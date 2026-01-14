Vedat Milor, çemen üzerinden ilişki tavsiyesi verdi.

Çemenin tam bir 'litmus testi' olduğunu söyleyen Milor, "Çemen ve pastırma kokusu güzel bir şeydir. Bir kadın, çemen kokusunu beğenmiyorsa; eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın, evliyseniz hemen boşanın" dedi.

Litmus kimyasal bir test; bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu ortaya çıkarır.

Ama bu terim günlük hayatta da 'kesin sonuç veren belirleyici sınav' anlamında kullanılır.

Yani Milor, eğer çemeni çok seviyorsanız, pastırmasız yapamam diyorsanız baştan bu testi uygulayın, ona göre karar verin diyor. Ya da ironi yapıyor.

Aslında Milor da çözdü bu sosyal medyada etkileşim kazanma işini.

Basit ilgi çeken tartışmalar açarak etkileşimini artırıyor.

Ancak çemen mutfağımızın önemli lezzetlerinden biri olduğu için bu tartışma önem kazanıyor. Her ne kadar fiyatı sürekli artsa da pastırmayı çok seviyoruz.

Çemen ayrıca kahvaltılık soslarda da çok kullanılıyor.

Ancak, pastırmayı, çemenli sosları fazla kaçırınca ortaya çıkan ağır koku terle de birleşince rahatsız edici olabiliyor.

Özellikle kadınlar çemen kokusundan rahatsız oluyor.

O zaman ne yapacağız? Çemenli yiyecekleri abartmadan yemeye çalışacağız, eğer çemeni çok kaçırırsak da duş almayı ihmal etmeyeceğiz.

Peki, vatandaş ne düşünüyor bu konuda.

İşte sosyal medyada Milor'un "Bir kadın, çemen kokusunu beğenmiyorsa hemen ayrılın" önerisine gelen yanıtlardan bazıları:

"Vedat abi gurme değil, gizli boşanma avukatı. O kokuyla zaten yenge seni boşar, sen zahmet etme!"

"Pastırma çok severim ama 3 gün kokma fikri hiç hoş değil."

"Hocam ağzının tadını biliyorsun, bu taviz verilmeyecek bir kırmızı çizgidir."

"Sevmem, yiyenle de aynı hanede yaşamayı tercih etmem. Küçükken evde eksik olmazdı, evin erkekleri tarafından sevilir ve onlardan sonra tuvalete girilmezdi."

"Pastırma manifestosu! Çemen sevmeyenle yollar ayrılır mı? Katılıyorum, lezzet öncelikli!"

"Eşime çemen koklattım az önce. Artık eski eşim."

***



BERBERİN PROFESÖRDEN ÇOK KAZANMASI

Berberler Odaları 2026 yılı fiyatlarını açıklamaya başladılar. Bu paylaştığım görsel Balıkesir fiyatları.

Geçen hafta İstanbul- Beşiktaş'ta gittiğim berber benden saç-sakal tıraşı için 800 TL aldı. Bu fiyata yıkama dahil değil!

Elbette ortada bir el emeği ve ustalık var!

Pandemide berberlerin önemini anlamıştık ama yine de giderleri fazla olmayan bu iş için alınan ücretler yüksek değil mi? Bir de damat tıraşı neden 2 bin 500 TL! Aynı işlem yapılmıyor mu? Sosyal medyada bir kişi evleneceği zaman normal kıyafetle berbere gittiğini yazmış! Bir berber günde 10 kişiyi tıraş etse ayda 180 bin TL kazanç demek!

Birçok berber günde 10'dan fazla müşteriye bakıyor!

Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri serbest meslek statüsünde olup verilen hizmet bedelinden yüzde 20 oranında KDV ödemek zorundalar ama ben 53 yaşıma geldim hayatımda hiç berberden fiş almadım!

Çoğu berber kredi kartı da kabul etmiyor. Vergisini hakkıyla yatıran berberler de vardır elbette ama sürekli nakit akışının olduğu bu meslekte genelde 4-5 bin TL aylık gelir beyan edilmesi trajikomik bir durum! Doktorlardan, mühendislerden, profesörlerden bile çok kazanan berberler var!

***



NEDEN ŞANTİYELERİ İZLEMEYİ SEVİYORUZ?

Ordu'da bir inşaat firması, vatandaşların inşaatı izleyebilmesi için televizyon şeklinde izleme alanı yaptı.

Bence süper fikir.

Milli geleneğimiz olan inşaat şantiyelerini izleme aktivitesi böylece daha güvenli yapılacak.

Aslında bu Türklere has bir durum değil. Her ulustan insanlar inşaat şantiyelerini izlemeyi seviyor. Ve bu tutkunun psikolojik bir açıklaması var: İşte uzmanların yorumu: Tahrip etme, yıkma ve kontrol etme içgüdülerimiz burada anahtar rolde.

Freud'un 'Thanatos' adını verdiği ölüm dürtüsü, kendisini çocukluğumuzdan itibaren 'yıkma isteğiyle' ortaya koyuyor. Çocukluğumuzda kırdığımız, parçaladığımız oyuncakları düşünün! İş makinelerini izlerken de aslında 'kendimizi onların yerine' koyarak bu dürtüleri tatmin ediyoruz. Bu durum; bir filmin başrolüyle 'özdeşleşmemize' benziyor.

İş makinelerinin teknik detayları, sahip olduğumuz öğrenme refleksiyle bir araya geldiğinde, bu makinelerdeki 'hareketleri yapabileceğimiz' duygusuna kapılmaya neden oluyor. Bu nedenle izlemekten kendimizi alamıyoruz. Bu tutkuyu paraya çeviren şantiye görüntülerini yayınlayan internet siteleri bile var.

***



TAŞINMAZLARDA GÜVENLİ SATIŞ İŞLEMİ

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini taşınmaz satışlarına da getiriyor.

1 Mayıs 2026'dan itibaren konut ve arsa satışlarında bedelin, mülkiyet devriyle eş zamanlı ve güvenli sistem üzerinden ödenmesi zorunlu olacak.

Böylece rayiç bedeli ya da bu bedelin biraz üstünden gösterilen satış işlemlerinde yaşanan vergi kayıpları ortadan kalkacak.

Elden yapılan ödemelerle ortaya çıkan kayıt dışı işlemler azalacak.

Bence bu işlemin asıl faydası, elden nakit ödemelerde ya da alıcı dışında farklı kişilere yapılan IBAN ödemelerinde yaşanan dolandırıcılık olaylarını azaltması olacak. Nakit elden ödemeler sonrası banka ve tapu dairelerinin önünde yaşanan hırsızlık olayları da azalacak.

Yeni sistemde ödeme ve tapu devrini aynı anda yapıldığı için dolandırıcılık faaliyetlerine de engel olunmuş olacak.

Yine de taşınmaz malların gerçek değeri üzerinden yapılan satış işlemlerinde ortaya çıkacak vergi miktarı asıl belirleyici olacak.

Eğer hem alıcı hem satıcı ödediği vergiyi yüksek bulursa yine hileye başvurabilir ve bundan da en çok saf vatandaşlar zararlı çıkabilir. Özetle taşınmazlardaki alımsatım işlemlerinde vergi miktarını da makul seviyede tutmakta fayda var!

***

Altyazı

"Yazar ruhunu harekete geçirmek için yazmalıdır, para kazanmak ya da putperestleri beslemek için değil." (Zerkalo)