu en fazla otel fiyatlarına yansır.

Papa'nın ayini İznik'te antik Aziz Neophytos Bazilikası'nın arkeolojik kazı alanının yakınında kurulan bir platformda gerçekleşti.

Yani İznik'te öyle gezilecek fazla tarihi alan da yok!

Bu işten en karlı Ticaret Bakanlığı çıkar!

Artık haksız kira artışına ceza uygulanıyor!

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl emlak ilanlarında haksız fiyat artışı yapan 1416 kişiye toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulamıştı.

İznik'teki 'Papa fırsatçılarına' kesilecek cezalarla ilgili haberleri yakında okuruz!

***

İSTANBUL'UN OTOPARK SORUNU

İstanbul'da Kadıköy ve Ümraniye'de çekilen otomobil, motosiklet ve scooter'ların kaldırımlara park ettiği, bunlar yetmezmiş gibi esnafın kaldırıma masasandalye koyduğu videolar sosyal medyada viral oldu.

Kadıköy'de videoyu çeken vatandaş birbirine bitişik bir şekilde park eden araçlar yüzünden yolun karşı tarafına geçemeyip "Geçebilene aşk olsun" diye isyan ediyordu.

İstanbul'da gerçekten büyük bir otopark sorunu var.

Otopark fiyatları sürekli yükseliyor. Çünkü otoparklar yeterli değil ve trafiğe sürekli yeni araç katılıyor.

Sürücüler boş buldukları her yere araçlarını park ediyor.

Böyle olunca da kaldırımlarda yürüyecek alan kalmıyor.

İnsanlar artık bir daha park yeri bulamam diye araçlarına binmiyor!

Acil durumlarda ambulans ve itfaiye araçları olay yerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Yeni otoparklar inşa edilmeli ve İstanbul trafiğine katılacak yeni araçlara bir sınır getirilmeli.

***

DÖRT ÇEŞİT YEMEK 200 TL!

İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen oyuncu Sarp Levendoğlu, "Datça ekonomik bir yer. Bir esnaf lokantasında 4 çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 TL ödüyorum" demiş.

Kış sezonuna girilse de Datça gibi turistik bir yerde dört çeşit yemeğin 200 TL olması süper ucuz!

Levendoğlu acaba nerede yemek yiyor?

Sanayide salaş bir lokantadan mı bahsediyor?

Üç ay önce orda sadece bir çorbaya 175 TL vermiştim. Sıradan bir lokantaydı!

Dört çeşit yemeği evde belki 200 TL'ye mal edebilirsiniz.

Levendoğlu o esnaf lokantasını açıklasın, belki yolumuz düşer uğrarız.

***

ÖZGÜRLÜĞE KAÇIŞ

Hatay açıklarında gemiden denize düşen angus, yüzerek karaya ulaşmış.

Balıkçı ağlarına takılan angusu vatandaşlar kurtarmış.

Angus gemiden düşer mi?

Gemideki vahşi, acımasız koşullardan kaçmış zavallı hayvan.

Aslında esaretten kurtuluş ve büyük bir yaşam mücadelesi örneğiyle karşı karşıyayız.

Şimdi o angusa ne olacak?

Umarım kesilmez, yaşamasına izin verilir.

***

ARKEOLOJİK KAZIDA SİNAN ENGİN ÇIKTI

Sosyal medyada şöyle bir habere rastladım:

"Şanlıurfa'daki Sefer Tepe kazılarında ortaya çıkarılan, yaklaşık 10 bin yıllık insan yüzü heykelinin günümüzde yaşayan futbol yorumcusu Sinan Engin'e benzerliği dikkat çekti."

Kim akıl etti ya da fark etti bu benzerliği acaba?

Gerçekten benziyor! Böylece 'Derin Futbol' programına da malzeme çıktı.

Bakalım programda nasıl espriler yapılacak?

***

SPORUN ANTİDEPRESAN ETKİSİ

Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 30 dakikalık tek bir egzersiz seansının anında antidepresan etkisi yarattığı ortaya çıktı.

18 ile 40 yaşları arasında 40 yetişkin insanın önce ruh hali incelendi.

Ardından bu kişiler kalp atış monitörü takılı halde 30 dakika boyunca bir koşu bandında koştu.

Egzersizden hemen sonra tekrar ruh halleri incelendi ve ilk incelemede hem kaygı ve depresyon belirtileri olan hem de olmayan katılımcılar, anlamlı bir ruh hali yükselişi yaşadığı gözlendi.

Katılımcıların öfke, kafa karışıklığı, yorgunluk, depresyon ve kaygılarında düşüş, benlik saygıları ve enerjilerinde ise artış gözlemlendi.

Böylece yürümenin, hafif koşu yapmanın faydalarına bir yenisi daha eklendi.

Kaygılı ya da öfkeli misiniz, ruhsal anlamda kendinizi kötü mü hissediyorsunuz hemen ilk iş antidepresan almayın. Yürüyün ya da biraz spor yapın yeter.

Özellikle yürüyüş yapmak en kolay, en ucuz, en faydalı sporlardan biri.

***

Altyazı

"Masumiyet, kötülüğün asla hayal edemeyeceği bir güce sahiptir." (Pan'ın Labirenti)