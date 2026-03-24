Rusya-Ukrayna savaşından sonra, ABD-İsrail-İran savaşında da dünya çapında bir enerji krizi yaşanıyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarını uçurdu!

Savaşlar fosil yakıtlara bağımlı olan bizim gibi ülkeleri daha zor durumda bırakıyor.

Petrol zengini ABD'de bile enflasyon artıyor!

Öte yandan veriler, elektrikli araç sayısı fazla olan ülkelerin enerji krizlerini daha kolay atlatabilme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından yapılan yeni bir analize göre, dünya genelindeki elektrikli araçlar 2025 yılında günlük yaklaşık 1,7 milyon varil petrol tüketimini ortadan kaldırdı.

Petrol fiyatlarının yükseldiği dönemlerde ise maliyetler hızla artıyor.

Varil başına her 10 dolarlık artış, küresel petrol ithalat faturalarına yıllık yaklaşık 160 milyar dolar ek yük getiriyor.

Ember'e göre taşımacılıkta kullanılan ithal petrolün elektrikli araçlarla yapılması, küresel fosil yakıt ithalatını yaklaşık üçte bir oranında düşürebilir ve yılda 600 milyar dolar civarında tasarruf sağlayabilir.

Elektrikli araçların yaygınlaşması ithalat maliyetlerini şimdiden düşürmeye başladı. Çin yılda 28 milyar dolardan fazla tasarruf sağlarken, Avrupa yaklaşık 8 milyar dolar kazanç elde ediyor.

Son beş yılda dünyada yaşanan enerji krizleri, hep Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 'enerjide tam bağımsızlık' parolasıyla aldığı kararların ne kadar hayati ve beka meselesi olduğunu gösteriyor.

ELEKTRİKLİLER KURTARACAK!

Albayrak döneminde başlatılan karada ve denizlerde sürdürülen petrol arama faaliyetleriyle ham petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40,4 oranında artış gösterdi.

Türkiye'nin 2025 yılı toplam yerli petrol üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 47,9 milyon varil olarak gerçekleşti.

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle Albayrak döneminde temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ise Türkiye'yi nükleer güç olma yolunda en önemli adım oldu. Santral tam kapasiteyle çalışınca Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak. Enerjide dışa bağımlılığı 'beka meselesi' olarak gören Albayrak'ın özellikle yenilenebilir enerjide aldığı kararlar yukarıda bahsettiğim elektrikli araç kullanımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Albayrak'ın aldığı kritik kararlarla Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi.

Ancak vatandaşın bireysel elektrik üretiminin önünde bazı engeller var!

Bazı vatandaşlar beş-altı ay evinin çatısına kuracağı güneş enerji sistemi için onay beklediğinden şikayetçi. Şebekeye bağlı sistem kurmak istediğinizde birçok evrak ve bürokratik engellerle karşılaşılıyor.

Bu bürokratik engeller ortadan kalkarsa hem devlet hem de vatandaş kazanır!

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ise elektrikli araçların payı yüzde 18'e ulaştı ama genel toplamda hâlâ gerideyiz!

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 399 bin 43 adet.

Gelecekteki enerji krizlerinden etkilenmemek için elektrikli araç dönüşümü de hızlanmalı.

MOTOSİKLET GÜRÜLTÜSÜNE DE ÇARE BULUNSUN

Tokat'ta abartı egzoz kullanıldığı tespit edilen bir sürücüye toplam 20 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Araçlarına ses sistemi taktırıp müzik yayını yapanlara da son dönemde cezalar kesilmeye başlandı.

Modern, huzurlu bir toplum olma adına bu uygulamaları doğru buluyorum.

Ne yazık ki, insanları rahatsız etmekten gürültü kirliliği ortaya çıkarmaktan keyif alanlar var aramızda.

Bir de yüksek çıkaran motosikletler var...

Yüksek ses çıkaran motosikletler genellikle yüksek performanslı Vtwin, V4 veya 4 silindirli motorlara sahip modeller!

İnsanları rahatsız etmek için yüksek sese para ödeyenler daha sıkı denetimi hak ediyor!

HER ŞEYİ ÖNCEDEN HESAPLAMIŞLAR!

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu şu öneride bulundu:

"Arap Yarımadası'nı batıya doğru geçerek doğrudan İsrail'e ve Akdeniz limanlarımıza uzanan petrol ve gaz boru hatları inşa ederseniz, bu dar boğazları sonsuza dek ortadan kaldırmış olursunuz.

Ben bunu, savaşın ardından gelecek gerçek bir değişim olarak görüyorum."

Adamlar her şeyi planlamış! ABD savaştan önce Venezuela petrolüne çöktü. İsrail de şimdi Arap petrolünü kendi toprakları üzerinden Akdeniz'e ve oradan da dünyaya dağıtmanın hesabını yapıyorlar!

Bu açıklama savaşın uzayacağı anlamına da gelebilir!

Sırf İsrail istiyor diye dünyada petrol fiyatları uçtu, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede enflasyon da yükselecek!

Bu durumdan Türkiye de zararlı çıkacak!

İsrail, sadece çocukları öldürmüyor, dünya ekonomisini de çökertiyor!

SKRİNİAR BİLMECESİ!

Milan Skriniar'ın sakatlanması, Fenerbahçe'nin çok kolay gol yiyip puanlar kaybetmesine neden oldu.

Sarı lacivertliler, Skriniar'ın dönmesini beklerken Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona'dan şu açıklama geldi:

"Kaptanımız Milan Skriniar'ın, Dünya Kupası play-off maçlarında hazır olabilmek için kariyerinin bir kısmını riske attığını söyleyebiliriz."

Kafaları karıştıran bir açıklama!

Skriniar tam iyileşmeden oynayarak futbolculuk ömrünü kısaltmış mı olacak? Sakatlığının tekrar nüksetme olasılığı artacak mı?

Fenerbahçe, yıllık net 8 milyon euro ödediği Skriniar'ın milli takıma katılmasına izin vererek büyük bir hataya imza attı!

Abdülkerim Bardakcı, Eylül 2023'te eşinin 9 aylık hamileliği ve yüksek doğum riski sebebiyle özel izin alarak milli takım kampından ayrılmıştı.

Japonya maçı kadrosundan çıkarılan oyuncu, bu süreçte Galatasaray ile idmanlara devam etmişti! Galatasaray'ın farklı bahanelerle milli takımlara göndermediği ya da geri çağırdığı başka oyuncular da oldu!

Fenerbahçe yönetiminin alacağı daha çok ders var!