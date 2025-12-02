Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çifti, çocuklarının eğitimi için Londra'ya yerleşti.

Ünlü çift, İstanbul'daki evlerini kapatmadı.

Böyle birçok ünlü var. Bir iş çıktıkça Türkiye'ye geliyorlar. İş bitince de yurt dışına dönüyorlar.

Yurt dışında kariyer yapıp orada çalışan ünlü sayısı bir elin parmaklarını geçmez!

Ee böyle güzel parayı Türkiye'den başka nerede kazanacaklar!

Bu formülü en iyi uygulayan Halit Ergenç- Bergüzar Korel çifti. Çocukları Ali, Han ve Leyla'yla birlikte İngiltere'ye yerleştiler. Oğulları Ali, evlerinin yakınındaki bir okula yazdırıldı. İstanbul'daki evleri duruyor. İş çıktıkça Türkiye'ye geliyorlar.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın da eşi Selin Gökbakar de çocukların eğitimi için Londra'ya taşındı. Projeler oldukça Türkiye'ye geliyorlar.

Ünlü aktör Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar da çocuklarının eğitimi için Dubai'ye yerleşti. Düzyatan, Dubai- Türkiye arasında mekik dokuyor.

Londra'da son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un ev aldığı iddia edilmişti.

İnci Türkay ve Atilla Saral'ın da yaşadığı Londra'da, Mustafa Sandal gibi birçok ünlü ismin evi bulunuyor.

2012 yılında yatırım danışmanı Efe Kapancı ile evlenip Londra'ya yerleşip ortadan kaybolan Aysun Kayacı hala İngiltere'de yaşıyor.

'Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel ise ABD'de TIR şoförlüğü yapmaya başladı, sonra işini ilerletti TIR işletmeciliği yapıyor.

Dört çocuğu ve eşiyle mutlu bir şekilde ABD'de yaşıyor.

Ünlüler böylece çocuklarını yaşadıkları ülkenin sistemine sokmuş oluyorlar. Çocukların ana dili gibi İngilizce, Fransızca, Almanca vs. konuşmaları büyük avantaj.

Türkiye'deki özel okul fiyatları o kadar yükseldi ki. Durumu iyi ya da orta seviyede olup sırf çocuklarını okutmak için yurt dışına taşınanlar da var.

Bazen Londra'da ücretsiz bir devlet okulu, Türkiye'deki özel okuldan daha avantajlı olabiliyor.

Elbette İngiltere, Almanya da eskisi gibi değil. Çok göç aldıkları için eğitim ve sağlık sistemlerinde düşüş başladı.

Yani ünlü Türk ailelerin çocukları Londra'da devlet okuluna gidiyorsa Pakistanlı, Suriyeli göçmenlerin çocuklarıyla okuma ihtimali olabiliyor.

Eğer okul kötüyse çocuklarını özel okula yollayanlar da var.

Öte yandan ünlü çocuğu olup da yurt dışında eğitim alıp, başarılı olana da pek rastlamıyoruz.

Genelde ünlü çocukları yurt dışında bir şey olmayacaklarını anlayınca Türkiye'ye dönüp ağa, mafya dizilerinde yan rollerde oynuyorlar, vasat manken, şarkıcı ya da influencer olarak hayatlarına devam ediyorlar.

Maksimum seviye ailesinden kalan mirasla ticareti tutturanlar olabiliyor sadece.

Defne Samyeli de çocuklarını yabancı dadılarla büyütmüştü, sonuç ortada!

Zirveye ulaşanlar genelde sıfırdan en zor seviyeden hayata başlar.

Zorluklar onları bugünkü başarılı insan haline getirir.

Başarılı insan çocuğum benim gibi zorluk yaşamasın der, ona konforlu bir hayat sunar ve genelde de o çocuk, zorlu sınavlardan geçmediği için babası, annesi kadar başarılı olamaz.

Hayat genelde böyle ilerliyor.

***

PİTBULL TEHLİKESİ

Ankara'da evlerine girmek üzere asansörden inen Öztürk Ailesi'nin bir buçuk ve beş yaşlarındaki çocukları, karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar tedavi altına alındı.

Çocukların babası şöyle konuşmuş:

"Köpeğin sahibi psikolojik olarak sıkıntılı. Hakkında 12 tane şikâyet var ve hiçbir şey yapılmamış.

Oğlumun parçalanmış yüzüne bakamıyorum. Bunlar dışarıda gezerse evlatlarımın yüzüne nasıl bakacağım?"

Muhtemelen köpeğin sahibi tutuksuz yargılanır.

Aile olayın peşini bırakmasa bile birkaç ay yatar çıkar ya da para cezasıyla kurtulur!

Peki, yüzü parçalanan çocuk ve kardeşinin yaşadığı travma ne olacak?

Uslu pitbull köpekler de olabilir lakin genelde bu köpekler tehlikeli ırk kategorisine giriyor.

Ve bazen insanları öldürebiliyorlar.

Bu köpeklerin ağızlıksız dolaştırılmasının para cezası var ama bu kurala uyan köpek sahibi çok az.

Yasa var ama uygulanmıyor!

Hiç abartmıyorum nerde arıza, psikopat tip varsa ellerinde Pitbull cinsi köpek var!

Bir de bu güçlü hayvanı zapt edemeyecek kadınlarda da Pitbull görüyorum.

Pitbull cinsi köpeklerin satışını engellemek için polisin operasyonlar düzenlemesi gerekiyor.

Bunları yetiştiren ve internetten satanlar belli. Çok rahat bulunabilirler!

Pitbull sahibi olmak silah taşımak gibi bir şey! Cezalar da ona göre artırılmalı!

Çocuk yaralı yüzüyle ömrünün sonuna kadar yaşayacak ama Pitbull'un sahibi küçük bir cezayla kurtulacak!

Adil mi şimdi bu?

***

HER İHTİMALİ DÜŞÜNMELİYİZ!

Süreyya Kara isimli bir vatandaş, sosyal medyada Bakırköy'de kaçırılmaya çalışıldığı anı anlattı:

"Yolda yürürken bir kadın çiçek uzattı ama elinde başka çiçek yoktu. 'Hayır' dedim.

Para almayacağını söyledi. Yine istemedim, çiçeği koklatmaya çalıştı.

Başım döndü ve kadını itip etraftan yardım istedim.

O an iki adam bize doğru geliyordu hemen bir dükkana girdim ve oradan çıkmadım.

27 yaşındayım. Kalabalık ortamda bu benim başıma geliyorsa herkesin başına gelebilir."

Olay doğru mu bilmiyorum. Bazen toplumda güvensizlik ruh hali aşılamak için trol hesaplardan bu tarz paylaşımlar yapılıyor.

Ancak bu olayda vatandaş ismini soyadını açıklamış ve video çekmiş. Başkalarını uyarmak istediğini belirtiyor.

Umarım önce polise gitmiştir!

Ne olursa olsun tanımadığımız insanlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bazı kimyevi maddeleri bir kere koklamanız yeterli! Özellikle kız çocukları dikkatli olmalı. Dışarıda kime denk gelecekleri meçhul.

Organ mafyası da karşısına çıkabilir, çocuk kaçıran da! Allah korusun. Her ihtimali düşünmeliyiz.

***

Altyazı

"Savaş, gençlerin ölmesi, yaşlıların konuşmasıdır." (Truva)