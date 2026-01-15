Ünlü oyuncu Halit Ergenç ile işadamı İzzet Hızlı'nın yatırımcıları arasında bulunduğu Levent Börek, Londra'da 2. şubesini açmış.

2026 yılında şube sayısının dörde çıkarılması planlanıyormuş.

Yurtdışında yaşayan oyuncuların sayısı artıyor.

Proje oldukça Türkiye'ye geliyorlar ve kazandıkları parayla da Avrupa'da yatırım yapıyorlar.

Sadece oyuncular değil, büyük şirketlerden orta seviye zenginlere sermayesi olan yurtdışına yatırım yapmaya çalışıyor.

Ev yatırımını bile yurtdışına yapanların sayısı arttı.

Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları beş yılda 12 kat artarak Kasım 2025 itibarıyla 2,6 milyar doları aşarak tarihi bir zirveye ulaştı.

Elbette yurtdışında ev almada oturum kazanma motivasyonu da var.

Yurtdışında ev almanın bir nedeni de bazı kötü niyetli kiracıların evlere çökmesi!

Aslında Avrupa'da birçok ülkede alınan ev, Türkiye'deki kadar değer kazanmıyor.

Konut sahipleri yine de "Kiracıyla mı uğraşacağım, evini satıp yurtdışında ev alır bari oturum hakkı kazanırım" diye düşünüyor.

Yani Schengen vizesinde Türklere yaşatılan zorluklar bile yurtdışına sermaye kaçışına neden oluyor!

Yeme içme sektöründeki fahiş fiyat artışı ve kalitesizlik bile turizm gelirini yurtdışına kaçırıyor!

Yunan Adaları'ndaki esnafı zengin ettik!

Türkiye'deki evini satıp Yunanistan, İspanya ve İtalya'nın turistik yerlerde ev alıp dönemlik kiraya verip, yazın o evlerde tatilini geçirenler bile var!

Halit Ergenç'in 'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman'ın da hedefi hep Avrupa'ydı!

Dizide Viyana surlarını geçemeyen Ergenç, Londra'da mantıklı bir girişimde bulunmuş.

Viyana'da da börekçi açarsa ironik olur!

İstisnalar hariç Türk burjuvasından genelde memlekete fayda gelmedi zaten!

Güney Koreli, Çinli, Alman burjuva, ülkelerinde sürekli yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımlar yapar.

Bizimkilerin Türkiye'de yatırım deyince akıllarına ise koy kapatıp otel açmak, elektrik sayacı okumak vs. geliyor!

Ve sürekli ekonomi kötü diye yakınıp, vergi indirimi istiyorlar!

Dünyada serbest piyasa ekonomisi burjuva sınıfını katma değerli yatırımlar yapmasını kolaylaştırıp istihdamı artırmasını destekler.

Savunma sanayindeki teknoloji yatırımlarını bir kenara koyarsak bizim burjuva sınıfının ülkeye fazla katkısı yok!

Hep devlet teşviki peşinde koşarlar o olmazsa düşük faizli kredi çeker, o çektikleri kredilerin enflasyonunu da vatandaşın sırtına yüklerler!

Türkiye'nin milyonerleri listesinde 34. sırada yer alan Ali Sabancı bile ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 4 bin adet dairesi olduğunu övünerek anlatır!

Sabancı'nın vizyonu bile ev alıp kirasıyla geçinirim diyen klasik orta halli zenginlerden farklı değil!

Yani Halit Ergenç'e Türkiye'de o kadar dizi ve filmde oynadın biraz da ülkene yatırım yap diyene kadar sırada eleştirecek o kadar çok zengin var ki!

Bizde her şeyi devletten beklemek burjuva sınıfında bile gelenektir!

Not: Fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur.

***



HAVA/SU POMPALARI NEDEN BOZUK?

Bir sosyal medya kullanıcısı "10 benzinciden yedisinde hava/ su pompası bozuk" diye isyan ediyordu.

Ben de "Bozuk hava/ su pompası hep bana mı denk geliyor" diye yakınıyordum.

Son dönemde ne zaman bir benzincide arabanın lastiğine hava basmak istesem cihaz bozuk çıkıyor.

Bir keresinde bu yüzden üç benzinci dolaştım.

Bazı pompaların da ayarında sorun var!

Hava bastığınızı sanıyorsunuz lakin lastiğin hava basıncı düşüyor!

Bu durum sürüş güvenliği için bile tehdit oluşturur ve yakıt tüketimini artırır!

Lastiğe hava basmak, motora su koymak beleş diye bu aletleri tamir mi etmiyorlar acaba?

Ben bir tüketici olarak hava/su pompası bozuk olandan benzin almıyorum.

En azından böyle tepkimi gösteriyorum!

***



ÖLDÜN MÜ?

Online uygulamalarda 'Are You Dead?' (Öldün Mü) adlı yeni bir uygulama çıkmış.

Uygulama kullanıcılarından her gün büyük bir yeşil düğmeye dokunarak güvende olduklarını onaylamalarını istiyor.

Art arda iki gün boyunca herhangi bir yoklama kaydı olmazsa, sistem kullanıcının acil durum kişisine otomatik olarak e-posta gönderiyor.

Bu uygulama şu an Çin'de ücretli uygulamalar listesinde zirveye çıktı.

Çünkü Çin'de de yalnız yaşayan yaşlı sayısı hızla artıyor.

Bazen yaşlılar telefon çağırısını duymuyor, gelen mesajları yanıtlamıyorlar.

Böyle olunca da yakınları endişeye kapılıyor.

Sizden uzakta yalnız yaşayan yaşlı yakınlarınız varsa telefonlarına bu uygulamayı indirmelerini isteyebilirsiniz.

"Amca dayı her gün bu yeşil düğmeye bas" deseniz bile uygulamayı kullanmayı unutanlar elbette olacaktır.

Yaşlılık zor, yalnız yaşlı olmak daha zor!

***



DİŞ SAĞLIĞI VE ÖLÜM RİSKİ

Japonya-Osaka Üniversitesi'nden bilim insanları, 75 yaş ve üzeri 190 bin 282 yetişkinin sağlık ve diş kayıtları inceledi.

Araştırmada sağlam ve dolgulu toplam diş sayısı, ölüm riskini tahmin etmede güçlü gösterge olduğu gözlemlendi. Eksik veya çürük diş sayısının fazla olması, artan ölüm riskiyle doğrudan ilişkilendirildi.

Araştırma, dişlerin tedavi edilerek korunmasının sadece ağız sağlığını değil, genel vücut sağlığını da koruduğunu gösteriyor.

Bizde diş ağrısı katlanılmaz seviyeye ulaştığında dişçiye gidilir! Dişlerimizi düzenli olarak kontrolden geçirmeliyiz diyeceğim ama özelde küçük bir dolguyu bile 3-4 bin TL'ye yapıyorlar. Türkiye'de yaklaşık 50 bin diş hekimi var. Her yıl 7 ila 10 bin diş hekimi mezun oluyor. Devlete yapılan dişçi atamaları yılda 500 ila 1000 kişiyle sınırlı. Geri kalanlar serbest çalışmak zorunda kalıyor. Bu kadar çok dişçi varken, diş tedavi ücretleri neden yüksek?

***



Altyazı

"Bir damla da olsa mürekkep yalamış adamların arasındaki husumet, kan davasından bile daha korkunçtur." (Yeraltı)