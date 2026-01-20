Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi teklifi Meclis'e sunuldu.

Şartlara göre mühendis ve mimarların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı olması gerekiyor.

Fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kademe sahibi olan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi önerildi.

Schengen vizesi almak zorlaştıkça yeşil pasaporta olan talep artıyor!

Örneğin 2023 Aralık ayında çok ilginç bir gelişme yaşanmıştı.

İlk kez yeşil pasaport üretimi, bordo pasaport üretimini geride bırakmıştı.

2024 verilerine göre ülkemizde 6 milyon 929 bin 100 yeşil pasaportlu vardı.

2025 yılı başı itibari ile TMMOB'a bağlı mühendis ve mimar odalarının kayıtlı üye sayısı ise 705 bin 792 oldu.

Bir yılda bu sayı daha da artmıştır!

Meslekte 15 yılı doldurmuş mimar ve mühendis sayısı ne kadar acaba?

İngiltere, ABD yeşil pasaportu bile kabul etmiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri yeşil pasaporta da zorluklar çıkarmaya başladı.

Her şeyin suyunu çıkarmada üstümüze yok! Yakında yeşil pasaporta da vize gelirse şaşırmam!

Keşke herkes istediği ülkeye rahatça vize alabilse ama özellikle Avrupa ülkeleri göçmen artışından korktuğu için vize vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bazıları "Memurların yeşil pasaportu var bizim niye yok" diye isyan ediyor.

İnsanların anlamadığı bir şey var; yeşil pasaport devletin "Bu benim çalışanım, kesintisiz 15-20 yıl görev yaptı, iş garantisi var, emekliliğini de bırakıp iltica etmez, garantisi benim" dediği bir pasaport türü.

Memur olmanın da birçok şartı var! İnsanlar bu şartları ve belli bir maaşı kabul ederek memur oluyorlar.

Devlet ayrıca "Bu kişi memurluktan kovulacak suçlar işlemedi, siciline devlet olarak kefilim" diye garanti veriyor!

Devlet kefil olunca da Avrupa ülkeleri vize veriyor.

O vizeler de genelde turistik amaçlı kısa süreli oluyor! Yani yeşil pasaportu olan bir ülkede canı istediği kadar kalamıyor!

Eğer mimar ve mühendislere de yeşil pasaport verilirse diğer meslek grupları da yeşil pasaport ister!

Ve bu süreç yeşil pasaportlara da vize uygulanmasıyla son bulur!

***



KURYELER HAKKINI ARIYOR

Kuryeler, zam oranlarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle üç günlüğüne işi bıraktı.

Kuryelerin aylık ortalama 50-60 bin kazandığı söyleniyor.

Paket başına, prim usulü çalışma modellerinde kazanç artabiliyor ama çok kazanmak için 12 saat üstü çalışmak gerekiyor.

Esnaf kuryelerin brüt kazançları ortalama olarak 118 bin liraya ulaştı.

Kuryelik zor ve tehlikeli bir meslek.

Hakkını aramanın en basit yolu; birlik olmak.

Kuryeler de birlik olmayı başardıkları için haklarını ararken daha güçlü pozisyonda oluyor.

Emek kutsaldır, her çalışan emeğinin karşılığını almalı.

Türkiye'de yemek alışkanlığı da hızla değişiyor.

2024'te 2 milyar yemek siparişi verildi!

Ortalama bir birey yaklaşık yedi farklı restoran tipinden tüketim gerçekleştiriyor.

2024'ün ilk dokuz ayında 375 milyar TL yemek siparişine harcanmış.

Eskiden insanlar genelde akşam yemeğini evinde yerdi.

Rahatına düşkün bir millet mi olduk?

Yoksa çalışmaktan yemek yapmaya vakit kalmıyor mu?

Ya da hayatı hızlı yaşayıp, yemek yapmakla uğraşmak istemiyor muyuz?

Oysa evde yemek yapmak daha hesaplı!

Belki de asıl neden evlenenlerin sayısının düşmesi ve tek yaşayanların sayısının artması!

Elbette bu değişimin birçok nedeni var.

Market alışverişlerini online yapma oranı da hızla artıyor.

Buna bağlı olarak da kurye sektörü hızla büyüyor!

Yemek yapmayan, alışveriş için iki adım markete gitmeye üşenen, sıcak kahveyi bile motokurye ile sipariş eden bir insan tipi gelişti!

Türkiye'nin Avrupa'daki obezite listesinde ilk sırada yer almasına şaşırmamak lazım!

***



MİRASTA KIZLARA YAPILAN HAKSIZLIK

Dün Sabah'ın manşeti gündeme damga vurdu.

Kerim Cengil'in haberine göre; Ankara'da 6 yıl önce vefat eden babasının tüm mal varlığını iki erkek kardeşine bıraktığını öğrenen Medine Akdemir'in açtığı davada emsal bir karar çıktı.

Mahkeme, 1 milyar liralık mal varlığının üçüncü şahıslar üzerinden satış yapılarak erkek çocuklara devredilmesini haksız bularak tapuları iptal etti.

Ülkemizde genelde damat yemesin diye kız çocuğuna miras bırakmama ya da az bırakma gibi kötü bir gelenek var!

Damat mirastan faydalanmasın diye kardeşler birbirine düşman olur, bazen birbirlerini öldürür!

Eğer ortada yüklü bir miras varsa rahmetli daha hayattayken 'Game of Thrones' dizisi tadında kavgalar yaşanır.

Hele gelinler arasında çekememezlik varsa Shakespeare'in tragedyalarını andıran entrikalar yaşanır.

Paylaşımda haksızlık varsa rahmetlinin mezarı bile ziyaret edilmez!

Birçok ailede kız çocuklarına mal bıraktırmayan bir dayı, gurbette olan kardeşlerin toprağına çöken bir amca mutlaka çıkıyor!

Miras, kardeşi kardeşe, evladı anaya babaya düşman eder. Hatta kardeşi kardeşe vurdurur.

Böyle berbat kavgalar yaşanır ki, "Keşke rahmetli sağlığında her şeyi yeseydi de bir şey bırakmasaydı" denir.

Ve bu kavgalarda genelde kız çocukları kaybeden taraf olur!

Özetle miras kavgaları akraba ve aile ilişkilerinin sorunlu olmasının en önemli nedeni!

İyi ki, Sabah bu haberi manşetten verdi! Artık ortada emsal bir karar var.

Mirastan haksızlığa uğradığını düşünen kız çocukları artık bu emsal kararla haklarını daha güçlü arayacaklar!



Altyazı

''Dünyanın gerçekliğini, bize sunulan haliyle kabul ederiz.'' (The Truman Show)