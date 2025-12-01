Coca-Cola'nın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a sponsorluk teklifi sunduğu haberleri çıktı.

Ama Trabzonspor ve Beşiktaş'ın söz konusu şirketin, İsrail'e destek vermesini gerekçe göstererek teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den ise bu yazı yazılırken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya bu haberlerle çalkalanırken 2023 yılında 'Coca-Cola, Filistin'de ne yapıyor?' başlıklı yazım, tekrar gündeme geldi.

"Yazdıkların doğru mu?" diye mesajlar aldım.

İspanya'dan kovulan Yahudilere kucak açmış, açlıktan kırılan İrlandalılara gemilerle buğday yollamış, her dinden ve dilden insanın kardeşçe yaşadığı bir imparatorluğun torunları olarak günümüzde de yokluk, baskı vs. gören her halka elimizden gelen yardımı yapıyoruz.

Filistin halkına uyguladığı zalimliklere karşı İsrail ile her cephede mücadele eden bir devletimiz ve halkımız var.

İsrail'e destek verdiğine inanılan markalar da zaman zaman boykot ediliyorlar.

Bu açıdan bakıldığında futbol takımlarının Filistin halkına olan hassasiyeti anlaşılıyor, lakin sosyal medyada bazen yanlış algılar oluşuyor.

Evet, iki yıl önce yazdıklarım doğru, hatta fazlası var.

Coca-Cola, Filistin'in üçüncü büyük işvereni ve beşinci büyük yatırımcısı.

Şirketin Filistin'deki beş fabrikası ve yedi dağıtım merkezinde 1000'e yakın Filistinli çalışıyor.

Coca-Cola faaliyetleriyle ilgili alt sektörlerden Filistin'de 6 bin 500'den fazla aileye geçim kaynağı sağlıyor.

Şirketin Filistin'deki rolü sadece istihdam ve yatırım ile sınırlı değil.







FİLİSTİNLİLER MEMNUN

Coca-Cola ürünlerinin Filistin'deki şişeleme ve dağıtımını yapan NBC şirketinin Filistinli Genel Müdürü İmad Hindi bakın neler diyor:

"Coca–Cola, 20 bine yakın çocuğun okulda bilgisayara erişmesini sağlayan teknoloji laboratuvarları kurdu.

30 bini aşkın Filistinlinin temiz suya erişimi sağlıyor. Filistinli gençler için istihdam fırsatları oluşturmak için eğitimler veriliyor.

44 köy okuluna bilgisayar laboratuvarı kuruldu ve bu okullarda dağıtılan 723 tablete ek olarak bilgisayar, internet erişimi sağlandı.

Kadın ve çocuklar için 11 devlet hastanesinde, kütüphane kuruldu..." diyor.

Öte yandan şirketin sahiplerinin Yahudi olduğu iddiaları da gerçeği yansıtmıyor.

Coca-Cola'nın yüzde 100'ü halka açık. Dolayısıyla tek bir sahibi yok, 230 binin üzerinde hissedarı bulunuyor.

Eğer şirketin en büyük hissedarlarından Warren Buffett, Yahudi diye bu küresel marka boykot ediliyorsa bu bilgi de yanlış!

Buffett, Yahudi değil, Agnostik'tir.

Derdim bu şirketi savunmak da değil, gazlı içecek de hiç içmem.







Boykotun haksız ve anlamsız olduğunu, sadece Filistin halkına değil Türkiye'ye de zarar verdiğini anlatmaya çalışıyorum.

Türkiye'de de 11 fabrikası olan Coca-Cola, ortalama yıllık 47 bin kişiye sanayi ve hizmet sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

Türkiye üzerinden Türki Cumhuriyetlere yapılan yatırımları da hesaba katarsak devasa bir istihdam ve yatırımdan bahsedebiliriz.

Filistin halkı, şirketin yatırım ve yardımlarından memnunken, bu mantıksız boykotun Türkiye ekonomisine verdiği zararı siz tahmin edin!

Boykot edecek Yahudi patronlu küresel markalar arıyorsanız Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Facebook, Instagram, WhatsApp hemen elinizin altında duruyorlar!

Neredeyse dünyadaki tüm bilgisayarların içindeki ana işlemcinin yapımcısı INTEL'in kurucu ortaklarından Gordon Earle Moore da Yahudi'ydi.

INTEL, İsrailli teknoloji şirketlerine sürekli yatırım yapıyor. En son Mobileye'e 15.3 milyar dolar yatırım yaptı!

İsrail'e gerçekten zarar vermek istiyorsanız; Instagram'ı, WhatsApp'ı cep telefonlarından silmeye, INTEL'i de bilgisayar gibi teknoloji aletlerden söküp atmaya var mısınız?

Meseleye böyle bakınca boykot mantıksız geliyor değil mi?

Asıl yanlış TBMM'in restoranında başlıyor, orada da boykot var ama çoğu vekil, dışarıda bu gazlı içeceği içiyor!

Büyükler böyle yaparsa, sadece vatandaş ne yapmaz!

Türkiye ekonomisini, Filistin ve ülkemizdeki on binlerce çalışanın geleceğini düşünüyorsak aklıselim hareket etmeliyiz.







İNGİLİZCE ÖĞRETEMİYORUZ

Türkiye, İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde 116 ülke arasında 65. sırada yer aldı ve 'düşük yeterlilik' seviyesinde değerlendirildi.

12 yıllık temel eğitimde çocuklara İngilizce öğretemiyoruz. Ülkemize gelen bazı Afrikalılar ve Arap ülkeleri vatandaşlarının iyi derece İngilizce ve Fransızca konuşuyor olmaları da önemli detay!

Bir dönem İngiltere ve Fransa'nın kolonisi olan ülkelerde demek ki, yabancı dil eğitimine sağlam temeller atılmış.

Gerçekten yabancı dil öğrenmek isteyene günümüz teknolojisinden kaynak sonsuz! Çoğu da internette ücretsiz. İngilizce, matematik, fizik vs. hiç fark etmez. Çocuklara bilgiye nasıl ulaşacaklarını ve kendilerini nasıl geliştireceklerini öğretecek bir sistem yaratmalıyız.







MASA ÜCRETİ...

Kafe ve restoranlardaki masa ücreti uygulaması tepki çekince Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş.

Haberlerde yeni etiket yönetmeliği taslağına göre, bahşiş ve kuver ücreti dışında tüketicilerden servis ya da masa ücreti adı altında hiçbir ek ödeme talep edilemeyeceği belirtiliyor.

'Bahşiş ve kuver ücreti dışında' denmesi bence kafa karıştırır.

İşletmeler masa ücretini de bahşiş ve kuvere ekleyebilirler.

ABD'deki gibi bahşiş zorunlu olsa ve oranı düşük ama net bir şekilde açıklansa, herkes ne ödeyeceğini bilir ve ona göre hareket eder!

Bahşiş garanti olunca hizmet kalitesi düşerse, müşteri de ona göre seçim yapar.







