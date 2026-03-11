"Ara tatiller kaldırılsın mı" anketine katılan öğretmenlerin yüzde 80,5'i ara tatilin kaldırılmaması yönünde oy vermiş.

Aynı anket veliler arasında yapılsa tam tersi sonuç çıkardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de: "Ara tatilleri kaldırmıyoruz.

Her durumda çocuklarımızın mevzuata göre 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor" demiş. OECD ülkelerinde ortalama eğitim süresi de ilkokulda 185, ortaokulda 183 ve ortaöğretimde 180 gün civarında.

Öte yandan uzun eğitim gününe sahip ülkeler de var; İsrail (219 gün), Japonya (201 gün), Avustralya, Danimarka, İtalya ve Meksika (200 gün).

Okullar bu yıl 26 Haziran tarihinde kapanıyor.

Gelecekte resmi bayramlar dokuz güne çıkarılırsa ve ara tatillere denk gelmezlerse umarım okullar temmuzda kapanmaz!

Ya da bunu önlemek için okulları eylülde daha erken açarlar!

Aslında karne notları teslim edildikten sonra okulların kapanmasına 10 gün kala pek ders işlenmiyor!

Okulun ilk haftası da alışma süreci gibi geçiyor.

Yani dolu dolu 180 eğitim iş günü uygulanmıyor!

Ara tatillerin eğitime verdiği zararlarla ilgili uzman görüşlerinden defalarca haber yapıldı, tekrar yazmaya gerek yok.

Asıl sorun ise gözden kaçıyor!

Eskiden yaz tatilleri uzun olurdu. Çocuklar hem tatil yapar hem de isterlerse bir ustanın yanına çırak olarak girer meslek öğrenir, Kuran kurslarına gider ya da köyde tarıma destek olurdu.

Bu yazdıklarımdan 'çocuklar yazın çalıştırılsın' anlamı çıkarmazsınız umarım!

Geçmişteki; bir hayat pratiğinden, böcek gördüğünde korkmayan, şimdiki gibi yere düştüğünde ağlayıp annesine koşmayan, ağaca tırmanmayı bilen, tarlada, bahçede ya da iş yerinde büyüklerine yardım ederek hayatı daha iyi keşfeden, daha güçlü gelişen bir zamanların çocuklarından bahsediyorum!

Ara tatil uygulamasıyla işte bu döngü kırıldı! Bu uygulamayla cep telefonu bağımlısı çocuklar yetişir, öğretmenler de bayram tatillerinin uzatılmasının, ara tatillerle çakışmamasının, kar tatilinin olmasının hesabını yapar!

Bari buna 'ara tatil' demeyin!

Türkiye'de özel sektör çalışanları için yıllık ücretli izin süreleri, kıdeme dayalı olarak 14 ile 26 iş günü arasında değişiyor.

Kaç kişi, kasım, mart ya da nisan ortasında iş yerinden izin alıp, kenara para koyup çocuklarıyla tatile çıkıyor?

Ara tatillerde çocuklar ya velileriyle birlikte iş yerlerine gelmek zorunda kalıyor ya da evde kalıp tablet, telefon bağımlısı oluyorlar!

***



DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN

Sürücünün dikkatini dağıtan, görüş alanını etkileyen veya sürüş güvenliğini tehlikeye atan sistemler artık daha sıkı denetim altında olacak ve yüksek para cezaları kesilecek. Ancak cezalar sürücünün dikkatini dağıtan medya sistemleri için mi yoksa yüksek gürültü için mi uygulanıyor pek anlaşılmadı. Öte yandan haberlerde arabalarına ekstra ses sistemleri takanların bu cihazlarını sökmeleri hoşuma gitti doğrusu! Birisi arabadaki ses sistemini söküp evine monte etmiş. İşte doğrusu bu. Yüksek seste müziği evinde dinle!

Bu uygulama yüzünden ses sistemi satan esnafın göreceği zarar da halkın ruh sağlığından ve huzurundan daha önemli olamaz! Umarım araçlarına çok ses çıkarsın diye modifiye edilmiş susturucusuz egzoz takanlara, gecenin bir vakti motosiklet bağırtanlara da çözüm bulunur! Medeni hiçbir ülkede hiç kimse gecenin bir yarısı arabalardan gelen yüksek müzik yüzünden uykusundan uyanmaz! Hiç abartmıyorum; minibüsünü gezici disko gibi kullananlar, gece ikide yolda araba yokken, korna çalıp gülenler var. Bu uygulama insanları gürültüyle rahatsız etmekten ve onları uykusundan uyandırmaktan zevk alanları azaltacaksa devletimizden Allah razı olsun.

***



'5 BİN LİRAM SAHNEDE CAN ÇEKİŞİYOR'!

Bir Teoman hayranı ünlü şarkıcının 'Paramparça' parçasını seslendirirken çektiği videoyu "5.000 liram sahnede can çekişiyor" diyerek sosyal medyada paylaşması gündem oldu.

Teoman'ın çıplak sesinin öne çıktığı bu anlarda ses gerçekten detone ve kötü çıkıyor.

Ama bu kayıt şarkıcının standup yapar gibi sohbet edip, arada da şarkılar söylediği 'Teoman Varoluşçuluk 101' performansına aitti. Geçtiğimiz yıllarda da Teoman'ın sahnedeki koltukta yatar vaziyette şarkı söylemesi üzerine yine bir hayranı "3 bin lira verdik, sahnede yatıyor" diyerek tepki göstermişti.

Anladığım kadarıyla konser izleyicisi artık hakkını arıyor.

Ne yazık ki, ülkemizde konserlerin de kalitesi düşmeye başladı.

Bazı şarkıcılar konserlerine gelen ünlüleri sahneye çıkarıp onlara şarkı söylettiriyor ya da sohbet ediyorlar.

Sahneye çıkaracak ünlü kalmayınca da kendileri uzun uzun konuşuyorlar. Böyle olunca da konserin temposu düşürüyor.

Şarkıcılar şunu anlamalı; seyirci şarkılarınızı dinlemek için konsere gelir, başkalarını sahneye çıkarmanızı, uzun sohbetlerinizi dinlemeye değil!

***



KURALLARA UYMAYI ÖĞRENECEKLER

İstanbul-Arnavutköy'de trafikte yaşanan tartışma sonucu kavga eden sürücüler, 602 bin 492 TL para cezası kesildikten sonra tutuklandılar.

Araçları trafikten men edildi, ehliyetlerine ise geçici süreyle el konuldu.

Yine İstanbul'da Fetihtepe Mahallesi'nde iki sürücünün araçlarından inip kavga etmesi sonrası, iki yolcu da kavgaya dahil oldu ve hepsine 722 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

Son günlerde buna benzer haberleri sık okuyoruz. Yeni çıkan trafik yasalarından sonra artık arabadan inenler kavga etmek yerine birbirlerine sarılıp, hal hatır sorarlar diye düşünüyorum.

Bazıları ceza yedikçe kurallara uymayı öğrenecekler inşallah!

***



Altyazı

"Bazı insanların amacı; ne mantık, ne para, ne de başka bir şeydir. Onlarla hiçbir şekilde uzlaşamazsın." (Batman)