Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi Başkanı Aurore Lalucq, Avrupa'nın ödeme sistemlerinde çok kırılgan olduğuna dikkati çekti:

"Bugün ödeme sistemlerimizin neredeyse tamamı Amerikan menşeli.( ABD Başkanı) Donald Trump, bunları bir gecede kesebilir. Bunu daha önce yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerinde, yargıçlarımız ve hukuk devletimiz üzerinde baskı kurmak için bunu yaptı. Avrupa'nın yerli ödeme sistemine geçmesi gerekiyor."

Bu açıklama, milli ödeme sistemi Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'nin (TROY) yaygınlaşmasının ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor.

Yakında Avrupa Birliği (AB) de TROY benzeri sisteme geçerse şaşırmayın.

Daha önce bu köşede şöyle yazmıştım:

"Kartlarla yapılan her harcamadan Mastercard ve Visa milyarlarca TL komisyon ücreti kazanıyor. Ne yazık ki, TROY'un ülkemizdeki kart sayısı 19 milyon civarında. Bu sayıyı artırmalıyız." Gelelim bugüne; 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de toplam banka ve kredi kartı sayısı 460 milyon adede ulaştı.

Bu kartların 142 milyonu kredi kartı, 318 milyonu ise banka kartı.

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam alışveriş hacmi 24 trilyon 62 milyar TL seviyesine yükseldi.

Ağustos 2025 tarihi itibariyle TROY logosuna sahip kart sayısı 67 milyona çıktı. Bu kartla yapılan harcamalarda ise yüzde 20 pazar payına ulaşıldı.

Bu güzel gelişme ama yetmez!

TROY'u ne kadar çok yaygınlaştırırsak kartla yapılan işlemlerde elde edilen komisyon ücretlerinin ülkede kalmasını sağlarız.

En önemlisi kart sistemimiz ABD'ye bağlı kalmaz, bağımsız olur!

Elbette bunu başarabilmek için TROY'un yurtdışı alışverişlerinde de yaygınlaşmasını sağlamalıyız.

Avrupa Birliği bile telaşa düştüğüne göre doğru yoldayız!

***



SDG, PARAYI NEREYE HARCADI?

"Kürt müttefiklerinin ABD tarafından terk edilmiş hissedip hissetmeyeceği" yönündeki bir soruya ABD Başkanı Donald Trump, "Kürtleri seviyorum. Ancak şunu anlamalısınız; onlara çok büyük paralar ödendi. Petrol ve başka imkanlar sağladık. Bunu bizim için yaptıklarından daha çok kendileri için yapıyorlardı" diye yanıt verdi!

ABD'nin YPG/SDG'ye toplamda ne kadar para ve askeri araç yardımı yaptığıyla ilgili net bir rakam yok.

Ancak geçtiğimiz yıllarda sürekli ABD'nin savunma bütçesinden SDG'ye 130 milyon dolar, 398 milyon dolar ayırdı gibi haberler okuduk.

Trump patron kafalı bir başkan, ne alıp verdiğini iyi hesaplıyor.

Peki, YPG/SDG, Patron Trump'ı nasıl kızdırdı?

Patronun paralarını nerelere harcadı?

Geçtiğimiz günlerde Ayn el-Arab'ın güneyindeki Sarrin beldesinde araç geçişine uygun genişlikte bir tünel keşfedildi.

Ayn el-Arab ve Münbiç'in altında 500 tünel kazıldığı, tünel geçmeyen sokak veya evin olmadığı belirtiliyor!

YPG/SDG'nin derdinin DAEŞ ile mücadele değil devlet kurmak olduğunu geç de olsa ABD de anladı mı dersiniz?

Aslında ABD her şeyi biliyordu, YPG/SDG'yi kullanıp, sonra da bir köşeye attı demek daha doğru olur!

***



DİLENCİ ÇOCUKLARI KURTARALIM

İstanbul Beylikdüzü'nde, çocuklarını -1 derecede dilendiren kadına bir vatandaş, "Çocuk titriyor, yazık günah" diyerek tepki gösterdi.

Kadının yanıtı: "Beni rahat bırak, seni 'sapık' diye dövdürürüm." Kadındaki özgüvene bakar mısınız?

Ee dilenciliğin cezası sadece 1000 TL olursa, dilenci özgüvenli olur! Dilencilerin çalıştığı yerlere lüks araçlarla gittiklerini, bazen bir günde 10 bin TL'nin üzerinde kazandıklarını, çoğunun daireleri, yüklü banka hesapları olduğunu haberlerde görüyoruz. Aslında dilencilik değil, insanların duygusunu sömürerek dolandırıcılık yapıyorlar!

Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.

Bu ceza da caydırıcı değil ama keşke kağıt üzerinde kalmasa, uygulansa!

Beylikdüzü'nde -1 derecede dilendirilen çocuklar acaba dilenci kadının evlatları mı?

2019 yılında yaşanmış bir olay: Manavgat'ta dilencilerin her ay kucaklarında 1 yaşından küçük farklı çocuklarla dolaştıklarını anlatan zabıta görevlileri, "Biz ilk başlarda ne olduğunu tam anlayamadık.

Bir süre sonra çocuklar değişmeye başladığında fark ettik. Bunlar birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30 liraya, 40 liraya kiralıyormuş."

Normalde sıcak yuvalarında olmaları gereken dilenci çocuklar kaçırılmış ya da günlük kiraya verilmiş bile olabilirler.

Dilenciliği önleyemiyoruz bari zorla dilendirilen çocukları kurtaralım!

***



SANAL ARAZİ ALANLAR!

Mark Zuckerberg dört yıl önce Facebook adını Meta olarak değiştirmişti.

Güya insanlar Metaverse'de gerçek dünyaya alternatif bir sanal dünyada yaşayacaklardı.

Burada oluşturdukları avatar karakter aracılığıyla arkadaşlarıyla vakit geçirecek ve sosyal ortam yaratacaklardı.

Ve birçok insan ve şirket Metaverse'e yatırım yapmıştı.

Zuckerberg'ün Metaverse oluşturması için kurduğu Reality Labs şirketinin 2020 yılında bu yana zararı 77 milyar doları geçti ortaya çıktı, iyi mi?

Reality Labs bünyesinde bin 500 çalışan işten çıkarılacak!

Metaverse'ün fişi çekilecek gibi gözüküyor!

Zuckerberg de para çok! Asıl zarar edenler Türkler oldu!

Evet, yanlış okumadınız!

2022 yılında Metaverse'de sanal arazilere en fazla talebin Türkiye'den olduğu yönünde bir haber çıkmıştı.

Haberde OVR isimli Metaverse platformunda Türkiye'de 20 bin, İstanbul'da 11 bini aşkın parsel satıldığı yazılıyordu.

"Buraları şimdi dutluk ileride çok kazanacağız" diye Nişantaşı, Bebek başta olmak üzere gözde semtlerin sanal ortamdaki parsellerini satın alanlar şimdi ne yapıyor acaba?

Kısa yoldan para kazanma hayaline balıklama atlamada üzerimize yok!

***



Altyazı

"Para silahtır ama siyaset, tetiği ne zaman çekeceğini bilmektir." (The Godfather)