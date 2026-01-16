Donald Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolüne geçmesi yönünde tansiyonu yükselten açıklamalarının ardından dört Avrupa ülkesi, Danimarka'ya destek olmak için Grönland'a asker göndereceklerini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığı 13 kişilik askeri keşif ekibini Grönland'a göndereceğini duyurdu.

İsveç de Danimarka'nın talebiyle bölgeye asker sevk ettiğini bildirdi.

Ancak kaç asker gönderildiği açıklanmadı.

Fransa "Arktik Dayanıklılık Operasyonu" adlı tatbikata katılacağını ve ilk birliklerin yola çıktığını açıkladı.

Norveç ise iki savunma personelini Grönland'a yolladı.

Desenize Grönland'da kartlar yeniden dağıtılacak! Şimdi Trump düşünsün!

Hiç güleceğim yoktu!

Mahalle kavgasına adam toplasanız daha çok kişi gelirdi!

Avrupa'nın en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya, sadece 13 asker yollayarak bir mesaj mı veriyor acaba?

NORVEÇ'TEN 2 ASKER

Norveç de komşusuna ayıp olmasın diye iki asker yolladı galiba.

Aslında o iki askeri de yollamazlardı ama artık NATO ülkesi oldukları için "NATO dayanışmasını" sahada göstermek için prosedür gereği iki asker yollamak zorunda kaldılar!

Yoksa o iki asker, Rambo gibi bir orduya bedel mi?

Hani o çok övülen İskandinav ülkelerindeki refah biraz da savunma sanayine para harcamamaktan, güçlü ordu kurmamaktan kaynaklanıyor!

Nasıl olsa arkalarında ABD ve NATO var!

Bize turist vizesi çilesi çektiren bu butik ülkeler, Rusya tehdidine karşı da "Türkiye'ye güveniyoruz" diyorlar, iyi mi?

"Neden bedavaya Avrupa'nın güvenliğini sağlıyoruz" diyen Trump haklı değil mi?

Trump tüccar kafalı, zeki adam. Ukrayna savaşını ve Rus tehdidini koz olarak kullanıp Avrupa ülkelerine silah satışını artırdı!

ABD ve NATO olmasa Rusya, bütün Avrupa'nın içinden geçer!

Trump pazarlık masasını açtı.

Büyük ihtimalle ABD, 55 bin 694 Grönland vatandaşını birer milyon dolar + Miami tatili hediye ederek adayı kendine bağlar!

İnat edilirse de bir güvenlik sorunu uydurur, adayı yine ele geçirir!

Belki de Avrupalılar, Grönland'ı pazarlık malzemesi yapacak. "Adayı size verelim ama bizi Rusya'ya karşı koru" diyecekler!

Fransa, İngiltere ve Almanya'yı bir tarafa koyarsak, diğer Avrupa ülkeler olası bir III. Dünya Savaşı'nda masada garnitür gibi kalabilirler!

Bu tabloda aktif 355 bin 200 asker gücüyle Avrupa'nın en büyük ordusuna sahip olan Türkiye, uzun yıllardır devam eden terörle mücadeleden de elde ettiği tecrübeyle savaşa en hazır ülke aslında. Savunma sanayinde son dönemde gerçekleşen yerli ve milli atılım da Türkiye'yi daha güçlü konuma getirdi!

***



YAYINCI KURULUŞ DAHA FAZLA ÖDEMELİ

Yaz transfer döneminde Süper Lig'e Victor Osimhen, Wilfred Singo, Ederson S. Moraes, Orkun Kökçü, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Marco Asensio, Vaclav Cerny gibi birçok yıldız transfer edilmişti.

Ara transfer döneminde de lige yıldız yağmaya devam ediyor.

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi aldı, N'Golo Kante transferini de bitirmek üzere.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer yapması bekleniyor.

Victor Osimhen'e yaklaşık 80 milyon Euro bonservis ücretinin ödenmesi Süper Lig'in bonservis ödeme ortalamasını artırdı.

Eskiden 5 milyon Euro istenen futbolcular için şimdi pazarlık 10 milyon Euro'dan başlıyor. beIN Media Group'un TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig'in tüm yayın haklarını sezonluk ödediği para ise sadece 182 milyon dolar!

Fenerbahçe ve Galatasaray yayıncı kuruluştan bir yılda aldıkları para artık bir yıldız futbolcunun transferine bile yetmiyor!

Kulüplerin forma benzeri ürün satışları, sponsorluk gelirleri yükseldi.

Fenerbahçe gibi her sene yüksek bonservis ücretiyle futbolcu satan kulüp sayısı ise az.

Üç büyükler, bazen gayrimenkul yatırımlarını elden çıkarmak zorunda kalıyor.

Gelinen noktada yayıncı kuruluşun ödediği para çok komik kalıyor!

Son yayın ihalesi öncesi güya Süper Lig'in değer kaybettiği söylemine destek vermenin gelecek için kulüplere büyük zarar vereceğini defalarca yazmıştım.

Tüm dünyada spor yayın hakları geliri sürekli artarken ülkemizde yerinde sayıyor!

Ancak ülkemizde yayıncı kuruluşlar, zaman zaman döviz kurlarındaki aşırı yükselmeyi, korsan yayınlarının artışını gerekçe göstererek ödemelerde kesintiye gitmeyi talep etti ve bu istek kabul gördü.

Oysa birçok ülkede korsan yayın yapılıyor!

Büyük transferler ve Avrupa kupalarında yükselen başarı grafiğiyle birlikte Süper Lig'in değeri arttı.

"Anlaşma 2027'de bitiyor, bekleyelim" demek doğru bir yaklaşım olmaz.

Şimdi kulüplerin aynı güncellemeyi yayıncı kuruluştan istemeye hakkı var!

***



ARABA CAMINI KAFAYLA KIRMAK!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde N.D. isimli servis sürücüsü, trafikte sinirlendiği taksicinin aracının camını kafa atarak kırdı.

O anlar taksici tarafından kayıt altına alındı.

Trafik kavgası videosu çok izledim ama kafa atarak araç camının kırıldığına ilk kez şahit oluyorum.

Tarihi savaş filmlerinde kale kapısını kıran koçbaşı gibi adam tek kafa vuruşuyla camı kırmış!

Bazıları için 180 bin lira ceza, 30 gün araç bağlama ve 60 gün ehliyete el koyma cezası da yeterli değil galiba!

Bu nasıl bir öfkedir?

Haklı da olsanız trafikte tartışmayın!

Hele Esenyur'ta tartışmayı aklınızdan bile geçirmeyin!

Taksici gibi "Bir daha küfür etsene" diyerek video kaydı alıp, ceza aldırmaya heveslisi hiç olmayın!

Trafik magandalarını değiştiremezsiniz!

Böyle yapınca korkak değil, saçma sapan nedenler için hayatınızı riske atmamış oluyorsunuz!

***



Altyazı

"Yaşlı olmanın en kötü tarafı genç olduğunu hatırlaman." (The Straight Story)